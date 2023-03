Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował po naradzie z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi, że jej uczestnicy opowiedzieli się za dalszą obroną Bachmutu. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu nakazał rosyjskiej firmie zbrojeniowej podwojenie liczby produkowanych rakiet wysokiej precyzji – podaje TASS. Rosja i Ukraina spierają się o długość obowiązywania przedłużonej umowy zbożowej. Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu najbliższych 4-6 tygodni - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Wtorek to 384. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kramatorsku / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował po naradzie z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi, że jej uczestnicy opowiedzieli się za dalszą obroną Bachmutu.

- Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku ataku rakietowego wojsk rosyjskich na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy we wtorek rano. Rosjanie ostrzelali centrum miasta niszcząc blok i uszkadzając sąsiednie budynki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział ukaranie winnych ataku.

- Rosja i Ukraina spierają się o długość obowiązywania przedłużonej umowy zbożowej. Moskwa chce, aby umowa obowiązywała przez 60 dni, a Ukraina o 120 dni.

- Niedobory amunicji artyleryjskiej były z pewnością kluczowym powodem, dla którego żadna z rosyjskich formacji na Ukrainie nie była w stanie w ostatnim czasie przeprowadzić istotnych operacyjnie działań ofensywnych - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

- Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu najbliższych 4-6 tygodni - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze zamierza wszcząć pierwsze dwa śledztwa, związane z rosyjskimi zbrodniami popełnionymi podczas inwazji na Ukrainę; sprawy te dotyczą nielegalnego uprowadzania ukraińskich dzieci i ostrzałów infrastruktury cywilnej.

- Już w przyszłym tygodniu prezydent Chin Xi Jinping ma odwiedzić Rosję. Możliwe, że wkrótce będzie też rozmawiał z ukraińskim prezydentem.

16:05

Rząd Ukrainy przeznaczy wszystkie podatki na obronę i bezpieczeństwo, w tym na nowe uzbrojenie i lepsze wyposażenie armii - zapowiedział premier Denys Szmyhal. Punkty te rząd Ukrainy zawarł w planie swych priorytetów na rok 2023.

16:04

Prokuratura generalna Ukrainy oskarżyła dwóch rosyjskich snajperów o przestępstwo seksualne wobec czteroletniej dziewczynki i zbiorowy gwałt na matce dziecka w marcu 2022 r. - poinformowała agencja Reutera.

Jest to część szerszego dochodzenia w sprawie zbrodni seksualnych rosyjskich żołnierzy w podkijowskich Browarach, które prowadzi prokuratura generalna Ukrainy - powiadomił Reuters, powołując się na akta sprawy.



15:24

W Moskwie trwa wyrąb chronionych obszarów leśnych i parkowych, powodem tego jest instalacja systemów obrony przeciwlotniczej. Powoduje to ogromne szkody dla środowiska - poinformował portal The Insider.

Systemy rakiet przeciwlotniczych S-400 zostały już rozmieszczone między innymi w położonym częściowo w granicach administracyjnych miasta parku "Łosinyj Ostrow", który jest rezerwatem oraz na polach doświadczalnych Akademii Rolniczej im. Timiriaziewa. W dzielnicy Pieczatniki wycięto około 100 hektarów lasu w strefie ochronnej rezerwatu Kołomienskoje.

15:02

Nasze oddziały zwiadowcze przeprowadzają operacje w okupowanej przez rosyjskie wojska lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego, czyli na terenach położonych na wschód od rzeki Dniepr - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

14:58

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zamierza wszcząć pierwsze dwa śledztwa, związane z rosyjskimi zbrodniami popełnionymi podczas inwazji na Ukrainę. Sprawy te dotyczą nielegalnego uprowadzania ukraińskich dzieci i ostrzałów infrastruktury cywilnej - powiadomił amerykański dziennik "New York Times". "Przeszliśmy do fazy osobowej, gdzie już nie prowadzimy śledztwa w sprawie, ale prowadzimy je przeciwko konkretnym osobom" - skomentowała w internetowym Radiu RMF24 profesor Patrycja Grzebyk specjalistka od prawa międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

14:56

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował po naradzie z wysokiej rangi dowódcami wojskowymi, że jej uczestnicy opowiedzieli się za dalszą obroną Bachmutu - atakowanego przez wojska rosyjskie miasta w obwodzie donieckim.

Uczestnicy narady wysłuchali raportów o aktualnej sytuacji na froncie złożonych przez dowódców strategicznych zgrupowań wojsk - podano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

"Po rozpatrzeniu przebiegu operacji obronnej na kierunku bachmuckim wszyscy wchodzący w skład dowództwa naczelnego wyrazili wspólne stanowisko na temat dalszego utrzymania i obrony Bachmutu" - głosi oświadczenie.

Siły rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę.

14:05

Rosyjskie siły powietrzne zaatakowały obwód odeski na południu Ukrainy, strzelając w jego kierunku pociskami przeciwradarowymi; zostały one zniszczone, jednak odłamki uszkodziły budynki cywilne - powiadomiło Dowództwo Operacyjne Południe Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Przeciwnik dokonał uderzenia na obwód odeski z zastosowaniem lotnictwa taktycznego. Samoloty Su-24, które nadleciały znad morza (Czarnego), odpaliły w kierunku wybrzeża cztery rakiety przeciwradarowe, najprawdopodobniej Ch-31P" - przekazało dowództwo na Facebooku.

"Dzięki efektywnemu przeciwdziałaniu rakiety zostały zniszczone nad morzem, jednak odłamki i fala wybuchowa uszkodziła przedszkole na wybrzeżu i kilka domów prywatnych w okolicy. Poszkodowanych nie ma" - podkreślono w komunikacie.



13:47

Żołnierze polskich wojsk specjalnych zapewniali bezpieczeństwo wysłannikom Ukrainy udającym się na rozmowy na Białoruś; ochraniali Romana Abramowicza, który pośredniczył w rozmowach ukraińsko-rosyjskich na początku wojny - informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródła w rządzie.

13:45

Wydaje się prawdopodobne, że kobiety z rosyjskich zakładów karnych, które w ostatnim czasie pojawiły się na froncie na Ukrainie, zostaną tam wcielone do oddziałów szturmowych; nie sądzę, że pojechały na wojnę jako sanitariuszki czy kucharki - oceniła przewodnicząca niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca Olga Romanowa.

W poniedziałek sztab generalny ukraińskiej armii powiadomił, że rosyjscy okupanci nadal uzupełniają braki w swoich szeregach więźniami zmobilizowanymi na wojnę w rosyjskich zakładach karnych. Jak zaznaczono, jeden z wagonów z osadzonymi, które w ubiegłym tygodniu zostały zaobserwowane niedaleko granicy z ukraińskim obwodem donieckim, był wypełniony skazanymi kobietami.



13:26

Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu najbliższych 4-6 tygodni - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Gotowość do przekazania Ukrainie tych samolotów prezydent Andrzej Duda zadeklarował w ubiegłą środę w wywiadzie dla CNN.

12:59

Ukraiński koncern zbrojeniowy Ukroboronprom poinformował we wtorek o rozpoczęciu produkcji pocisków czołgowych, które powstają "w ścisłym partnerstwie z państwem NATO za granicą". Pierwsza partia trafiła już na front - przekazało przedsiębiorstwo.

"Ukroboronprom rozpoczął produkcję pocisków o kalibrze 125 mm dla armaty czołgowej. Jest to już drugi rodzaj pocisków, które produkowane są przez przedsiębiorstwa (ukraińskiego) koncernu w ścisłym partnerstwie z państwem NATO za granicą" - ogłoszono na Telegramie.

12:25

Duma Państwowa przegłosowała poprawkę, dzięki której będzie można karać osoby winne dyskredytowania ochotników walczących w Ukrainie. Poprawka to część ustawy, która zakazuje krytykowania działań rosyjskich sił zbrojnych.

12:16

Wasilij Bolszakow, mieszkaniec miejscowości Kasimow w obwodzie riazańskim w Rosji, może zostać skazany na trzy lata więzienia za opublikowanie w mediach społecznościowych dowcipu nawiązującego do inwazji Kremla na Ukrainę; wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne w sprawie rzekomej "dyskredytacji armii" - podało we wtorek Radio Swoboda.

"Siergiej, a dlaczego wycofujemy się z Chersonia? - Wołodia, sam przecież wydałeś rozkaz, żeby wyzwolić Ukrainę z rąk faszystów i nazistów" - dowcip o tej treści ukazał się w listopadzie 2022 roku na profilu Bolszakowa w jednej z sieci społecznościowych.

Żart powstał po 11 listopada, gdy ukraińskie wojska odzyskały kontrolę nad Chersoniem - miastem na południu kraju, okupowanym wcześniej prz

12:03

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu nakazał rosyjskiej firmie zbrojeniowej podwojenie liczby produkowanych rakiet wysokiej precyzji - podaje TASS.

11:21

Litewski parlament przegłosował uchwałę w sprawie uznania grupy Wagnera za organizację terrorystyczną. Litwini oskarżają najemników Prigożyna o systematyczne popełnianie zbrodni w Ukrainie.

11:16

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że pokojowe rozwiązanie sytuacji w Ukrainie nie jest możliwe bez przyjęcia nowych okoliczności. Pieskow dodał, że poglądy Moskwy są znane - chodzi o to, by zaakceptowana została aneksja ukraińskich obwodów: ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego.

11:08

Płacimy wysoką cenę za niewprowadzenie sankcji przeciwko Rosji, tego stanowiska nie da się utrzymać - ocenił Rade Basta, minister gospodarki Serbii. Serbskie władze odmawiają przyłączenia się do międzynarodowych sankcji nakładanych na Rosję za agresję na Ukrainę.

Jako minister gospodarki widzę ogromną presję, którą wywiera się na prezydenta Aleksandra Vuczicia, dlatego nie mogę zaakceptować milczenia członków serbskiego rządu - napisał w poniedziałek na Instagramie Basta. Dodał, że popiera przyłączenie się Serbii do sankcji nałożonych na Rosję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę.

10:32

Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow przekazał, że dziś rano kolejny cywil stracił życie w wyniku rosyjskiego ataku.

"Rosjanie kontynuują ostrzał cywilów i infrastruktury cywilnej w Wołczańsku. Niestety, ludzie umierają. Dziś, około 10, w trakcie ostrzału miasta, pocisk trafił w samochód, w którym była 55-letnia kobieta" - zaznaczył.

10:19

Wniesiony pod obrady rosyjskiego parlamentu projekt ustawy zakładający podwyższenie wieku poboru do armii świadczy o tym, że Kreml nie planuje powszechnej mobilizacji na wojnę z Ukrainą - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W poniedziałek gazeta internetowa Ukrainska Pravda powiadomiła za rosyjskimi państwowymi mediami i rosyjskojęzyczną redakcją BBC, że w Dumie (niższej izbie parlamentu w Rosji) rozpatrywany będzie projekt ustawy w sprawie podwyższenia wieku poborowych. W latach 2023-26, czyli w okresie przejściowym, planowane jest sukcesywne wdrażanie tych zmian, co powinno skutkować podniesieniem dolnej granicy wieku poboru z 18 do 21 lat, a górnej - z 27 do 30 lat.

Warto jednak zauważyć, że o ile dolna granica będzie podnoszona o rok w ciągu trzech kolejnych lat, górną granicę podniesiono od razu, bez żadnych okresów przejściowych. Świadczy to o niedoborach w rosyjskiej armii na Ukrainie i dążeniu Kremla, by jak najszybciej zniwelować te braki poprzez regularny pobór do wojska - zauważył ISW.



09:52

Niedobory amunicji artyleryjskiej były z pewnością kluczowym powodem, dla którego żadna z rosyjskich formacji na Ukrainie nie była w stanie w ostatnim czasie przeprowadzić istotnych operacyjnie działań ofensywnych - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ostatnich tygodniach rosyjskie niedobory amunicji artyleryjskiej prawdopodobnie pogłębiły się do tego stopnia, że na wielu odcinkach frontu obowiązuje karna skrajna reglamentacja pocisków, a Rosja prawie na pewno uciekła się już do wydawania starych zapasów amunicji, które wcześniej zostały zakwalifikowane jako niezdatne do użytku.



09:07

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

09:00

Umowa zbożowa została przedłużona na dotychczasowych zasadach - przekazał zastępca szefa MSZ Rosji cytowany przez agencję TASS. Rosja liczy przy tym na zniesienie sankcji dotyczących sprzedaży nawozów.

Z kolei przedstawiciel ukraińskiej administracji przekazał, że Ukraina będzie dotrzymywać warunków podpisanej wcześniej umowy o utworzeniu na 120 dni korytarza eksportowego.

08:52

Cztery osoby cywilne zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku ostrzałów, przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby przez rosyjskie wojska w obwodzie donieckim i sumskim na wschodzie i północny Ukrainy - poinformowały we wtorek wojskowe administracje obwodowe.

08:38

Zachodni analitycy szacują, że Ukraina straciła dotąd w wojnie z Rosją około 120 tys. zabitych i rannych żołnierzy, podczas gdy najeźdźcy aż 200 tys.; mniejsza liczebnie ukraińska armia jest jednak wyczerpana po ponad roku walk, dlatego przeprowadzenie przez nią zapowiadanej wiosennej kontrofensywy może być dużym wyzwaniem - ocenił dziennik "Washington Post".

08:33

Ukraińskie wojsko twierdzi, że w ciągu doby wyeliminowało 740 rosyjskich żołnierzy.