17:19

Niezależna rosyjska stacja telewizyjna Dożd' poinformowała, powołując się na zarząd cmentarza, że wraz z Jewgienijem Prigożynem nie pochowano pozostałych osób, które zginęły w katastrofie lotniczej.

17:12

Jewgienij Prigożyn, który zginął w ubiegłym tygodniu w katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim, został pochowany na cmentarzu na obrzeżach Petersburga. O pogrzebie poinformowała na Telegramie jego służba prasowa.

17:05

Władze rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego rozpoczęły tworzenie drugiego pułku obrony terytorialnej w regionie - poinformował gubernator Wiaczesław Gładkow.

16:59

Rosyjski resort obrony poinformował, że ok. godz. 16:00 nad obwodem briańskim zestrzelono ukraińskiego drona.

16:52

Omówienie i przedstawienie zaproszonym dyplomatom bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego było celem spotkania wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego z przedstawicieli akredytowanych w Warszawie ambasad państw arabskich oraz Iranu.

Jak przekazało MSZ opublikowanym komunikacie, podczas spotkania wiceminister Paweł Jabłoński "zarysował tło kryzysu, wskazując na zaangażowanie reżimu białoruskiego w proceder ściągania na Białoruś m.in. obywateli państw bliskowschodnich, pod pretekstem odpłatnego przedostania się przez polską, a zarazem unijną granicę".

16:44

W Niemczech zatrzymano obywatela Niemiec i Federacji Rosyjskiej w związku z dostawami do Rosji podzespołów elektronicznych do produkcji sprzętu wojskowego, w tym dronów Orłan-10, których rosyjskie wojsko wykorzystuje w wojnie w Ukrainie.

16:36

Wszelkie przejawy popierania ruskiego miru są niedopuszczalne - oświadczył przewodniczący Konferencji Biskupów Kościoła rzymskokatolickiego Ukrainy, biskup Witalij Skomarowski, komentując słowa papieża Franciszka skierowane do młodych Rosjan.

Ogromne niezrozumienie i ból wywołały wśród wiernych naszego Kościoła na Ukrainie i za granicą fragmenty wystąpienia Ojca Świętego podczas wszechrosyjskiego spotkania młodzieży katolickiej, które odbyło się 25 września 2023 roku - powiedział bp Skomarowski, cytowany na stronie internetowej Kościoła rzymskokatolickiego Ukrainy.

W piątek, na zakończenie telemostu z Petersburgiem, papież Franciszek zwrócił się do około 400 młodych rosyjskich katolików.

W improwizowanym fragmencie powiedział: Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie. Jesteście dziećmi wielkiej Rosji; wielkiej Rosji świętych, króla, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium, o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie. Nie rezygnujcie nigdy z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Matki Rosji, idźcie z nią naprzód. I dziękuję wam za wasz sposób bycia, za sposób, w jaki jesteście Rosjanami.

16:30

Gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz przekazał, że przygraniczna miejscowość Klimowo została ostrzelana z wieloprowadnicowych systemów rakietowych. O ostrzał oskarżył siły ukraińskie.

Jego zdaniem, życie straciły dwie osoby - 29-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna.

Telegram

16:23

OKX, druga co do wielkości na świecie pod względem wolumenu obrotu giełda kryptowalut, zakazała możliwości dokonywania transakcji przy użyciu rubla rosyjskiego. Kilka dni temu podobne ograniczenia wprowadziła giełda Binance.

16:17

Władze okupacyjne w Tokmaku w obwodzie zaporoskim są przewożone do innego miejsca w związku z przybliżaniem się frontu - przekazał ukraiński mer okupowanego Melitopola, powołując się na relacje mieszkańców tego miasta.

Iwan Fedorow, ukraiński mer Melitopola, który znajduje się pod rosyjską okupacją, napisał na Telegramie, że "niemal codzienne wybuchy i wyzwalanie miejscowości na kierunku melitopolskim przekształcają jak na razie okupowany Tokmak z miasta przyfrontowego w zupełnie frontowe".

Telegram

"Pierwsze szczury uciekają z tonącego 'rosyjskiego okrętu'. Według doniesień mieszkańców, miejscowe 'władze' są w blokach startowych, są przewożone w inne miejsce" - napisał.

Wojska ukraińskie kontynuują ofensywę w obwodzie zaporoskim i w rejonie Bachmutu, odnotowują postępy w okolicach miejscowości Nowodanyliwka-Werbowe - informował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak podano, oddziały ukraińskie posunęły się na odcinku Nowodanyliwka-Werbowe w obwodzie zaporoskim, umacniają się na zajętych rubieżach i ostrzeliwują cele przeciwnika z artylerii.

Również w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim wojska ukraińskie kontynuowały działania ofensywne. W rejonie Marjinki Ukraińcy powstrzymują rosyjskie ataki.

16:10

Rosyjski resort obrony przekazał, że systemy obrony powietrznej przechwyciły pocisk przeciwokrętowy Neptun. Więcej szczegółów nie podano. To pierwszy przypadek od rozpoczęcia przez Rosjan inwazji, kiedy siły rosyjskie twierdzą, że przechwyciły taki pocisk.

16:02

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy potwierdziła eksplozje min w pobliżu granicy z Białorusią i wyjaśniła, że były one spowodowane uderzeniem pioruna. Wskutek wybuchów uszkodzone zostało przęsło mostu oraz tory kolejowe.

Mogę zauważyć, że w wyniku zmiany pogody i uderzenia pioruna doszło do zdetonowania min z zapory minowej na jednym z kierunków w pobliżu linii granicznej. Według moich informacji nikt nie ucierpiał - oświadczył rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko.

Przypomniał jednocześnie, że w pobliżu granicy Ukrainy z Białorusią obowiązuje zakaz poruszania się nieuprawnionych osób. Dlatego zapory minowe na oddzielnych, ważnych dla bezpieczeństwa Ukrainy odcinkach są zagrożeniem wyłącznie dla tych, którzy chcą przyjść do nas z wojną - podkreślił Demczenko w komentarzu dla agencji Interfax-Ukraina.

Wcześniej o wybuchach po ukraińskiej stronie granicy informowały prorządowe białoruskie kanały na Telegramie. Do eksplozji doszło na zalesionym terenie w obwodzie żytomierskim w środkowej części Ukrainy około godz. 3:30 czasu lokalnego (godz. 2:30 czasu w Polsce), w odległości 800 metrów od przejścia granicznego.

15:24

Władze Ukrainy ogłosiły przymusową ewakuację dzieci z miejscowości w pobliżu linii intensywnych walk z okupacyjnymi wojskami rosyjskimi w obwodzie zaporoskim. Ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych wyjaśniło, że decyzję tę podjęto na wniosek władz obwodowych. Dzieci zostaną ewakuowane z pięciu miejscowości: Hulajpole, Stepnohirsk, Preobrażenka, Jehoriwka i Nowopawliwka.

"W związku z trudną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa i wrogimi ostrzałami z terenów tych przymusowo ewakuowane zostanie 54 dzieci i 67 ich opiekunów (członków rodzin)" - wyjaśnił resort w komunikacie, który opublikowano we wtorek. Prócz dzieci przymusowej ewakuacji będą podlegały osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

14:14

Trzech członków załogi zginęło w katastrofie śmigłowca, do której doszło w graniczącym z Kazachstanem obwodzie czelabińskim na południu Rosji - poinformowały media ukraińskie, powołując się na rosyjskie kanały Telegramu.

Do katastrofy doszło w pobliżu wioski Prudnoje. Śmigłowiec, który należał do Federalnej Służby Bezpieczeństwa, wykonywał lot ćwiczebny - trenował manewr lądowania.

Według kanału Shot na Telegramie przyczyną katastrofy była awaria silnika.

13:44

Okupacyjne władze rosyjskie przygotowują nową falę mobilizacji na okupowanym Krymie, chcąc powołać do wojska 40 tys. osób - poinformowało Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.

"Okupacyjna administracja otwiera punkty mobilizacyjne bezpośrednio na głównym nabrzeżu. Jeden z takich punktów działa w Ałuszcie. Związane jest to z tym, że Rosjanie przygotowują nową falę mobilizacji na okupowanym Krymie" - przekazało przedstawicielstwo na Facebooku.

"Wezwania (do wojska) będą rozdawane w asyście funkcjonariuszy policji albo Rosgwardii. Szczególna uwaga będzie zwracana na tzw. uchylających się od służby. Okupanci planują zmobilizować do 30 tys. osób oraz zaciągnąć do 10 tys. żołnierzy służby zasadniczej" - czytamy.

13:21

Dwie osoby zginęły, a dwoje dzieci zostało rannych w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy, gdy samochód, którym jechali, wpadł na minę - poinformowała policja obwodu czernihowskiego na Facebooku.

"Około godz. 19. (18. czasu polskiego we wtorek) policja otrzymała informację, ze w rejonie czernihowskim wyleciał w powietrze prywatny samochód osobowy. W wyniku eksplozji samochód się zapalił. Niestety kierowca i pasażerka zginęli. Dwoje dzieci zostało rannych" - napisano w komunikacie. Kierowca był policjantem.

Do zdarzenia doszło w pobliżu granicy z Białorusią.

13:08

Nieustanne ataki sił rosyjskich na szkoły w Ukrainie sprawiają, że tylko około jednej trzeciej dzieci w wieku szkolnym osobiście uczestniczy we wszystkich lekcjach i wiele odstaje w nauce od koleżanek i kolegów - poinformował we wtorek Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Ponad połowa dzieci, których rodziny uciekły przed wojną do siedmiu państw, nie jest zarejestrowanych w krajowym systemie oświaty - podał UNICEF, wskazując na bariery językowe, przeciążone systemy oświatowe oraz problemy z dojazdem do szkoły.

Niektóre szkoły w Ukrainie zostały bezpośrednio trafione pociskami, a inne zamknięto w obawie przed rosyjskimi atakami. "W Ukrainie nieustannie trwają ataki na szkoły, co powoduje głęboki stres u dzieci pozbawia je bezpiecznego miejsca do nauki" - podkreśla UNICEF.

12:58

Największe dzienniki Estonii we wtorkowych artykułach redakcyjnych oskarżyły premier Kaję Kallas o podważanie demokracji po tym, gdy szefowa rządu odmówiła stawienia się przed komisją parlamentarną mającą wyjaśnić działalność biznesową jej męża w Rosji.

"Premier poinformowała opinię publiczną, że napięty harmonogram nie pozwala jej na stawienie się przed komisją. Oznacza to przejście kryzysu w nową fazę, z której premier i cała koalicja nie mają już wyjścia" - ocenił "Postimees".

11:52

Władze Ukrainy odzyskały z okupowanych przez Rosję terenów ciała 84 poległych żołnierzy ukraińskich - poinformował na Telegramie pełnomocnik rządu Ukrainy ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Ołeh Kotenko. Przekazanie ciał żołnierzy ich rodzinom odbyło się we wtorek.

Kotenko podkreślił, że repatriacja ciał poległych żołnierzy odbywa się we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz innymi strukturami siłowymi, resortami i organizacjami międzynarodowymi.

11:45

Tory kolejowe zostały uszkodzone w pobliżu granicy białorusko-ukraińskiej w wyniku wybuchu min po stronie ukraińskiej - poinformowało Radio Swaboda, powołując się na prorządowe kanały białoruskie na Telegramie.

Do eksplozji doszło na zalesionym terenie w obwodzie żytomierskim w środkowej części Ukrainy około godz. 3.30 (godz. 2.30 w Polsce), w odległości 800 metrów od przejścia granicznego. Wskutek wybuchów uszkodzone zostało przęsło mostu oraz tory kolejowe.

Ukraińskie siły zbrojne ani władze nie skomentowały tej informacji. Wcześniej strona ukraińska informowała o minowaniu granicy z powodu zagrożenia atakiem Rosji z terytorium Białorusi.

10:59

Rosnące koszty wojny przeciwko Ukrainie są dla Rosji coraz większym obciążeniem gospodarczym, co może zagrozić stabilności ekonomicznej tego kraju - ocenia portal amerykańskiej telewizji CNN.

Portal podkreśla, że choć Władimir Putin podpisał pod koniec 2022 roku budżet "obronny" o równowartości 52 mld dolarów, to według dokumentu rządowego, do którego uzyskała wgląd agencja Reutera, aktualna prognoza wzrosła już do równowartości 101 mld USD, co stanowi prawie trzykrotność wydatków Rosji na obronę w 2021 roku.

"Te liczby prawdopodobnie nie doszacowują całkowitych wydatków Rosji na wojnę" - podkreśla CNN, powołując się na Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), według którego sumy podawane przez Rosję jako "budżet obronny" stanowią tylko trzy czwarte całkowitych wydatków wojskowych.

Ekspert od gospodarki Rosji w brytyjskim think tanku Royal United Services Institute (RUSI) Richard Connolly ocenia, że o ile Rosja zwykle przeznacza na obronność 3-4 proc. PKB, o tyle teraz może to być 8-10 proc.

10:33

Władze Rosji zatwierdziły tematykę kolejnego etapu wojny informacyjnej przeciw Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy, HUR. Propaganda Kremla ma skupić się teraz m.in. na masowej mobilizacji do ukraińskiej armii oraz malejącej wierze Zachodu w zwycięstwo Ukrainy.

Według HUR nowe tematy wojny informacyjnej przeciw Ukrainie omówiono na naradzie w administracji Władimira Putina 25 sierpnia. Uczestniczył w niej pierwszy zastępca szefa administracji prezydenckiej Siergiej Kirijenko, technolodzy polityczni oraz przedstawiciele mediów, biorących udział w operacjach informacyjnych.

"Temat narady: zatwierdzenie konkretnych narracji, które dyskredytowałyby Ukrainę i wpływały na jej partnerów na świecie" - ogłosił HUR w komunikacie na swojej stronie internetowej.

09:06

Sześć osób cywilnych zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach w obwodach donieckim i chersońskim na wschodzie i południu Ukrainy - poinformowały władze obwodowe na Telegramie.

W poniedziałek w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim poniosło śmierć pięć osób i również pięć odniosło obrażenia - przekazał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Dwie osoby zginęły w Dalnem, a po jednej w Tomsku, Łymanie i Wełykiej Nowosiłce.

W ciągu ostatniej doby zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne w Chersoniu i rejonie berysławskim w obwodzie chersońskim. Siły rosyjskie ostrzeliwały obwód 61 razy z różnych rodzajów broni - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. Ostrzeliwany był również m.in. obwód sumski na północy Ukrainy, gdzie trzy osoby odniosły obrażenia - podały władze obwodowe.

08:36

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 28 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 36 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 15,065 mln wjazdów do Polski i 13,349 mln wyjazdów na Ukrainę.