O godzinie 12:00 czasu polskiego zakończyła się akcja ratunkowa na miejscu ostrzelanego przez wojska rosyjskie bloku mieszkalnego w Dnieprze. Służby ratunkowe potwierdziły śmierć 45 osób, w tym sześciorga dzieci. Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą transzę w wysokości 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej o wartości do 18 mld euro, zaakceptowanego w połowie grudnia 2022 roku. Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz podał się do dymisji. Wnioskowała o to m.in. grupa deputowanych do Rady Najwyższej. Najważniejsze wydarzenia związane z 328. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 17.01.2023.

Ratownicy przeszukujący zniszczony blok mieszkalny w Dnieprze / OLEG PERTASYUK / PAP/EPA

16:54

Do 45 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku na budynek mieszkalny w Dnieprze w środkowo-wschodniej Ukrainie - poinformował szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego.

Znaleziono kolejne zabite dziecko - poinformował na Facebooku Wałentyn Rezniczenko. Wśród ofiar jest łącznie sześcioro dzieci. Wciąż zaginionych jest co najmniej 19 osób.

16:41

W wyniku przypadkowej eksplozji granatu w jednostce wojskowej w obwodzie biełgorodzkim, kilkadziesiąt kilometrów od granicy Rosji z Ukrainą, zginęło w nocy z soboty na niedzielę siedmiu rosyjskich rezerwistów. Wcześniejsze doniesienia mówiły o śmierci trzech żołnierzy - powiadomiły Radio Swoboda i niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Jeden z podoficerów, 28-letni starszy sierżant o pseudonimie "Psychol", próbował zaimponować rekrutom. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Doszło do eksplozji, na skutek której zdetonowały też pociski składowane w magazynie amunicji - podało Radio Swoboda.

Telewizja Nastojaszczeje Wriemia potwierdziła poprzednie informacje o 16 żołnierzach rannych w konsekwencji wybuchu.

Jak donosiły z kolei państwowe rosyjskie media, ośmiu rezerwistów jest uznawanych za zaginionych, dlatego liczba ofiar i poszkodowanych może wzrosnąć. Łącznie na terenie jednostki w miejscowości Tonieńkoje znajdowało się około 100 żołnierzy, powołanych do wojska w ramach niedawnej mobilizacji.

Ministerstwo obrony nie odniosło się do incydentu w obwodzie biełgorodzkim - zauważyła Nastojaszczeje Wriemia.

16:27

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapewniła wiceprzewodniczącą ukraińskiego parlamentu o solidarności z Ukrainą. Ołena Kondratiuk podziękowała Polakom za pomoc, zaapelowała o wsparcie w postaci sprzętu wojskowego, za istotną uznała sprawę utworzenia trybunału dla sprawców zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu.

Marszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy spotkały się w Warszawie.

16:18

Chcemy być członkiem NATO, ponieważ nie chcemy więcej wojny na naszym terytorium - oświadczyła premier Finlandii Sanna Marin w rozmowie z amerykańskim politologiem i publicystą pochodzenia indyjskiego Fareedem Zakarią podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

16:05

Mam nadzieję, że Niemcy też dadzą Ukrainie ze swoich zasobów czołgi i wspólnie z naszymi sojusznikami zbierzemy godziwą ich liczbę i wesprze to obrońców Ukrainy - powiedział prezydent Andrzej Duda.

16:00

Niechęć Republiki Południowej Afryki do potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę i decyzja o zezwoleniu objętym sankcjami rosyjskim okrętom na cumowanie w jej portach zwiększają napięcia w stosunkach RPA z USA, Wielką Brytanią i Unią Europejską - zauważyła agencja Bloomberg.

15:56

Rosja nie może z tej wojny wyjść z twarzą, czyli wyjść w poczuciu tego, że uzyskała coś, że uzyskała jakiś sukces. Żeby to było bezpieczne dla świata, Rosja musi jednak ponieść w tej wojnie porażkę - podkreślił w Davos prezydent Andrzej Duda.

15:52

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Davos z przywódcami Litwy i Łotwy - Gitanasem Nausėdą i Egilsem Levitsem. Jak relacjonował, rozmowa dotyczyła m.in. Ukrainy i polityki energetycznej.

Wszyscy mamy to samo dążenie, by wojna skończyła się jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy - podkreślił prezydent.

15:47

Szef MSZ Zbigniew Rau z zadowolenie przyjął apel minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock o powołanie specjalnego międzynarodowego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.

To wyraźny sygnał, że umacniamy koalicję na rzecz sprawiedliwości - ocenił.

15:37

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka nie ma zaufania nawet do swojego najbliższego otoczenia, w tym Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Dlatego tworzy prywatną służbę ochrony - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu administrowany przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

15:24

Departament Stanu USA poinformował o nałożeniu sankcji na 25 przedstawicieli Białorusi za ich "zaangażowanie w podważanie demokracji".

Na Białorusi trwają procesy polityczne, m.in. noblisty Alesia Bialackiego - wskazał Departament Stanu.

14:56

69 proc. firm z Austrii, obecnych przed wojną na rynku rosyjskim, nadal prowadzi tam swoją działalność bez żadnych ograniczeń - pisze agencja Ukrinform, powołując się na ustalenia z raportu Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (KSE).

14:41

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o rozbiciu siatki agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) działających w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim.

Celem grupy było wykrycie i zniszczenie systemów artylerii rakietowej HIMARS, przekazanych Ukrainie przez USA.

14:33

Rosja nie jest w stanie wyszkolić i wyposażyć 500 tys. zmobilizowanych rezerwistów. Będzie to "armia w gumiakach" - ocenił w rozmowie z agencją RBK Ukraina Wiktor Kewluk, ekspert ukraińskiego Centrum Strategii Obronnych.

14:21

Plądrowanie Ukrainy trwa. Masowiec "Matros Pożynicz" nadal wywozi do syryjskiego Tartusu zboże skradzione na Ukrainie - poinformował o tym Yoruk Isik, szef Bosphorus Observer, stambulskiej firmy badającej ruch statków w cieśninach czarnomorskich, cytowany przez agencję Ukrinform.

14:13

Boris Pistorius, dotychczasowy szef MSW Dolnej Saksonii, zastąpi na stanowisku ministra obrony Niemiec Christine Lambrecht.

Zaprzysiężenie Pistoriusa zapowiadane jest na czwartek. Na ten sam dzień w Berlinie zaplanowana jest wizyta ministra obrony USA Lloyda Austina. W piątek ma odbyć się spotkanie sojuszników z NATO w amerykańskiej bazie sił powietrznych w Ramstein, gdzie ministrowie obrony krajów zachodnich będą planować kolejne kroki wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

13:17

Zakończyła się akcja ratunkowa na miejscu ostrzelanego przez wojska rosyjskie bloku mieszkalnego w Dnieprze, mieście w środkowo-wschodniej części Ukrainy - podały służby ratunkowe.

Potwierdziły one śmierć 44 osób, w tym pięciorga dzieci.

13:09

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą transzę w wysokości 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej o wartości do 18 mld euro, zaakceptowanego ostatecznie przez Radę UE w połowie grudnia 2022 roku.

Wspieranie Ukrainy w zaspokajaniu jej potrzeb finansowych w obliczu rosyjskiej agresji jest zarówno kluczowe, jak i pilne. Dzisiejsza wypłata pierwszych 3 mld euro z maksymalnie 18 mld euro wsparcia makrofinansowego uzgodnionego w grudniu pokazuje, że Komisja działa z największą szybkością i determinacją - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

12:51

Organizatorzy trwającego w Melbourne wielkoszlemowego Australian Open zakazali kibicom wnoszenia na trybuny flag Rosji oraz Białorusi. Tenisiści z tych krajów mogą rywalizować w turnieju jako neutralni.

12:39

Siła i odwaga narodu ukraińskiego od roku zadziwiają świat. Europa jest zjednoczona w pomocy dla Ukrainy i będzie wspierała jej obronę przed rosyjską agresją tak długo, jak to będzie konieczne - podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przemawiając podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

12:36

Sytuacja na ukraińskim rynku pracy jest trudna, na jedno wolne miejsce pretenduje dziewięciu bezrobotnych - poinformowała szefowa krajowego urzędu pracy Julia Żowtiak.

Jak dodała, najwięcej miejsc pracy jest w sektorze przemysłu przetwórczego i w rolnictwie.

12:31

Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 miliardy euro wsparcia - poinformowała w Davos podczas swojego wystąpienia szefowa KE Ursula von der Leyen. To pierwsza transza unijnego pakietu pomocowego w wysokości 18 mld euro na 2023 r.

12:14

Prezydent Macedonii Północnej Stevo Pendarowski ostrzegł podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przed wpływami Rosji na Bałkanach, nazywając region, za Winstonem Churchillem, "miękkim podbrzuszem" Europy - poinformowała agencja Reutera.

"Słabym punktem europejskiej architektury bezpieczeństwa pozostają podatne na zagrożenia ze strony Kremla Zachodnie Bałkany" - powiedział macedoński prezydent.



11:52

Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powiedziała podczas dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego, że Rosja spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje, jako że "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy".

"Ta wojna może się rozszerzyć" - ostrzegła Zełenska. W wystąpieniu, relacjonowanym przez telewizję Sky News, apelowała o działania w celu zapobieżenia "globalnemu kryzysowi na pełną skalę". Przekonywała też, że "nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl", tj. by na Ukrainie doszło do wypadku nuklearnego.

11:34

W pierwszych latach XXI w. pojawiały się głosy, że czołgi są już przestarzałym uzbrojeniem, wojna na Ukrainie przypomina jednak, że na wypełnionym zaawansowaną elektroniką polu walki siła tego uzbrojenia wciąż się liczy - pisze portal Politico.

Jeszcze w 2020 r. niektórzy brytyjscy decydenci uważali, że Wielka Brytania powinna całkowicie zrezygnować z utrzymywania czołgów w armii, ale prowadzone przez Ukrainę przygotowania do kluczowej, wiosennej ofensywy przeciwko siłom rosyjskim pokazują powrót do tego tradycyjnego uzbrojenia, znanego z XX-wiecznych pól bitwy - zaznaczono w artykule.

10:58

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz podał się do dymisji. Wnioskowała o to m.in. grupa deputowanych do Rady Najwyższej. Rezygnacja ze stanowiska to pokłosie jego wypowiedzi o eksplozji rosyjskiej rakiety, która uderzyła w blok mieszkalny w Dnieprze.



Według Arestowycza rosyjska rakieta, która uderzyła w blok mieszkalny w Dnieprze, spadła tam, bo wcześniej uderzył w nią pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, zmieniła więc tor swojego lotu.

10:47

Armia ukraińska, rozpoczynając kontrofensywę powinna się starać zadać maksymalne straty wojskom rosyjskim - powiedział ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN. Ocenił, że Rosja "nie będzie czekać" z rozpoczęciem własnej ofensywy.

"Myślę, że Sztab Generalny (Sił Zbrojnych Ukrainy) zacznie operację kontrofensywną, jak tylko grupa wojsk będzie gotowa do zadania kontruderzenia. Trzeba zapewnić, by armia rosyjska ponosiła maksymalne straty. Nasze działania dzisiaj polegają na próbach maksymalnego niszczenia ludzi, sprzętu i uzbrojenia wojsk Federacji Rosyjskiej" - powiedział Żdanow. Zaznaczył, że powinno być to warunkiem dalszej kontrofensywy.

Ocenił przy tym, że "Rosja też nie będzie czekać" i już dziś próbuje kontratakować. Rosjanie zaczęli natarcie na poszczególnych kierunkach i próbują wzmacniać te wysiłki, co prowadzi do jeszcze większych strat - powiedział Żdanow.

10:28

Liczba zabitych w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze, mieście w środkowo-wschodniej części Ukrainy, wzrosła do 44 - powiadomił we wtorek mer Borys Fiłatow. Ratownicy znaleźli we wtorek pod gruzami ciało dziecka - podała kancelaria prezydencka. "Już 44 zabitych" - napisał Fiłatow na Facebooku.

10:24

Wicekanclerz i minister gospodarki RFN Robert Habeck opowiedział się za tym, by Niemcy zezwoliły Polsce i innym krajom na dostawy Ukrainie czołgów bojowych Leopard.

"Myślę, że to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy" - oświadczył Habeck telewizji informacyjnej WELT.

10:23

Dzisiaj podstawową prośbą, którą zgłaszają Ukraińcy jest po pierwsze amunicja, której bardzo potrzebują, a po drugie czołgi; potrzebują oni broni, która jest na wyposażeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział w Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, został zapytany na briefingu prasowym, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Davos prosił go o wsparcie w konkretnych sprawach.

"To jest cały czas niekończąca się prośba od samego początku, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym zeszłego roku - broń, broń i jeszcze raz broń. Wszelkiego rodzaju wsparcie. Ukraina mówi tak: już karabinów nie potrzebujemy, karabiny są. Natomiast potrzebują dzisiaj tego sprzętu bardziej zaawansowanego, właśnie tych nowoczesnych technologii, tego sprzętu bardzo nowoczesnego. I myśmy taki sprzęt już Ukrainę przekazali" - powiedział prezydent Duda.

10:17

Stany Zjednoczone uznają potrzebę Ukrainy, która chce dysponować uzbrojeniem zdolnym do rażenia przeciwnika poza linią frontu i powinniśmy myśleć o tym, jak jej w tym pomóc - przekazał amerykański wiceminister obrony ds. politycznych Colin Kahl podczas wizyty w Kijowie.

"Jeżeli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu. (...) Istnieje potrzeba osiągania (celów - red.) poza linią frontu, którą - bez wchodzenia w dalsze szczegóły - powiedziałbym, że rozumiemy, w obecnej fazie. I powinniśmy zastanawiać się, jak pomóc Ukrainie w sprostaniu temu wyzwaniu. Ale nie będę z góry rozstrzygał, o jaki system może chodzić" - powiedział w poniedziałek Kahl na konferencji prasowej w Kijowie.

Na każdym etapie wojny z Rosją konsultujemy się ze stroną ukraińską w sprawie jej najpilniejszych potrzeb i rozmowy na temat rakiet będą kontynuowane - podkreślił amerykański podsekretarz obrony.

Pytany o możliwość przekazania Ukrainie amerykańskich czołgów Ambrams, odpowiedział, że jest to bardzo drogie i trudne w utrzymaniu uzbrojenie. "Nie jest jasne, czy to najlepsza odpowiedź na to wyzwanie. Dlatego będziemy nadal rozważać jakie ciężkie pojazdy, w tym czołgi, można z sensem przekazać Ukrainie, tak by na czas dostała ich odpowiednią liczbę i by zapewnić ich wsparcie (techniczne - red.)" - zaznaczył Kahl.

09:43

Pociski przeciwokrętowe, jakich Rosja używa do ataków lądowych, są słabe w rozróżnianiu celów na obszarach miejskich, a dowody z wojny sugerują głębszą dysfunkcję rosyjskich zdolności uderzeniowych dalekiego zasięgu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 14 stycznia Rosja wznowiła uderzenia rakietowe dalekiego zasięgu na infrastrukturę ukraińską, wystrzeliwując, pierwszy raz od około 15 dni, kilkadziesiąt pocisków. Podobnie jak w przypadku poprzednich ośmiu fal uderzeń od 11 października 2022 roku, Rosja celowała przede wszystkim w ukraińską sieć energetyczną.

Jak dodano, z dużym prawdopodobieństwem w blok mieszkalny w mieście Dniepr uderzył duży pocisk przeciwokrętowy oznaczony w kodzie NATO jako AS-4 Kitchen wystrzelony ze średniego bombowca Tu-22M3 Backfire, co spowodowało śmierć co najmniej 40 osób. Rosja fałszywie sugerowała, że odpowiedzialny jest ukraiński pocisk obrony przeciwlotniczej.



08:56

Kreml nadal publicznie kwestionuje twierdzenia właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o tym, że jego najemnicza formacja samodzielnie zdobyła Sołedar we wschodniej Ukrainie - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dodaje, że celem Prigożyna jest podważenie zaufania do rosyjskiego MON i Putina.

Omawiając w niedzielę postępy sił rosyjskich w rejonie Sołedaru, Putin przekazał, że za sukcesy na tym odcinku odpowiedzialne jest rosyjskie ministerstwo obrony i Sztab Generalny. Jego wypowiedź, transmitowaną przez kontrolowaną przez państwo telewizję, można uznać za celową próbę osłabienia wpływów Prigożyna w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej - ocenia ISW.

Tym wystąpieniem Putin może również pokazywać, że utrzymuje kontrolę nad tradycyjnymi kanałami medialnymi, podczas gdy Prigożyn zdobywa coraz więcej zwolenników w Telegramie i innych mediach społecznościowych - pisze think tank w najnowszej analizie.

08:53

W Dnieprze, w środkowo-wschodniej części Ukrainy, od 63 godzin trwa akcja ratunkowa w ruinach zniszczonego w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego. Zginęło 40 osób, rośnie liczba rannych, rozebrano 90 proc. gruzów - poinformował szef władz regionalnych Wałentyn Rezniczenko.

Wciąż 25 osób jest poszukiwanych - napisał Rezniczenko we wtorek na serwisie Telegram. Wyjaśnił, że wśród 79 rannych jest 16 dzieci.

08:17

Rosyjskie władze w obwodzie donieckim poinformowały we wtorek, że wojska Rosji kontrolują miasto Sołedar, powtarzając tym samym swoje wcześniejsze doniesienia - podaje Reuters. Ukraińcy do tej pory utrzymywali, że walki o miasto wciąż trwają.

07:48

Na Morzu Czarnym jest obecnie sześć okrętów rosyjskich, które mogą dysponować 44 pociskami manewrującymi typu Kalibr - powiedziała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe armii Ukrainy Natalia Humeniuk. Ostrzegła przed możliwymi kolejnymi atakami rakietowymi.

"Fakt, że okręty zajęły na morzu pozycje bojowe, ich wyposażenie i taka liczba mogą świadczyć o kontynuowaniu ataków rakietowych" - powiedziała Humeniuk. Zaznaczyła, że maksymalna salwa, jaką jest w stanie oddać sześć okrętów rakietowych wymaga właśnie 44 pocisków.

07:21

"Ostrzeżenia, które od lat docierały z Polski i państw bałtyckich, by Niemcy nie wikłały się jeszcze bardziej we współpracę z Rosją, były słuszne, ale ignorowane. (...) Zbyt długo stawialiśmy na racjonalność i rozsądek Władimira Putina w kwestiach gospodarczych, pomyliliśmy się" - mówi w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" dr Thomas Bagger, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Pytany, czy Niemcy wyślą Ukrainie leopardy, ambasador zaznaczył, że "w Niemczech toczy się żywa debata ws. dostarczania broni na Ukrainę w mediach, ale i ramach koalicji rządowej". "Pan prezydent Andrzej Duda kilka dni temu zajął w Lwowie w imieniu Polski stanowisko w sprawie kolejnych dostaw broni dla Ukrainy, w tym leopardów. Mogę powiedzieć na razie tylko tyle, że Polska i Niemcy rozmawiają na ten temat" - powiedział.

06:19

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu odwiedził wojska rosyjskie walczące na Ukrainie - poinformowało we wtorek ministerstwo. "Siergiej Szojgu podziękował żołnierzom za odważne wykonywanie zadań w strefie specjalnych operacji wojskowych oraz wręczył odznaczenia państwowe żołnierzom za ich poświęcenie i bohaterstwo" - napisano w oświadczeniu ministerstwa na Telegramie.