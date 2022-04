Rosja celowo wywołuje na Ukrainie kryzys żywnościowy, bo dla Rosji głodzenie ludzi również jest środkiem prowadzenia wojny - powiedział zwracając się do parlamentu Irlandii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co najmniej 167 dzieci zginęło, a 279 zostało rannych wskutek agresji Rosji na Ukrainie - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Trwa przymusowe wywożenie dzieci z Ukrainy do Rosji - zaalarmowano w komunikacie. Najważniejsze informacje związane z 42. dniem wojny znajdziecie w naszej relacji z 06.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony blok w Borodziance / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Rosja celowo wywołuje na Ukrainie kryzys żywnościowy, bo dla Rosji głodzenie ludzi również jest środkiem prowadzenia wojny - powiedział, zwracając się do parlamentu Irlandii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Po 35 dniach rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nadal nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej.

Co najmniej 167 dzieci zginęło, a 279 zostało rannych wskutek agresji Rosji na Ukrainie - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Trwa przymusowe wywożenie dzieci z Ukrainy do Rosji - zaalarmowano w komunikacie.

Portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku. Pociski całkowicie zniszczyły bazę paliwową w obwodzie dniepropietrowskim.

W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise

Intel zawiesza wszystkie operacje biznesowe w Rosji ze skutkiem natychmiastowym.

11:23

Tajne mapy, rosyjskie plany wojskowe i spisy osobowe rosyjskich jednostek przejęła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Te dokumenty wpadły w ręce służb specjalnych po rozbiciu jednego z rosyjskich oddziałów w okolicach Doniecka.

11:18

Władze Grecji uznały 12 akredytowanych w tym kraju rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane - podało greckie ministerstwo spraw zagranicznych. Zaznaczyło, że o decyzji najpierw poinformowano ambasadora Rosji.

Grecja jest kolejnym państwem europejskim, które zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów w reakcji na rozpętaną przez Rosję wojnę z Ukrainą.

11:16

Rosja celowo wywołuje na Ukrainie kryzys żywnościowy, bo dla Rosji głodzenie ludzi również jest środkiem prowadzenia wojny - powiedział zwracając się do parlamentu Irlandii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Niszczą naszą infrastrukturę i celowo prowokują kryzys żywnościowy. Pół miliona mieszkańców jest oblężonych. Blokują transporty humanitarne i nie przepuszczają niczego, ani wody, ani lekarstw - mówił Zełenski w przemówieniu transmitowanym za pośrednictwem łączy wideo z Kijowa.



11:07

Dziś w Ukrainie działać będzie 11 korytarzy humanitarnych - ogłosiła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Mieszkańcy będą mogli ewakuować się prywatnymi samochodami do Zaporoża z Mariupola w obwodzie donieckim oraz z Berdiańska, Tokmaku, Enerhodaru, Hulajpoła i Melitopola w obwodzie zaporoskim w południowo wschodniej Ukrainie - poinformowała Wereszczuk.



11:06

Były mer miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim Serhij Hortiw nie tylko przeszedł na stronę Rosjan, ale też przekazuje im informacje o osobach o proukraińskich poglądach - powiedział szef władz tego regionu Serhij Hajdaj, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Po prostu ich wydaje. Taki 100-procentowy zdrajca, który wydaje okupantom ludzi o proukraińskich poglądach - przekazał Hajdaj.

11:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, aby na własne oczy zobaczyła okrucieństwa w Buczy. Ale Merkel podróżuje obecnie w zupełnie innym kierunku. Teraz cieszy się wiosennym słońcem we Florencji; od soboty przebywa prywatnie w Toskanii - pisze dziennik "Bild".

11:04

"Dziś ważą się losy bezpieczeństwa Ukrainy i całego wolnego świata" - stwierdził w opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniu premier Mateusz Morawiecki. "Nie może zabraknąć nam odwagi. Mierzymy się z bestialstwem, którego Europa nie widziała od zbrodni Hitlera i Stalina. Jeżeli nie zaczniemy działać teraz - masakra w Buczy będzie tylko prologiem. Jeżeli nie zaczniemy działać teraz - Europa spłynie krwią niewinnych ofiar" - ostrzegł.

10:29

Musimy ponownie zwiększyć presję na Putina i rząd rosyjski, dlatego proponujemy jeszcze bardziej zaostrzyć nasze sankcje, które ograniczają polityczne i ekonomiczne opcje Kremla - powiedziała w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że "sankcje wpływają na Rosję znacznie mocniej niż na nas" i nie będą to ostatnie sankcje UE.

10:28

Rosyjski atak rakietowy na terytorium obwodu winnickiego na zachodzie Ukrainy. Miejscowe władze nie informują, gdzie konkretnie spadły pociski i co było ich celem. Gubernator Sierhij Borzow podał jedynie, że na miejscu pracują ekipy ratunkowe. Nie ma na razie doniesień o poszkodowanych.



10:19

Tragiczny finał poszukiwań 4-letniego Saszy z okolic Kijowa. Chłopiec zaginął w połowie marca. Łódź, którą uciekał razem z bliskimi przed Rosjanami, przewróciła się na Dnieprze. Teraz jego matka poinformowała o znalezieniu ciała syna.

10:14

Podczas audiencji w Auli Pawła VI w Watykanie papież pokazał flagę ukraińską przywiezioną z miejsca masakry cywilów w Buczy i ją ucałował. Mówił, że na Ukrainie dochodzi do coraz większych okrucieństw. Na audiencji były ukraińskie dzieci, które dostały prezenty od Franciszka.

Papież Franciszek po raz kolejny wyraził uznanie dla Polaków za - jak to ujął - "niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców".

10:13

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 18,6 tys. żołnierzy, a także 684 czołgi, 332 systemy artyleryjskie, 150 samolotów i 135 śmigłowców - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 6 kwietnia Rosja straciła również 1861 pojazdów opancerzonych, 107 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów przeciwlotniczych, 1324 samochody, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 96 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - poinformował sztab.

10:12

Podczas okupacji okolic Iwankowa w obwodzie kijowskim rosyjscy żołnierze zgwałcili dwie siostry w wieku 15-16 lat; miejski szpital jest pełen rannych, a bomba kasetowa zabiła 12-letniego chłopca - podała stacja ITV, powołując się na mieszkańców wyzwolonego po 35 dniach rosyjskiej okupacji miasta.



10:11

96 procent osób, które się zarejestrowały jako uchodźcy w rejestrze PESEL to kobiety z dziećmi - zauważył w rozmowie z TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, mówiąc o uchodźcach z Ukrainy, którzy dotarli do Polski. Jak zaznaczył, na pierwszym etapie udzielania pomoc dla Ukraińców była spontanicznym ruchem serca, a "dziś państwo polskie musi te sprawy usystematyzować".

10:10

Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó poinformował, że wezwał do resortu ambasador Ukrainy w Budapeszcie. "Czas, aby ukraińscy przywódcy przestali obrażać Węgry i uwzględnili wolę węgierskiego ludu" - stwierdził szef węgierskiej dyplomacji. W niedzielę koalicja rządząca Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 2/3 głosów w wyborach do węgierskiego parlamentu.

09:13

Zabawkowy samochód, karton z sokiem - to wszystko może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Tego właśnie uczą się kilkuletnie dzieci, które ukrywają się w jednym ze schronów w Charkowie. W tych z pozoru niewinnych przedmiotach Rosjanie mogli bowiem ukryć ładunki wybuchowe.

09:09

W Mariupolu w południowo-wschodniej Ukrainie trwają ciężkie walki, a sytuacja humanitarna się pogarsza - poinformowało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Większość z 160 tys. mieszkańców nie ma światła, łączności, lekarstw, ogrzewania ani wody. Siły rosyjskie uniemożliwiły dostarczenie pomocy humanitarnej, prawdopodobnie w celu wywarcia presji na obrońców, aby się poddali" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:05

Eksplozje słyszane wczoraj wieczorem w okolicach Radziechowa w zachodniej Ukrainie, blisko polskiej granicy, były efektem zestrzelenia dwóch rosyjskich rakiet. Poinformowały o tym władze obwodu lwowskiego. Odłamki zestrzelonych rakiet spadły na cywilny obiekt w okolicach Radziechowa, w wyniku czego budynek stanął w płomieniach. Konieczna była interwencja straży pożarnej. Jak wynika z krótkiego komunikatu administracji obwodu - na szczęście nikt nie ucierpiał.



09:03

Co najmniej 167 dzieci zginęło, a 279 zostało rannych wskutek agresji Rosji na Ukrainie - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Te szacunki nie są ostateczne - trwa uściślanie danych w miejscach aktywnych działań bojowych. Biuro prokuratora generalnego podkreśla, że najwięcej dzieci ucierpiało w wyniku rosyjskiej agresji w obwodzie kijowskim, donieckim i charkowskim.

Trwa przymusowe wywożenie dzieci z Ukrainy do Rosji - zaalarmowano w komunikacie. Z jednej z placówek medycznych w Mariupolu rosyjscy żołnierze przymusowo wywieźli 12 dzieci, które były tam leczone. Do Sarańska w Rosji z Mariupola na siłę wywieziono matkę z domu zastępczego wraz z ośmiorgiem dzieci będącymi pod jej opieką, trojgiem własnych dzieci i trojgiem dzieci zaadoptowanych.

09:02

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,5 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 21 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 4,7 tys osób.



09:01

Rosja zrezygnowała z próby zdobycia Kijowa i przemieszcza wojska, by wzmocnić atak na południu i wschodzie Ukrainy; jej głównym celem jest zajęcie obwodów ługańskiego i donieckiego, w tym Mariupola, gdzie Ukraińcy wciąż stawiają opór - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



08:40

Ceny żywności rosną, czy za chleb będziemy płacić 10 zł? Trudno przewidzieć, czy będzie kosztował 10 czy 7 zł, ale na pewno nie będzie tańszy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Susza, pandemia, a teraz wojna w Ukrainie spowodowały ogromny wzrost cen żywności. Nie musimy obawiać się, że żywności w Polsce zabraknie, ale ceny wciąż rosną. Możemy się czuć bezpiecznie, że u nas zboża nie zabraknie, natomiast to wcale nie znaczy, że cena zbóż nie wzrośnie, bo tutaj jednak ceną rządzą światowe rynki. To nie jest tak, że my możemy się wyizolować i zrobić sobie jakąś swoją cenę - mówił Kowalczyk.

08:22

W Borodziance w obwodzie kijowskim żołnierze rosyjscy strzelali do ludzi, chcących ratować sąsiadów spod gruzów ostrzelanych budynków - poinformował Heorhij Jerko z lokalnych władz. W wyniku ostrzałów bloków mieszkalnych ludzie zostali żywcem pogrzebani w piwnicach - dodał.

08:12

Katerina Tichonowa i Maria Woroncowa mają znaleźć się na liście osób objętych sankcjami, jaką dziś ma ogłosić Unia Europejska w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Sankcjami, oprócz córek Putina, mają zostać objęci kolejni oligarchowie i politycy.

07:54

Samochód osobowy wbił się w ogrodzenie rosyjskiej ambasady w Bukareszcie. Pojazd stanął w ogniu. Kierowcy nie udało się uratować. Trwa wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, a według lokalnych mediów to mógł nie być zwykły wypadek komunikacyjny. Dziennikarze donoszą, że kierowca krzyczał coś do ochrony placówki dyplomatycznej, zanim uderzył w ogrodzenie.

Telegram

07:33

Rosyjskie wojska, które wycofały się z północnej Ukrainy na Białoruś, w części pozostają i pozostaną przy granicy. Nie będą przerzucane na front na Donbasie - informuje sztab generalny ukraińskiej armii. Według dowództwa, te oddziały mają sprawić, że Ukraina nie przegrupuje z swojego wojska z tych regionów na wschód i południe kraju. Kolejnym cele - jak dodaje sztab jest pomoc Białorusinom w zabezpieczeniu ich granicy.

07:28

Rosyjscy żołnierze chodzili od drzwi do drzwi konfiskując mieszkańcom broń myśliwską, telefony komórkowe, a czasem nawet zajmując domy i szukali "ubranych na czarno nazistów" - tak mieszkańcy wsi w obwodzie mikołajowskim, na południu Ukrainy, opisują dziennikarzom "Washington Post", jak byli terroryzowani przez wojska okupanta.

06:53

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Rubiżnego w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformowałszef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

Gubernator przekazał, że wczoraj wskutek rosyjskich ostrzałów zostało zniszczonych 11 budynków w obwodzie ługańskim: dwa bloki mieszkalne i dziewięć domów jednorodzinnych.

Ostrzeliwano osiedla mieszkaniowe w miastach: Rubiżne, Lisiczańsk, Popasna, Siewierodonieck i w miejscowości Toszkiwka.

W Rubiżnem wskutek ostrzału zapaliła się cysterna z kwasem azotowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany.



Telegram

06:51

Rosjanie przygotowują samozwańczą Mołdawską Republikę Naddniestrza do tego, by była bazą wsparcia ofensywy na Ukrainę - informuje w najnowszym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. Z komunikatu wynika też, że wciąż głównym celem Rosjan jest wielka ofensywa na Donbasie.

06:48

Rosyjski atak z powietrza na skład paliw w obwodzie dniepropietrowskim. Lokalne władze informują, że pociski całkowicie zniszczyły bazę paliwową. Dodatkowo zaatakowany został jeden z zakładów przemysłowych - tam trwa pożar. Na razie nie ma potwierdzonych danych o osobach poszkodowanych.

06:39

Co trzeci rosyjski wojskowy z tak zwanej brygady "katów Buczy" walczył wcześniej w Syrii po stronie reżimu Baszara Assada - informują ukraińskie media. Ukraiński wywiad poinformował wcześniej, że rosyjscy żołnierze, którzy mieli się dopuścić zbrodni na ludności cywilnej w Buczy, po wycofaniu na Białoruś wracają na front na Ukrainie.

06:00

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski - to trójka polityków najczęściej wymieniana, jako ci, którzy najbardziej sprawdzili się w sytuacji ataku Rosji na Ukrainie. Ankietowani byli o to pytani w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

05:58

Rosyjscy żołnierze wysyłają z Białorusi ogromne paczki - pisze niezależny portal Meduza, podsumowując dostępne informacje na temat grabieży, dokonywanych przez rosyjskich wojskowych na Ukrainie. Meduza powołuje się m.in. na doniesienia profilu Biełaruski Hajun w Telegramie. To projekt białoruskich opozycyjnych blogerów, którzy monitorują ruchy i działania rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

05:30

Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił się bezpośrednio do Rosjan, mówiąc im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej na Ukrainie wojnie. Fragmenty zamieszczonego na Twitterze nagrania wideo wypowiedział po rosyjsku.

Okrucieństwa popełnione przez wojska rosyjskie w Buczy, Irpieniu i w innych miejscach na Ukrainie przeraziły świat. Cywile masakrowani - rozstrzeliwani ze związanymi rękami. Kobiety gwałcone na oczach swoich małych dzieci. Ciała ordynarnie palone, wrzucane do masowych grobów lub po prostu pozostawiane na ulicy. Doniesienia są tak wstrząsające i obrzydliwe, że nic dziwnego, iż rząd stara się je przed wami ukryć - opisywał Johnson.



05:29

Jak informuje agencja Reuters, amerykański gigant technologiczny Intel zawiesza wszystkie operacje biznesowe w Rosji ze skutkiem natychmiastowym. Intel poinformował, że wdrożył środki zapewniające ciągłość biznesową w celu zminimalizowania zakłóceń w działalności globalnej.



05:26

Po 35 dniach rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nadal nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej Taras Dumenko w lokalnej stacji radiowej. Władze obecnie sprawdzają piwnice w mieście. Wiemy o ludziach, że zostali zabici, mamy potwierdzenia, zdjęcia i nagrania wideo, ale wciąż nie możemy ich znaleźć - oświadczył Dumenko.



05:07

Naszą relację z 42. wojny w Ukrainie rozpoczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku na południowym wschodzie kraju. Szef lwowskiej administracji wojskowej, Maksym Kozycki potwierdził eksplozje w pobliżu miasta Radaczów, na północny wschód od Lwowa. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Również w obwodzie dniepropietrowskim naoczni świadkowie donoszą o eksplozjach w przemysłowym mieście Nowomoskowsk.



- W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na portalu Telegram. Według ukraińskich wojskowych nieprzyjaciel zmienił taktykę walki w powietrzu. Obecnie rosyjskie siły starają się nie wchodzić w obszar oddziaływania ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i unikać bezpośredniego kontaktu z myśliwcami.



- Sankcje wobec Federacji Rosyjskiej muszą być współmierne do wagi zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu na Facebooku . Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom - oświadczył prezydent Ukrainy.



- W ramach nowych sankcji wobec Moskwy rząd USA wprowadził zakaz "wszelkich nowych inwestycji" w Rosji - oświadczyła rzeczniczka prezydenta USA Białego Domu Jen Psaki. Ponadto zaostrzone zostaną istniejące sankcje przeciwko rosyjskim bankom i spółkom państwowym, a także objęci nimi zostaną kolejni członkowie rosyjskich elit i ich rodziny.



- Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 100 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinkena. Pomoc będzie obejmowała również systemy przeciwpancerne.

Co działo się w 41. dniu wojny? Sprawdzicie w naszej relacji z 05.04.2022 i w podsumowaniu dnia .