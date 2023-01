Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że bitwa o Donbas trwa nadal. Nie ma doniesień o tym, by Rosjanie zajęli Bachmut i Sołedar, gdzie toczą się najcięższe walki. Wcześniej wiceminister obrony Ukrainy poinformowała, że Rosjanie rozpoczęli potężny szturm na Sołedar. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny ostrzegł, że Moskwa szykuje nową, wielką ofensywę - prawdopodobnie na Kijów. Sky News podało, że Wielka Brytania rozważa dostarczenie czołgów Ukraińcom. Byłaby to pierwsza taka dostawa z Londynu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia związane z 321. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 10.01.2023 r.

05:21 Analitycy uważają, że Rosja rozpadnie się do 2033 roku. Tak wynika z najnowszego badania think-tanku Atlantic Council, o którym informuje dziennik "Financial Times". Więcej na ten temat piszemy tutaj: Zobacz również: Kiedy Rosja się rozpadnie? Eksperci wskazali datę 05:10 Bitwa o Donbas trwa nadal. Chociaż okupanci skoncentrowali teraz swoje wszystkie siły na Sołedarze, to i tak wynikiem tej ciężkiej i długotrwałej walki będzie wyzwolenie całego naszego Donbasu. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy bronią Bachmutu i okazują ogromną wytrwałość! Dziękuję wszystkim walczącym w Sołedarze, którzy przetrzymują kolejne, coraz cięższe ataki okupantów! Dzięki wytrwałości naszych żołnierzy w Sołedarze zdobyliśmy dla Ukrainy dodatkowy czas i dodatkowe siły - stwierdził ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Nicole Makarewicz