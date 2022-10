Niedawno przywrócona linia energetyczna, zasilająca okupowaną przez Rosję Zaporoską Elektrownię Atomową na Ukrainie, została ponownie odcięta. Uruchomiono awaryjne generatory - poinformował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował na Twitterze, że na Ukrainę przybyły z USA kolejne cztery mobilne systemy artylerii rakietowej HIMARS. Ukraińskie siły zbrojne odbiły z rąk wojsk rosyjskich pięć miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. FSB ogłosiła wyniki śledztwa w sprawie wybuchu Mostu Krymskiego.. Najważniejsze informacje z 231. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji ze środy 12.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miejsce pochówku w odbitym Łymanie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

13:05

Działacze ruchu "Żółtej Wstążki" rozprowadzają proukraińskie ulotki w tymczasowo okupowanym Chersoniu.

13:02

Wieś Czerwone w obwodzie chersońskim została wyzwolona przez samolot szturmowy 128. oddzielnej górskiej brygady szturmowej - poinformował szef Zakarpackiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

12:56

Wyrzutnie HIMARS w akcji.

12:50

Ukraińskie siły zbrojne odbiły z rąk wojsk rosyjskich pięć miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Według stanu na 11 października wyzwolone zostały wsie Nowowasyliwka, Nowohryhoriwka, Nowa Kamianka, Tryfoniwka i Czerwone leżące w rejonie (powiecie) berysławskim - przekazało w środę ukraińskie wojsko.

W odbitych osadach trwa naprawa infrastruktury krytycznej.

12:44

Zawoalowane groźby Rosji użycia broni jądrowej na Ukrainie są niebezpieczne i nieodpowiedzialne - oświadczył przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony państw NATO sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

12:19

Eksplozje w Chersoniu.

12:05

Priorytetem we wsparciu, jakiego kraje NATO powinny udzielać obecnie Ukrainie, są środki obrony przeciwlotniczej - powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg przed rozpoczęciem dwudniowego spotkania ministrów obrony Sojuszu w Brukseli.

"Spotkamy się dziś z ministrem obrony Ukrainy (Ołeksijem) Reznikowem. Zapewnimy go, że nasze wsparcie dla Ukrainy jest niewzruszone, jesteśmy gotowi na długotrwały wysiłek i będziemy ich wspierać tak długo, jak to będzie konieczne. (...) Będziemy też rozmawiać z ministrami o tym, jak zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Priorytetem jest zwiększenie wsparcia w postaci środków obrony przeciwlotniczej" - zadeklarował Stoltenberg.

11:45

7 zabitych i 8 rannych — skutki porannego ostrzału Awdijiwki. Rosjanie trafili w rynek, na którym w tym czasie było dużo ludzi - szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko.

11:37

Andrij Jusow, sekretarz prasowy GUR Ukraina o oskarżeniach Rosji w sprawie wybuchu na Moście Krymskim: "Wszystkie działania FSB [...] to nonsens. To fałszywe struktury służące reżimowi Putina, więc na pewno nie będziemy komentować ich wypowiedzi".

11:29

Niedawno przywrócona linia energetyczna, zasilająca okupowaną przez Rosję Zaporoską Elektrownię Atomową na Ukrainie, została ponownie odcięta. Uruchomiono awaryjne generatory - poinformował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.

"Nasz zespół w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej poinformował mnie dziś rano, że siłownia straciła całe swoje zewnętrzne zasilanie po raz drugi w ciągu pięciu dni" - przekazał Grossi na Twitterze.

11:24

63380 żołnierzy, 2505 czołgów, 1507 systemów artyleryjskich i 268 samolotów - tak przedstawiają się rosyjskie straty od początku inwazji na Ukrainę.

11:00

Prokuratorzy z międzynarodowej misji tzw. mobilnych zespołów wymiaru sprawiedliwości (MJT) badają możliwość uznania za zbrodnie wojenne rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i inne miasta Ukrainy, w których od poniedziałku zginęło co najmniej 26 osób - przekazał w wypowiedzi dla agencji Reutera główny prokurator zespołów MJT Nigel Povoas.





10:41

Papież Franciszek wyznał w środę, że nosi w sobie ból mieszkańców Ukrainy, "nękanych bombardowaniami" i modlił się o zakończenie przemocy oraz o odbudowę pokojowej koegzystencji. W ten sposób nawiązał do rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta.

10:34

Według lokalnych kanałów w Telegramie, doszło do eksplozji we wsi Kozackie i mieście Berysław leżących w okupowanej części obwodu chersońskiego.

09:48

W ośrodku szkoleniowym w obwodzie swierdłowskim na Uralu zmarł mężczyzna powołany do armii w ramach trwającej w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Wcześniej skarżył się na problemy ze zdrowiem - podał w środę niezależny portal Meduza.

Portal cytuje rosyjskiego parlamentarzystę Maksima Iwanowa, który powiedział, że zmobilizowany zgłosił się do lekarzy, zgłaszając złe samopoczucie. U mężczyzny doszło do zatrzymania akcji serca, lekarze próbowali go uratować, ale bez skutku.

Niezależna "Nowaja Gazieta. Jewropa" przypomina, że na początku października w miejscowości Poroszyno w obwodzie swierdłowskim zmarło trzech zmobilizowanych, którzy przechodzili tam szkolenie. Informowano także o zgonach zmobilizowanych w Nowosybirsku i obwodzie nowosybirskim oraz w jednostkach wojskowych w Omsku, Penzie i republice Jakucji.

09:34

Holenderska prokuratura wszczęła w 2018 r. dziewięć dochodzeń w sprawie holenderskich firm, które pomagały budować most z Rosji na Krym, informował w marcu dziennik "Trouw". Okazuje się, że żadne z nich nie znalazło finału w sądzie.



Po aneksji Krymu w marcu 2014 r. na Rosję zostały nałożone sankcje, których obowiązywanie zostało przedłużone do marca 2023 r. Były one wymierzone w sektor finansowy, handlowy, energetyczny, transportowy, technologiczny i obronny.



Nie przeszkodziło to firmom z Niderlandów w zaangażowaniu w budowę kontrowersyjnego mostu na anektowany Krym. Już w styczniu 2017 r. informował o tym dziennik "De Gelderlander".

09:24

Film przedstawiający, jak Siły Zbrojne Ukrainy przejmują rosyjskie T-62 w okolicach Chersonia.

09:17

Kanadyjski Kongres Ukraiński wezwał rząd Kanady i jej sojuszników do uznania Rosji za państwo terrorystyczne w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na ukraińskie miasta i cywilną infrastrukturę.



"Rosja celowo kieruje ataki na dzielnice mieszkalne, parki, place zabaw, szpitale i uniwersytety (...) Rosja przegrywa swoją wojnę na polu bitwy, a jednak kieruje terrorystyczne uderzenia przeciw ukraińskim cywilom" - napisano w komunikacie Kanadyjskiego Kongresu Ukraińskiego (Ukrainian Canadian Congress - UCC).

09:13

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała, że zatrzymała pięciu Rosjan i trzech obywateli Ukrainy oraz Armenii w związku z sobotnią eksplozją na Moście Krymskim.

Zobacz również: FSB wskazuje winnego eksplozji na Moście Krymskim

08:44

08:29

W niektórych obwodach Ukrainy znowu słychać alarmy.

08:18

W centrum Kijowa zburzono popiersie rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, donoszą lokalne media.

08:13

Rosja deklaruje, że jej polityka nuklearna jest defensywna, ale jej strategia jądrowa pozostawia pole do interpretacji, a Moskwa sięga po groźby nuklearne do wsparcia agresji na Ukrainę - mówi PAP Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.



Formalnie rosyjską strategię jądrową definiuje dekret Władimira Putina z 2020 roku "O podstawach polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w zakresie odstraszania nuklearnego" - mówi Kacprzyk, analityk Programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe PISM. W dokumencie tym Rosja deklaruje, że jej polityka nuklearna jest "z natury defensywna" i ma odstraszać agresję. "A w rzeczywistości Rosja posługuje się groźbami nuklearnymi do wsparcia agresji na Ukrainę. Przez lata straszyła też Zachód perspektywą wojny jądrowej, by wymusić różne ustępstwa" - mówi ekspert.

08:00

Nowy dowódca rosyjskich sił inwazyjnych gen. Siergiej Surowikin zasłynął z brutalności w Syrii, ale nie doprowadzi raczej do dalszej "syrianizacji" wojny na Ukrainie, bo Rosja nie ma tam wystarczającej przewagi w powietrzu - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Według ISW awans Surowikina nie jest przyczyną zmasowanego ostrzału ani sygnałem zmiany trajektorii rosyjskich zdolności czy strategii. Surowikin służył na Ukrainie od początku wojny jako dowódca rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych, a później południowego zgrupowania wojsk.

07:31

Po mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina agencje zatrudnienia odnotowały zwiększone zainteresowanie Rosjan i Białorusinów pracą w Polsce - podała agencja pracy Gremi Personal. Można spodziewać się większego napływu poszukujących pracy z terenów sąsiadujących z Rosją - dodała.



Jak wskazało centrum analityczne międzynarodowej agencji pracy Gremi Personal, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy uchylający ułatwienie w zatrudnieniu Rosjan w Polsce.



"Całkowita rezygnacja z przepisu umożliwiającego podejmowanie przez Rosjan pracy w Polsce na zasadach uproszczonych to bardzo dobry i potrzebny ruch ze strony państwa. Mamy nadzieję, że te przepisy szybko wejdą w życie, może nawet jeszcze w październiku. Wybuch na Bałtyku Nord Stream 2, atomowe groźby Putina, aneksja kolejnych terytoriów Ukrainy na podstawie sfałszowanych referendów i ostatnie bombardowanie stolicy i Lwowa - to wszystko pokazuje, że ciężko przewidzieć kolejne miesiące tej wojny" - wskazuje dyrektor generalny Gremi Personal Tomasz Bogdevic.





07:25

Z magazynów wojskowych na Białorusi wydzielono 20 czołgów T-72 i część z nich już wysłano do Rosji - podał sztab generalny armii ukraińskiej. W raporcie sztab podkreśla, że Alaksandr Łukaszenka zadeklarował pomoc dla Rosji w wojnie przeciw Ukrainie.



"Łukaszenka mówi o gotowości Białorusi do okazania pomocy Federacji Rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie. Kompleks obronno-przemysłowy Białorusi już uczestniczy w naprawie sprzętu wojskowego uszkodzonego w trakcie działań bojowych" - wskazuje sztab.



Krótko wcześniej na Białorusi pojawiły się niepotwierdzone informacje o wysyłaniu do Rosji czołgów T-72: w jednym z kanałów w serwisie Telegram pojawiły się doniesienia o czołgach widzianych w białoruskiej Orszy.

07:02

Rosja nie tylko chce straszyć, ale chce masowych i bolesnych śmierci, chce zabijać Ukraińców zimnem i głodem - napisał na Telegramie doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoljak.



"Ona (Rosja) po prostu chce zabić naszą populację zimnem i głodem. To ludzie, którzy mentalnie utknęli w latach 30." - powiedział Podoljak.



Według niego władze Rosji chcą, aby w zimie Ukraina nie miała ogrzewania, elektryczności i wody pitnej. "Nie chcą, abyśmy mieli jakikolwiek komfort. W ich oczach jest napisane: Chcemy, abyś umarł w najstraszniejszych mękach. Dziś, na poziomie swojej propagandy i na poziomie elit, Federacja Rosyjska szczerze chce masowych zgonów" - podkreślił doradca prezydenta.

06:55

W środę lub czwartek może dojść do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad rezolucją potępiającą Rosję za fałszywe referenda i próbę aneksji kolejnych terenów Ukrainy. Stany Zjednoczone prowadzą zakrojoną na szeroką skalę ofensywę dyplomatyczną wśród członków ONZ, by dokument został przegłosowany.

06:30

Reżim Łukaszenki postanawia w końcu sprzedać Rosji suwerenność Białorusi - powiedziała podczas specjalnego posiedzenia Rady Stałej OBWE w Wiedniu stała przedstawicielka Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Jewhenia Cymbaluk, cytowana przez agencję Ukrinform.



Według ukraińskiej dyplomatki, oskarżając Ukrainę o rzekome planowanie ataku na Białoruś, Łukaszenka faktycznie "potrzebuje przykrywki, aby użyć Białorusi do wystrzelenia rosyjskich pocisków i dronów kamikadze nad Kijowem".



Szefowa ukraińskiej misji przy OBWE podkreśliła, że białoruski reżim "nie uniknie swojej części odpowiedzialności za zbrodnię agresji".

06:08

Federacja Rosyjska swoim głosem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ starała się uniknąć odpowiedzialności za naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, ale to jej się nie uda - powiedziała na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.



"30 września byliśmy świadkami, jak Rosja po raz kolejny próbowała uniknąć odpowiedzialności, wetując rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającą jej pseudoreferenda i próby aneksji - powiedziała amerykańska dyplomatka - Żaden kraj poza Federacją Rosyjską nie głosował przeciwko tej rezolucji. Nie pozwolimy, by rosyjskie weto powstrzymało nas od pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności".



Dlatego, jej zdaniem, sprawa ta została przedłożona Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, gdzie żaden kraj nie ma prawa weta i gdzie głosowany będzie projekt rezolucji, przedstawiony przez Ukrainę i współredagowany przez Unię Europejską, potępiający aneksję ukraińskich regionów przez Moskwę.

06:02

Ukierunkowane ataki Rosji na ukraińskie miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne - oświadczył stały przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu.



Według Carpentera ostatnie dni nadal pokazują barbarzyński charakter Rosji w wojnie z Ukrainą. "Elektrownie, budynki mieszkalne, parki, place zabaw i urządzenia energetyczne zostały zaatakowane daleko od linii frontu, a ofiary cywilne są w całym kraju. To uderzające, że w tej ostatniej fali ataków tak wiele osób stanowiło cel nie mający absolutnie wartości wojskowej. Innym faktem jest to, że ataki te w większości zbiegły się z porannymi godzinami szczytu, co spowodowało maksymalną liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, ale prawdopodobnie to było także zamierzone, ponieważ rosyjskie władze oświadczyły, że wszystko poszło zgodnie z planem" - powiedział amerykański dyplomata.

05:58

Niemcy we współpracy z Danią i Norwegią dostarczą Ukrainie 16 samobieżnych haubic Zuzana-2 - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na oficjalny komunikat niemieckiego rządu.

Haubice Zuzana-2 są w stanie wystrzelić sześć pocisków na minutę na odległość do 40 kilometrów.



Niemcy zamierzają przekazać także Ukrainie 130 systemów grzewczych i 36 transporterów medycznych. Dostarczą również Ukraińcom 100 000 apteczek i 405 000 suchych racji żywnościowych.

05:55

USA prowadzą zmasowaną ofensywę w celu zmobilizowania jak największej liczby krajów do przyjęcia dyskutowanej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rezolucji, potępiającej aneksję ukraińskich regionów przez Moskwę - poinformował rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.



"Uważamy, że czas na neutralność minął" - powiedział Price na konferencji prasowej.



Kraje członkowskie ONZ debatują od poniedziałku w Zgromadzeniu Ogólnym nad rezolucją, przedstawioną przez Ukrainę i współredagowaną przez Unię Europejską, zgodnie z którą Zachód miałby zademonstrować izolację Rosji na arenie międzynarodowej.

05:42

Eksplozje w Nikopolu.

05:21

"Wzywamy naszych partnerów i sojuszników, aby przyłączyli się do nas w szybkiej wypłacie swoich dotychczasowych zobowiązań wobec Ukrainy i zintensyfikowaniu wysiłków w tej kwestii" - powiedziała minister skarbu USA.



Podkreśliła, że ma to zarówno "pomóc ukraińskiemu rządowi w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków", a także ma umożliwić Ukraińcom "odbudowywanie kraju".



Yellen zasugerowała w ten sposób, że Stany Zjednoczone zaczną "w najbliższych tygodniach wypłacać rządowi w Kijowie 4,5 mld dolarów pomocy budżetowej, przyjętej przez Kongres 30 września".

05:12

Około 30 procent ukraińskiej infrastruktury energetycznej zostało uszkodzone od poniedziałku w wyniku rosyjskich ostrzałów rakietowych - poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko, cytowany przez CNN.



Zdaniem Hałuszczenki Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy, bowiem ukraiński eksport energii elektrycznej do Europy "pomaga krajom europejskim oszczędzać na rosyjskim gazie i węglu". Podkreślił, że Ukraina próbuje "szybko przywrócić połączenia z innych źródeł".

05:01

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował na Twitterze, że na Ukrainę przybyły z USA kolejne cztery mobilne systemy artylerii rakietowej HIMARS.



"Cztery kolejne HIMARS-y przybyły od naszych amerykańskich partnerów! Dziękuję Joe Bidenowi i Lloydowi Austinowi III oraz Amerykanom" - napisał Reznikow.



"Wspaniała wiadomość przed Ramstein 6, dokąd jadę jutro" - dodał ukraiński minister obrony.