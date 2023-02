Chersoń pozostaje najbardziej systematycznie ostrzeliwanym dużym miastem ukraińskim poza Donbasem, prawdopodobnie, aby powstrzymać ukraiński kontratak przez Dniepr - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Ukraina przygotowuje się na dużą eskalację wojny ze strony Rosji, być może nawet w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni - powiedział stacji Sky News Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z 342. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 01.02.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Mieszkanka miasta sprząta schody przed zniszczonym domem towarowym w miejscowości Cyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

11:46

Przedstawiciele ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym przez Rosję Krymie, przeprowadzili udany zamach na dwóch oficerów rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - poinformował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy.

Dwaj "stosunkowo ważni" oficerowie jechali samochodem z Sewastopola do Symferopola, lecz nie dotarli do celu, ponieważ ich auto zostało wysadzone w powietrze. Obaj funkcjonariusze zginęli.



11:42

Przedstawiciele władz Rosji nie są w tym roku zaproszeni na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, ponieważ impreza nie może być podium dla propagandy Władimira Putina - powiedział szef konferencji Christoph Heusgen stacji MDR. Zamiast członków rządu, z Rosji zaproszono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa rozpoczyna się 17 lutego.

11:41

Władze Japonii rozważają organizację wirtualnego szczytu przywódców grupy G7 w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego - podała w środę agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródła rządowe. Japonia pełni w tym roku przewodnictwo w G7.

Premier Japonii Fumio Kishida rozważa zaproszenie na wirtualny szczyt prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ostateczna decyzja o organizacji spotkania będzie zależała od sytuacji na Ukrainie - przekazały źródła.



11:40

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Państwowe Biuro Śledcze prowadzą przeszukanie w domu oligarchy Ihora Kołomojskiego w jego rodzinnym mieście Dniepr - podał portal Ukrainska Prawda z powołaniem na źródła w organach ścigania.

Według portalu przeszukanie związane jest z machinacjami finansowymi w kontrolowanych do niedawna przez Kołomojskiego przedsiębiorstwach Ukrnafta i Ukrtatnafta.

"Informacje źródeł mówią o marnotrawstwie produktów naftowych na kwotę 40 mld hrywien (ponad 1 mld euro) oraz unikaniu opłat celnych" - napisała Ukrainska Prawda.



11:39

Mógłbym być mediatorem pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdyby mnie o to poprosiły oba walczące kraje oraz Stany Zjednoczone - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN.

Jeśli zostanę poproszony przez wszystkie strony, z pewnością to rozważę, ale nie dążę do tego - oświadczył Netanjahu. Dodał, że musiałby to być "właściwy czas i właściwe okoliczności".



10:46

Dwa drony bojowe Reaper MQ-9 za jednego dolara chce sprzedać Ukrainie amerykański firma General Atomics. Koncern w ten sposób chce zwiększyć zdolności obronne Kijowa.

10:01

Ukraina przygotowuje się na dużą eskalację wojny ze strony Rosji, być może nawet w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni - powiedział stacji Sky News Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

09:45

W Ukrainie wciąż utrzymuje się wysokie niebezpieczeństwo rosyjskich ataków rakietowych i lotniczych - ostrzegł w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego obliczeń ostatniej doby przeciwnik przeprowadził ponad 65 ostrzałów artyleryjskich, niszcząc infrastrukturę cywilną w kilku obwodach.



09:44

Polska nie jest w sytuacji, żeby mogła przekazać F-16. Musimy sobie zostawić do naszej obrony chociaż minimum. Amerykanie mają spory zapas F-16. Belgowie i Holendrzy wycofują swoje z użytku, bo wprowadzają na ich miejsce F-35 - mówi w Radiu RMF24 mjr rezerwy Michał Fiszer, pilot, ekspert lotniczy. W rozmowie z Tomaszem Weryńskim analizuje też kondycję rosyjskiego lotnictwa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mjr Fiszer: Rosyjskie lotnictwo jest beznadziejne

09:14

Jest zbyt wcześnie, by prognozować rychłe okrążenie lub opanowanie przez rosyjskie wojska Bachmutu, strategicznie ważnego miasta na wschodzie Ukrainy; dowództwo w Kijowie może jednak wycofać stamtąd swoje oddziały, jeśli uzna, że ponoszone tam straty osobowe są za wysokie - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:50

Czterech cywilów zginęło, a sześciu zostało rannych ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Ofiary śmiertelne to mieszkańcy Bachmutu i Wuhłedaru, a także miejscowości Paraskowijiwka.



08:30

Chersoń pozostaje najbardziej systematycznie ostrzeliwanym dużym miastem ukraińskim poza Donbasem, prawdopodobnie, aby powstrzymać ukraiński kontratak przez Dniepr - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ostatnich dniach jedne z najintensywniejszych ostrzałów w konflikcie miały miejsce prawdopodobnie wzdłuż Dniepru na południu Ukrainy, a obejmowało to dalszy rosyjski ostrzał Chersonia ze wschodniego brzegu rzeki.



07:30

Czy Joe Biden spotka się w Polsce z prezydentem Andrzejem Dudą i przywódca Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim? Według "Dziennika Gazety Prawnej", taki scenariusz jest rozważany.

06:21

"Nie" Bidena na prośby Ukrainy o samoloty F-16 zostało przyjęte ze sceptycyzmem w Pentagonie - pisze "Washington Post". Niektórzy urzędnicy, powołując się na historie odrzucenia wcześniejszych próśb z Kijowa, przewidują, że zgoda ostatecznie zostanie wydana.



05:11

Państwa NATO powinny przestać kreślić czerwone linie i dostarczać Ukrainie każdą potrzebną jej broń - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w wywiadzie dla litewskiej telewizji (LRT).

Widziałem wiele czerwonych linii, które zostały narysowane, a czasami mam nawet wrażenie, że te czerwone linie nie są rysowane przez nas, kraje zachodnie, demokracje, ale że to terrorystyczne państwo Rosja próbuje je narysować poprzez strach i groźby. I próbuje je narzucić - powiedział prezydent Litwy.

Nauseda zauważył, że w przypadku Ukrainy przekroczono już kilka "czerwonych linii".

Mówię nie tylko o czołgach. Status kandydata Ukrainy do UE był kiedyś tematem tabu, a także czerwoną linią, dobrze to pamiętam. Nawet gdy wybuchła wojna, Niemcy początkowo kategorycznie powiedziały, że wyślą tylko kamizelki, hełmy i tym podobne, ale nie broń. Ale ta czerwona linia też została przekroczona dość dawno - powiedział prezydent.



05:08

Kraje bałtyckie i Polska poparły wniosek Ukrainy o całkowite wykluczenie wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców z igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu. Uznały plan MKOL o ich dopuszczeniu pod neutralną flagą za niemoralny i błędny.

"Decyzja o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do udziału w następnych igrzyskach jest niemoralna i błędna" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Edgars Rinkevics na marginesie spotkania ze swoimi polskimi, estońskimi i litewskimi odpowiednikami.

W ubiegłym tygodniu polski minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział, że "nie wyobraża sobie" możliwości udziału Rosjan i Białorusinów w igrzyskach olimpijskich.



05:05

Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 2 miliardów dolarów - poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą. Co ważne, najnowsza pomoc ma po raz pierwszy objąć broń dalekiego zasięgu.