To już 118. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej. "Ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot" - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Władze obwodu ługańskiego podają, że cywile, którzy ukrywają się w zakładach odmawiają ewakuacji mimo naszych licznych apeli. Z okupowanych przez rosyjskie wojska terenów w obwodzie charkowskim Ukrainy udało się ewakuować 993 osoby, w tym 254 dzieci. Najnowsze informacje ze 118. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Charków / PAP/EPA/SERGEY KOZLOV /

11:57

Z okupowanych przez rosyjskie wojska terenów w obwodzie charkowskim Ukrainy udało się ewakuować 993 osoby, w tym 254 dzieci.

Dziękuję czeskiej inicjatywie Helping to Leave oraz naszym miejscowym wolontariuszom - napisał na Telegramie szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

11:50

Najgroźniejsze miejsce na Ziemi znajduje się teraz w Polsce - pisze Politico. Mowa o przesmyku suwalskim. Stanowiłby on jeden z pierwszych punktów, w które z pewnością uderzyłaby Rosja, jeśli wojna w Ukrainie przeniosłaby się na inne państwa Europy - pisze amerykański portal. Szefowie Stowarzyszenia Aktywne Mazury uważają, że potrzebna jest pilna budowa schronów.

11:29

Obecnie na granicy (z Ukrainą) w obwodzie brzeskim i homelskim znajduje się do siedmiu białoruskich batalionów. Jest to do 4 tys. personelu wojskowego. Ale trzeba rozumieć, że są tam także wojska rosyjskie. (...) Biorąc pod uwagę to, że strona białoruska zapewnia Rosji logistykę, jest całkiem możliwe, że Rosjanie będą w stanie szybko przerzucić na terytorium Białorusi dodatkowe rezerwy i, co prawdopodobne, przygotować ofensywę, a my musimy być na to gotowi. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie zaobserwowaliśmy - mówi rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk Motuzjanyk, cytowany przez Interfax-Ukraina.

11:11

Minęły już prawie dwa miesiące, odkąd wojska rosyjskie rozpoczęły atak na Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy. Jednak mimo przewagi uzbrojenia wciąż nie są w stanie wypchnąć z miasta ukraińskich obrońców ani odciąć wszystkich linii zaopatrzenia - pisze CNN.



Zaciekła obrona Siewierodoniecka, choć okupiona ciężkimi stratami sił ukraińskich, zmusiła Rosjan do skoncentrowania znacznej części sił na stosunkowo małym obszarze, co hamuje ich ofensywę na innych kierunkach.

10:43

Rosja jest przerażona współpracą Polski i Ukrainy. Stoimy przed ogromnymi zagrożeniami, ale także niebywałymi szansami, które mogą tworzyć bardzo pozytywne perspektywy dla Polski na kolejne dziesięciolecia - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dorocznej Narady Ambasadorów RP w Warszawie



Morawiecki powiedział, że Polska poprzez pomoc uchodźcom zbudowała "potężny kapitał polityczny, potężny kapitał moralny". Posługujmy się umiejętnie tym kapitałem, wykorzystujmy go dla budowy przyszłego wolnego świata, który będzie również bardziej bezpieczny - zaapelował.

Dodał, że aby świat był bardzie bezpieczny "musimy dać Ukrainie nadzieję", dlatego Polska jest "głównym ambasadorem Ukrainy" na forum europejskim.

10:14

Aktywa o łącznej wartości 4,5 mld dolarów, w tym pałace, jachty i winnice, które miały być przekazane prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przez jego przyjaciół i oligarchów, wydają się powiązane nieformalną siecią - pisze brytyjski dziennik "The Guardian".



Jak informuje gazeta, wszystkie te aktywa, które z których miał i ma korzystać Putin, a które formalnie należą lub należały do różnych osób, firm i organizacji charytatywnych, są połączone za pomocą wspólnej domeny e-mailowej LLCInvest.ru. A maile, które wyciekły we wrześniu ubiegłego roku, sugerują, że dyrektorzy i administratorzy związani z niektórymi odrębnymi podmiotami, które posiadają te aktywa i zarządzają nimi, omawiali codzienne sprawy biznesowe tak, jakby należeli do jednej organizacji.

09:44

Minionej doby wojska rosyjskie straciły około 300 żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreśla agencja UNIAN łączne straty osobowe sił rosyjskich od 24 lutego do 20 czerwca wynoszą około 34 100 żołnierzy.

09:11

Cywile, którzy ukrywają się w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku, na wschodzie Ukrainy, odmawiają ewakuacji mimo naszych licznych apeli. Nie można wykluczyć, że przynajmniej część spośród tych osób oczekuje nadejścia wojsk rosyjskich - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:33

W rosyjskiej niewoli przebywa łącznie ponad 2,5 tysiąca obrońców Mariupola z Azowstalu. Ich bliscy nie wiedzą, co się z nimi dzieje.

Nie mamy żadnych oficjalnych informacji. Nieoficjalnie wiadomo, że warunki, w których przebywają są ciężkie - cele przepełnione, pomoc medyczna niepewna - powiedziała Daria Cykunowa, partnerka jednego z uwięzionych żołnierzy Pułku Azow, Ilji Samojłenki.

Dla nas wszystkich najważniejsza jest teraz wymiana - podkreśliła kobieta.

08:11

Siły ukraińskie wyeliminowały ostatniej doby 25 rosyjskich żołnierzy oraz zniszczyły między innymi stację łączności, radar i trzy składy amunicji - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe.

07:35

Władimir Putin od dłuższego czasu odwołuje się do imperium rosyjskiego i jego niedawne porównanie się do cara Piotra Wielkiego wpisuje się w tę narrację, ale jest ono bardziej na użytek wewnętrzny - mówi dr Domitilla Sagramoso, ekspertka ds. Rosji z King's College London. Putin szuka argumentów, aby wyjasnić dlaczego prosi naród o poświęcenie - dodaje.



Putin od dawna uważa, że ma swego rodzaju historyczną misję polegająca na zebraniu z powrotem ziem, które wchodziły w skład imperium rosyjskiego lub Związku Sowieckiego. Nie sądzę, żeby tak myślał o sobie na początku rządów, raczej nastąpiła ewolucja w jego myśleniu i z czasem przyjął imperialistyczną mantrę. Ale spodziewał się, że będzie to znacznie łatwiejsze do osiągnięcia niż się okazało - dodaje ekspertka.

07:11

Rosyjskie kanały informacyjne próbują usprawiedliwiać niepowodzenia rosyjskiej armii pod Słowiańskiem na wschodzie Ukrainy - czytamy w nowym raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Rosja stara się wykorzystać blokadę eksportu zboża, by zmusić Zachód do ustępstw - dodano.



Ukraińscy urzędnicy podkreślają, że nadchodzący tydzień będzie kluczowy dla bitwy o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Przyznali też, że w poniedziałek siły rosyjskie kontrolowały całe miasto z wyjątkiem zakładów chemicznych Azot, w których bronią się Ukraińcy.



06:38

Rosjanie ponoszą poważne straty w dowództwie wojsk powietrznodesantowych i są zmuszeni rekrutować do służby oficerów rezerwy, proponując im krótkie, trzymiesięczne kontrakty - poinformował na Facebooku sztab generalny ukraińskiej armii.

Według dostępnych informacji z powodu znacznych strat w dowództwie jednostek powietrznodesantowych nieprzyjaciel zmuszony jest do rekrutacji oficerów rezerwy do służby wojskowej z krótkoterminowymi kontraktami na okres trzech miesięcy - czytamy w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

06:18

Z pewnością odbudujemy Ukrainę i nie mówię tu tylko o Unii Europejskiej, ale także o międzynarodowych instytucjach finansowych i o innych przyjaciołach Ukrainy, takich jak Wielka Brytania i USA - powiedziała w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się m.in. do perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Szefowa KE zwróciła uwagę, że proces akcesyjny ma charakter merytoryczny i bierze pod uwagę osiągnięcia danego kraju.



Słowacja i Turcja otrzymały perspektywę akcesji w tym samym momencie, w 1999 r. Na Słowacji mieliśmy do czynienia z imponującą jednością, zrobili wszystko, żeby przeprowadzić niezbędne reformy, bo chcieli wejść do UE. I pięć lat później Słowacja została członkiem Unii Europejskiej. A Turcja jest dziś dalej od tej perspektywy niż w 1999 r. To pokazuje, jak wiele zależy od samego kandydata - powiedziała von der Leyen.

05:57

Na Ukrainie zginął 52-letni obywatel USA Stephen Zabielski, który dołączył do tysięcy zagranicznych ochotników, aby pomóc temu krajowi odeprzeć rosyjską inwazję - poinformował Departament Stanu USA.

Mężczyzna pochodzący z Nowego Jorku stracił życie 15 maja w trakcie działań wojennych.

05:41

Zdaniem Zełenskiego europejskie aspiracje Ukrainy bardzo denerwują Rosję. Rosyjskim ostrzałom i brutalnym atakom na wschodzie i południu Ukrainy można przeciwstawić się jedynie na polu bitwy - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że odpierając rosyjską agresję chodzi także o to, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na cierpienia Ukraińców i zmobilizować ją do dalszej pomocy. Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach - ocenił Zełenski.



Będę jednak robił wszystko, by zainteresowanie Ukrainą nie osłabło - zapewnił.

05:39

Zaatakowana przez Rosję Ukraina każdego dnia udowadnia, że już jest częścią zjednoczonej Europy i jej systemu wartości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu wideo.



Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie UE.

05:33

W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej; ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot - poinformował w poniedziałek szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

05:30

Redaktor naczelny rosyjskiej "Nowej Gaziety" Dmitrij Muratow, laureat Pokojowej Nagrodą Nobla, sprzedał na aukcji w USA swój noblowski medal za rekordową sumę 103,5 mln dolarów. Pieniądze te przekaże na pomoc dla ukraińskich dzieci, które uciekły przed rosyjską agresją.

05:15

Ukraińskie wojsko w walkach na południu Ukrainy zniszczyło trzy rosyjskie składy amunicji oraz stację łączności.

W walkach tam zginęło 25 rosyjskich żołnierzy.