Walki w Lisiczańsku przypominają to, co działo się ponad miesiąc temu w Siewierodoniecku, kiedy trwały zmagania o każdy dom; okupanci nie cofają się przed niczym i rujnują miasto - zaalarmował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Norwegia we współpracy z Wielką Brytanią przekaże Ukrainie artylerię dalekiego zasięgu (MLRS). W pierwszej kolejności wysłane zostaną trzy pojazdy rakietowe M270 - poinformował norweski resort obrony. Najważniejsze informacje związane ze 126. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 29.06.2022 r.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku / OTLANDO BARRIA / PAP/EPA

Wieczorem Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami Charków. Na południu miasta wybuchł pożar, jedna osoba została ranna.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał że od kwietnia tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy zostało przeszkolonych za granicą w zakresie użycia i obsługi broni i sprzętu wojskowego zagranicznej produkcji.

Ukraińcy wycofują się w obwodzie ługańskim, zadając Rosjanom straty, by doprowadzić do przedwczesnej kulminacji rosyjskiej ofensywy ; następny etap może zależeć od zdolności Rosji do regeneracji sił straconych w bitwie o Siewierodonieck - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie organy ścigania zarejestrowały ponad 20 tys. przestępstw związanych z rosyjska agresją i zbrodni wojennych - poinformowała w Telegramie służba prasowa Prokuratury Generalnej.

W Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

11:31

Kierująca misją ONZ na Ukrainie Matilda Bogner oświadczyła, prezentując raport o inwazji rosyjskiej na Ukrainę, że ONZ odnotowuje od początku wojny naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym zbrodnie wojenne.

Wielka liczba przypadków, gdy zginęli bądź ranni zostali cywile, skala zniszczeń i uszkodzeń infrastruktury cywilnej wywołują poważną obawę, iż ataki dokonywane przez siły zbrojne Rosji są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Choć w daleko mniejszej skali, to siły zbrojne Ukrainy prawdopodobnie również nie przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego we wschodnich rejonach kraju - powiedziała przedstawicielka ONZ.

Wskazała, że przeważająca większość strat wśród ludności cywilnej wywołana została użyciem ciężkiej artylerii, systemów rakietowych, a także pocisków lotniczych na terenach zamieszkanych. Raport przedstawiony przez Bogner opisuje okres od początku inwazji rosyjskiej 24 lutego do 15 maja. ONZ oparło się na wynikach 11 wizyt w terenie, 517 wywiadach z ofiarami i świadkami naruszeń praw człowieka i innych źródłach.



11:30

Podczas tej strasznej wojny nikogo na Ukrainie nie wyzwalamy, lecz wyłącznie krzywdzimy ludzi i jesteśmy szabrownikami; przychodziły do mnie dzieci z prośbą o coś do jedzenia i picia, ponieważ zburzono sklepy i domy tych osób - zeznał rosyjski jeniec w nagraniu opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

11:07

11:06

Norwegia we współpracy z Wielką Brytanią przekaże Ukrainie artylerię dalekiego zasięgu (MLRS). W pierwszej kolejności wysłane zostaną trzy pojazdy rakietowe M270 - poinformował norweski resort obrony.

Jak oświadczył minister obrony Norwegii Bjorn Arild Gram, norweskie działa wymagają znacznej modernizacji, dlatego zostaną przekazane Wielkiej Brytanii. W zamian Brytyjczycy wyślą na Ukrainę część swojej nowocześniejszej artylerii tego samego typu. Jest to broń, która ma daleki zasięg (70-80 km) i precyzję, a zatem jest znaczącym wkładem"= - podkreślił.

System uzbrojenia M270 jest artylerią rakietową z 12 wyrzutniami umieszczonymi na opancerzonym pojeździe gąsienicowym.

Rząd Norwegii zdecydował również o przekazaniu ukraińskiej armii 5 tys. granatów.

10:37

Szesnaście zbrodni wojennych popełniły siły rosyjskie minionej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska policja.

Wśród udokumentowanych zbrodni znalazło się zniszczenie 20 obiektów cywilnych, w tym m.in. budynków mieszkalnych, szkoły i fabryki oraz ostrzały miast i wsi, w których zginęli cywile.

Najwięcej, po pięć razy, ostrzelano Słowiańsk i Bachmut - miasta, na których koncentruje się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy.

10:34

Walki w Lisiczańsku przypominają to, co działo się ponad miesiąc temu w Siewierodoniecku, kiedy trwały zmagania o każdy dom; okupanci nie cofają się przed niczym i rujnują miasto - zaalarmował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Tylko na kierunek lisiczański najeźdźcy rzucili dwie batalionowe grupy taktyczne, wyposażone w ciężki sprzęt. Przeciwnik ma kilkukrotną przewagę pod względem liczby żołnierzy i uzbrojenia, ale nasi obrońcy mają wyższe umiejętności na polu walki" - ocenił gubernator.

Jak podkreślił Hajdaj, mieszkańców Lisiczańska może czekać to, co wcześniej wydarzyło się w pobliskim Siewierodoniecku. "Kiedy Rosjanie przez dłuższy czas nie mogli posunąć się naprzód, wystrzelili w kierunku jednego ze skrzyżowań prawie 200 różnego rodzaju pocisków. W rezultacie obrócili w popiół kilka okolicznych domów" - ostrzegł szef regionalnej administracji.

Hajdaj poinformował również, że lekarze w szpitalach w różnych regionach Ukrainy walczą o życie mieszkańców Lisiczańska, którzy przed dwoma dniami zostali zaatakowani bronią kasetową. Trzy osoby przewieziono na leczenie do Kramatorska, dwoje nastolatków trafiło do szpitala w Dnieprze, niektórzy poszkodowani znaleźli się też we Lwowie. "Ponad 20 cywilów doznało poważnych obrażeń" - przekazał szef władz obwodu.

Zdobycie Lisiczańska - największego kontrolowanego przez rząd ukraiński miasta w obwodzie ługańskim - pozostaje obecnie głównym celem inwazji Kremla na wschodzie Ukrainy.



10:00

Dwa najważniejsze założenia i wielkie nadzieje wiążące się ze szczytem NATO w Madrycie to jedność i solidarność, bo one są w ramach Sojuszu najważniejsze; Rosja przestaje być partnerem NATO, dziś jest największym zagrożeniem dla Sojuszu - powiedział w Madrycie prezydent Andrzej Duda.

09:45

Przywódca Rosji Władimir Putin cierpi na chorobę braku szacunku wobec Ukrainy, terytorialnej ekspansji i tortur dokonywanych w naszym kraju; to znacznie poważniejsze dolegliwości, niż choroba rozumiana w sensie zdrowotnym - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską telewizją NBC.

To nie jest tylko kwestia jednego człowieka, lecz wielu osób z otoczenia Putina, co przejawia się w wybujałych ambicjach (rosyjskich władz), a także braku zrozumienia i szacunku dla prawa międzynarodowego oraz ludzkiego życia. To wszystko nic dla nich nie znaczy. Jest to (prawdziwa) choroba, która rodzi zagrożenie dla naszego państwa. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe pogłoski (dotyczące dolegliwości zdrowotnych Putina - PAP) to uważam je za plotki i nie interesuję się tym. (...) Nie wiem, co dzieje się z Putinem - podkreślił Zełenski.



09:24

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 35 450 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też pięć czołgów, 16 pojazdów opancerzonych, trzy systemy artylerii, trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, system przeciwlotniczy i cztery drony - zaznaczono w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 29 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1572 czołgi, 3720 pojazdów opancerzonych, 217 samolotów, 185 helikopterów, 781 systemów artylerii, 246 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 103 systemy przeciwlotnicze, 2598 pojazdów i cystern, 14 jednostek pływających i 640 dronów.



09:05

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,408 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,4 tys. osób.



08:57

Nagranie monitoringu obnaża kłamstwa Kremla w sprawie rosyjskiego ataku rakietowego na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie - podała stacja Nastojaszczeje Wremia. W ataku zginęło co najmniej 20 osób.

Na nagraniu z kamer monitoringu widać, że poniedziałkowe eksplozje w Krzemieńczuku spowodowane były przez dwa nadlatujące pociski. Jeden z nich uderzył w budynek centrum handlowego, a drugi w jego garaż - przekazała agencja Ukrinform, opisując ustalenia telewizji internetowej Nastojaszczeje Wremia.

"Nagranie monitoringu w Krzemieńczuku obala oświadczenie ministerstwa obrony Rosji. Moskwa twierdzi, że wybuch w centrum handlowym (...) nie był spowodowany rosyjską rakietą, która w niego trafiła, lecz eksplozją w składzie zachodniej amunicji" - napisała stacja na Telegramie.



08:56

Szczyt NATO w Madrycie ma historyczne znaczenie, ponieważ musimy dostosować Sojusz do nowych wyzwań bezpieczeństwa - powiedział sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg. W planach jest przyjęcie zaktualizowanej koncepcji strategicznej Sojuszu, a także rozpoczęcie procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandii - przekazał.

08:55

Dążymy do tego, by poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy i to jest jeden z wiodących tematów - zwiększenie sił natowskich, realnie tych, które są w terenie albo zdolności NATO do szybkiego powiększenia sił głównie na wschodnich granicach flanki - mówił w programie "7 pytań o 07:07" w Radiu RMF24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Podkreślił, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie domagał się większej pomocy dla Ukrainy i państw jej wspierających. Są państwa, które pomagają i angażują się, ryzykują więcej, są państwa, które czynią tego mniej. Dla tych państw, które są zaangażowane powinno być odpowiednie wsparcie ze strony sojuszniczej. Ale diabeł tkwi w szczegółach, które są ustalane - mówił.

08:52

Ukraińcy wycofują się w obwodzie ługańskim, zadając Rosjanom straty, by doprowadzić do przedwczesnej kulminacji rosyjskiej ofensywy; następny etap może zależeć od zdolności Rosji do regeneracji sił straconych w bitwie o Siewierodonieck - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W raporcie przytoczono również doniesienia o kolejnych przetasowaniach wśród rosyjskich dowódców. Według rosyjskiego zespołu dziennikarzy śledczych Conflict Intelligence Team (CIT) dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego Aleksandr Żurawlow, który nadzorował ostrzały amunicją kasetową w Charkowie, a wcześniej w Syrii, został zastąpiony przez byłego dowódcę 8. Armii Ogólnowojskowej Andrieja Syczewoja. Szef sztabu tego okręgu Aleksiej Zawizjon miał natomiast zostać zwolniony.

08:51

Ciała dwóch osób, kobiety i mężczyzny, znaleziono pod gruzami w mieście Dniepr na wschodzie Ukrainy po wtorkowym ataku rakietowym - poinformował szef obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

Rankiem nadeszły złe wiadomości. Pod gruzami firmy transportowej, w którą uderzył wrogi pocisk, ratownicy znaleźli dwoje zabitych - mężczyznę i kobietę. Ludzie ci znaleźli się w centrum wybuchu. To nie byli żołnierze, nie mieli broni. To było cywilne przedsiębiorstwo, w którym pracowali cywile - powiedział Rezniczenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Amia ukraińska podała wieczorem, że w stronę Dniepra znad Morza Czarnego poleciało sześć rakiet Kalibr, z których cztery udało się zestrzelić. Jedna trafiła w warsztat samochodowy; wybuchł pożar. Cztery pociski strąciła obrona przeciwlotnicza.



08:03

Wiceszef marionetkowej prorosyjskiej administracji obwodu chersońskiego przekazał, że w regionie rozpoczęły się przygotowania do referendum w sprawie przyłączenia do Rosji.

07:48

Okupacyjne władze w Donbasie otrzymały polecenia dotyczące organizacji tzw. głosowania w sprawie przyłączenia obwodu donieckiego do Rosji; bezprawne referendum ma zostać przeprowadzone 11 września - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Samozwańczym jednostkom administracyjnym z nadania Kremla nakazano już przygotować odpowiednie lokale i utworzyć komisje wyborcze. Według wytycznych Moskwy szczególną rolę podczas tzw. referendum powinny odgrywać "oddolne inicjatywy społeczne" - powiadomił we wtorek samorządowiec.

Telegram

07:32

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w ostrzale Mikołajewa, miasta na południu Ukrainy, dokonanym rano przez wojska rosyjskie. Jeden z pocisków spadł na wielopiętrowy dom mieszkalny.

"Po ataku na dom wielopiętrowy mamy obecnie 3 zabitych i dwóch rannych. Ranny został także ratownik" - napisał na serwisie Telegram szef obwodu mikołajewskiego Witalij Kim.

07:30

Na kierunku Mikołajewa, na południu Ukrainy, wojska rosyjskie rozmieściły dodatkową baterię systemów przeciwlotniczych S-300WM, by osłonić zgrupowanie sprzętu i uzbrojenia w tym rejonie - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku sztab poinformował, że Rosjanie "wzmocnili swoje pozycje na kierunkach: Bachmutu, Nowej Pawliwki i Krzywego Rogu". Rosjanie kontynuują natarcie na Lisiczańsk (obwód ługański), zmierzając do jego okrążenia. Na kierunku Bachmutu wojska rosyjskie "odniosły częściowy sukces", umacniając się w północnej części miejscowości Kłynowe - relacjonuje sztab.

Rosjanie starają się teraz stworzyć warunki do dalszego szturmu na Słowiańsk i Barwinkowe. Ostrzeliwują pozycje ukraińskie w tym rejonie i przerzucają do niego sprzęt i uzbrojenie - poinformował sztab.

06:57

Dwie osoby zginęły we wtorek w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef obwodu sumskiego Dmytro Żywycki. Pięć osób zostało rannych.

"Rosjanie wystrzelili prawie 20 rakiet ze śmigłowców, które nie przekraczały linii granicy" - poinformował Żywycki. Pociski spadły po stronie ukraińskiej na hromady (gminy) Krasnopilla i Myropilla.

Rosjanie użyli też systemów rakietowych Grad i dział samobieżnych. Na terenie gminy, której centrum stanowi wieś Wełyka Pysariwka, dwukrotnie rosyjski dron zrzucił ładunek wybuchowy.

05:17

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział ukraińskim mediom, że tysiące ukraińskich obrońców już opanowało posługiwanie się bronią przekazaną przez zachodnich partnerów, a szkolenia trwają. Ukraińscy żołnierze szybko się uczą, a każda broń w ich rękach staje się jeszcze skuteczniejsza, cytuje ministra Ukraińska Prawda.

W tym tygodniu, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, ruszył kolejny projekt - kurs podstawowego ogólnego przeszkolenia wojskowego żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, pierwszych kilkuset żołnierzy już pojechało na szkolenie - powiedział Reznikow.

Minister podkreślił, że od kwietnia tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy zostało przeszkolonych za granicą w zakresie użycia i obsługi broni i sprzętu wojskowego zagranicznej produkcji.

05:15

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie organy ścigania zarejestrowały ponad 20 tys. przestępstw związanych z rosyjska agresją i zbrodni wojennych - poinformowała w Telegramie służba prasowa Prokuratury Generalnej.

Według opublikowanego zestawienia prokuratura generalna zarejestrowała 20 010 przestępstw agresji i zbrodni wojennych, z czego 19 276 spraw dotyczących naruszenie praw i zwyczajów wojennych, 73 planowania, przygotowania i prowadzenie wojny agresywnej, 18 dotyczących prowadzenia propagandy wojennej.

Ponadto zarejestrowano 9973 przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, w tym, 6972 spraw za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, 1201 za zdradę, 1361 za kolaborację, 68 za pomoc państwu agresorowi, 64 za sabotaż.



05:05

Wieczorem Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami Charków. Na południu miasta wybuchł pożar, jedna osoba została ranna, poinformowały w Telegramie lokalne media. Po ataku, przed północą, władze miasta odwołały alarm lotniczy.



We wtorek Rosjanie zabili dwóch mieszkańców we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim. W wyniku ostrzału artyleryjskiego na przemysłową dzielnicę Charkowa rannych zostało 5 cywilów - poinformowały lokalne media.