"Stoimy z panem i przy Ukrainie" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podczas sobotniego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim na Downing Street. Rozmowa odbyła się w cieniu piątkowej awantury w Białym Domu. Jej pokłosiem było to, że nie doszło do podpisania umowy dotyczącej minerałów. Donald Trump, oprócz kwestii biznesowych, nie dał Ukrainie żadnych gwarancji w kwestii zakończenia rosyjskiej agresji czy też jej bezpieczeństwa.

/ PAP/EPA/NEIL HALL / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy na Downing Street

Tuż przed 19:00 polskiego czasu premier Starmer i prezydent Zełenski rozpoczęli spotkanie na Downing Street w Londynie.

Słyszał pan te okrzyki wsparcia na ulicy. Stoimy z panem i przy Ukrainie tak długo, jak to będzie konieczne - powiedział Starmer.

Chcę podziękować panu i narodowi brytyjskiemu (...). Cieszę się, że jutro będę mógł się spotkać z Jego Królewską Mością, królem Karolem III - odpowiedział Zełenski.

/ PAP/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL / PAP

Szef brytyjskiego rządu powiedział też o "niezachwianej determinacji", by uzyskać długotrwały pokój na Ukrainie - relacjonuje BBC.

Spotkanie trwało ok. godziny. Tuż przed 20:00 prezydent Ukrainy odjechał z Downing Street. Premier Starmer wyszedł razem z nim, odprowadził do limuzyny i czekał aż do odjazdu konwoju. Politycy nie zatrzymali się, aby choć krótko odpowiedzieć na pytania czekających na nich dziennikarzy.

Zełenski spotka się z królem Karolem III i europejskimi przywódcami

Spotkanie z królem Karolem III i z przywódcami europejskimi odbędzie się w niedzielę.

Okazją jest szczyt poświęcony sprawom Ukrainy i bezpieczeństwa Europy.

2 marca rano premier Starmer przeprowadzi telekonferencję z liderami krajów bałtyckich. Następnie powita prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Obecny będzie m.in. premier Donald Tusk oraz przywódcy Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii i Turcji.

W spotkaniu mają także wziąć udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Przed rozpoczęciem rozmów Starmer odbędzie osobne spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni.