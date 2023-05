Co najmniej jedna osoba zginęła a trzy zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w rosyjskim ataku dronów na Kijów - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów – sprecyzował Kliczko. Był to największy atak na Kijów od początku wojny. Do działania przystąpiła obrona powietrzna. Premier Estonii Kaja Kallas powiedziała w sobotę, że aby na Ukrainie zapanował pokój, Rosja musi zostać pokonana i wycofać się poza ukraińską granicę. "Potrzebujemy, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej i NATO" - podkreśliła. Historia Ukrainy od dawna irytuje niepewnych siebie Rosjan – powiedział w niedzielę szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak po tym, jak Rosja dokonała w nocy z soboty na niedzielę dwufalowego ataku dronami na Kijów. Najważniejsze informacje 459. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo.