Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy uciekło już ponad 3 mln ludzi - wylicza - agencja ONZ do spraw uchodźców. Prezydent Zełenski apeluje o całkowite wstrzymanie handlu z Rosją. Podkreśla, że rosyjskie państwo finansuje wojnę przeciwko jego krajowi głównie ze sprzedaży ropy i gazu. Alarmy przeciwlotnicze rozległy się późnym popołudniem w Kijowie, Lwowie i kilku obwodach. 32 osoby zginęły po ostrzelaniu miasta Połohy. Rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie. Zginęła 73-letnia kobieta. Do stolicy Ukrainy przyjechała delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, a także premierzy Czech oraz Słowenii. Wieczorem przeprowadzono rozmowy z prezydentem Ukrainy. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 15.03.2022.

Kijów / PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES/Twitter /

- Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy uciekło ponad trzy miliony ludzi - informuje agencja ONZ do spraw uchodźców

- 32 osoby zginęły w wyniku ostrzału miasta Połohy

- Alarmy przeciwlotnicze zawyły po południu w Kijowie, Lwowie, Humaniu, Żytomierzu, obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim

- W niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę - oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny

- Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udali się do Kijowa, gdzie rozmawiają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem

21:55

W Kijowie trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Spotkanie premiera i wicepremiera Polski z prezydentem i premierem Ukrainy Telegram/ZelenskyOfficial /

21:53

Wizyta w Kijowie premiera i wicepremiera Polski, a także premierów Czech i Słowenii w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia - napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

21:33

Z Ukrainy uciekło ponad trzy miliony ludzi - informuje agencja ONZ do spraw uchodźców.

21:26

Doradca prezydenta Ukrainy i jeden z członków grupy negocjującej ze stroną rosyjską Mychajło Podolak napisał w tweecie, że "rozmowy będą w środę kontynuowane, występuje dużo zasadniczych rozbieżności, lecz jest pole do kompromisu".

21:21

Rosjanie od początku wojny zniszczyli 3,5 tys. obiektów infrastruktury na Ukrainie - poinformował szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski. Zniszczonych zostało ponad 2,7 tys. budynków mieszkalnych.

21:01

Francja przyznaje, że sprzedawała Rosji broń w ostatnich latach - mimo embarga.

Weług ministra obrony w Paryżu było to legalne, mimo wprowadzenia sankcji, bo sprzedaż odbywała się na mocy umów zawartych przed aneksją przez Rosję Krymu i przed udziałem wojsk rosyjskich w wojnie w Syrii, gdzie Rosjanie dopuszczali się bombardowania ludności cywilnej w Syrii.

21:00

Na stronie change.org powstała petycja, której autorzy domagają się wydalenia Aliny Kabajewej ze Szwajcarii. Podpisało ją już ponad 32 tys. osób. Według doniesień prasy kochanka Władimira Putina ukrywa się z dziećmi w rezydencji w pobliżu jeziora Lugano.

20:55

Prezydent Ukrainy apeluje o całkowite wstrzymanie handlu z Rosją.

Wołodymyr Zełenski zauważa, że rosyjskie państwo finansuje - głównie ze sprzedaży ropy i gazu - wojnę przeciwko jego krajowi.

Apeluje do Ukirańców na całym świecie, by wywierali w tej sprawie nacisk na firmy, polityków i media.

20:50

We Lwowie odbył się pogrzeb wojskowych, którzy zginęli w wyniku niedzielnego ataku rosyjskiego lotnictwa na poligon jaworowski, w pobliżu granicy z Polską - informuje portal nv.ua. Zginęło wówczas 35 osób, a 134 zostały ranne.



20:33

Ok. 20 tys. osób wyjechało z Mariupola własnymi samochodami w ciągu doby - poinformował wiceszef kancelarii prezydenta Kyryło Tymoszenko.

Tymoszenko podał w Telegramie, że 570 z 4000 samochodów, które wyjechały z miasta, dotarło już do Zaporoża. Pozostałe osoby zatrzymały się na noc w miejscowościach na trasie ewakuacji w obwodach zaporoskim i donieckim.

Wcześniej władze informowały, że ewakuacja z oblężonego Mariupola jest możliwa tylko autami prywatnymi, ponieważ ze względu na działania Rosjan nie udało się utworzyć zorganizowanego korytarza humanitarnego.



20:05

W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Złoczów w obwodzie charkowskim zginęły dwie kobiety i trzech mężczyzn, trzy kolejne osoby zostały ranne. Zniszczeniu uległo także kilka domów i samochodów - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę obwodową w Charkowie.



19:57

"Tyle razy słyszałem jedno, powtarzane jak mantra zdanie: Dajcie nam czyste niebo, a pokonamy Rosjan. Pytałem: dlaczego? Tłumaczyli: bo na lądzie wygrywamy, tylko nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeżeli cały czas bombardują nas samoloty" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii. "Tutaj nikt nie mówi o tym, że wojna skończy się za tydzień. Oni sobie zdają sprawę z tego, że świat ich zostawił - często to mówią. Polska daje im wsparcie - to tyle" - dodał.



19:40

Premierzy Polski Mateusz Morawiecki, Słowenii Janez Jansza i Czech Petr Fiala przybyli do Kijowa w imieniu Rady UE. Odwaga prawdziwych przyjaciół Ukrainy! - czytamy we wpisie premiera Ukrainy.

Omawiamy wsparcie dla Ukrainy i wzmocnienie sankcji przeciwko rosyjskiej agresji - dodał.



19:22

Joe Biden 25 marca będzie w Polsce. Przyjął zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy - dowiedział się nieoficjalnie Onet ze źródeł dyplomatycznych.

18:49

UE oficjalnie objęła sankcjami 15 kolejnych osób i 9 podmiotów w związku z agresją wojskową Rosji na Ukrainę. Na liście m.in. oligarcha Roman Abramowicz.

18:48

Rosjanie zastraszają mieszkańców okupowanych terenów, kierują ich do fałszywych "zielonych korytarzy" i próbują używać jako żywe tarcze - oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa, cytowana we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

18:40

Dla takiego kraju jak Rosja nie ma miejsca w G20 - mówi w rozmowie z Pawłem Żuchowskim Piotr Nowak Minister Rozwoju i Technologii.

18:22

"Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale; musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, informując, że wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami: Czech i Słowenii są już w Kijowie.

18:11

Premier Czech Petr Fiala zamieścił na Twitterze zdjęcie z podróży pociągiem do Kijowa, którym jechał razem z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, polskim wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierem Słowenii Janezem Janszą.

17:52

"Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, logistycznie i politycznie" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak stwierdził, Guterres był bardzo zainteresowany tą wizytą.

17:50

Alarmy przeciwlotnicze zawyły po południu w Kijowie, Lwowie, Humaniu i kilku ukraińskich obwodach - relacjonują ukraińskie media.

Ostrzeżenia wydano w obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim.

Syreny włączono też w Czernihowie, Białej Cerkwi, obwodzie tarnopolskim.

17:38

Rosyjska rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęła 73-letnia kobieta - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Po uderzeniu pocisku w budynek wszczęto akcję ratunkową, w której uczestniczy 25 osób.

17:20

Z powodu rosyjskiego ostrzału miasta Połohy w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy zginęło około 20 cywilów, 11 członków obrony terytorialnej i jeden ukraiński żołnierz - podała agencja Ukrinform, powołując się na portal PIK.

17:11

Wraz z operatorem Fox News Pierrem Zakrzewskim w rosyjskim ostrzale artyleryjskim zginęła ukraińska dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

17:00

Rosyjscy terroryści chcą okrążyć Kijów i odciąć nas od jedzenia i leków; w sklepach brakuje wielu produktów, sąsiedzi, którzy wyjechali, zostawili nam klucze do swoich domów i za ich pozwoleniem żywimy się tym, co zostawili - powiedziała Olha Ołtarzewska, 22-letnia mieszkanka Kijowa.

W sklepach nie ma mleka i produktów mlecznych, świeżych warzyw, produktów codziennej higieny; zostały płatki owsiane i makaron - wymienia rozmówczyni PAP.

16:55

W mediach społecznościowych opublikowano ukraińskie nagranie pokazujące rosyjski czołg, który najechał na minę przeciwpancerną.

16:53

"Był profesjonalistą, był dziennikarzem, był przyjacielem" - tak amerykańska telewizja Fox News wspomina Pierra Zakrzewskiego, operatora kamery, który został zabity podczas filmowania działań wojennych w pobliżu Kijowa. Mężczyzna miał 55 lat.

16:33

W działaniach wojennych na Ukrainie zabity został rosyjski generał - podał portal Ukraińska Prawda.

Dziennikarze powołują się na wpis w Telegramie ukraińskiego pułku "Azow" z Mariupola. Pułk poinformował także o zniszczeniu sprzętu wojskowego.



16:22

Artykuł 5. traktatu NATO jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział podczas zamieszczonego na Facebooku nagrania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

16:00

Rosjanie ostrzelali autobus z osobami ewakuowanymi z Iziumu w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Nikt nie zginął, ale są ranni.



15:44

Prezydent Emmanuel Macron obiecał "ochronę konsularną" rosyjskiej dziennikarce, która podczas emisji programu informacyjnego na żywo w państwowej telewizji Kanał 1 pojawiła się na planie z plakatem antywojennym w rękach, powtarzając "przerwijcie wojnę".

15:31

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki jest zaniepokojony, że Rosja może przeprowadzić na Ukrainie prowokacje z wykorzystaniem broni chemicznej.

Obawiamy się, że Moskwa mogłaby zorganizować operację prowokacji na Ukrainie, prawdopodobnie z użyciem broni chemicznej - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej.

15:30

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 17 ratowników państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, 32 odniosło obrażenia, a jeden przebywa w niewoli - informują władze tej służby. Jeden ratownik został wzięty do niewoli podczas ewakuacji mieszkańców Hostomla pod Kijowem.

15:27

Na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy jest 500-900 Rosjan - poinformował szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom Petro Kotin.

Kotin powiedział na briefingu, że elektrownią "wciąż kieruje ukraiński personel", ale pracownicy "muszą uzgadniać wszystkie swoje działania z rosyjskimi wojskowymi" - pisze Enerhoatom w serwisie Telegram.

15:15

Poprzedniej doby Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała 60 osób podejrzanych o kolaborację z rosyjskimi najeźdźcami oraz 20 wrogich grup dywersyjno-zwiadowczych w różnych częściach kraju - podała agencja Interfax-Ukraina, cytując komunikat SBU.

15:00

Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej - podkreślił.

Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami (do NATO - PAP), musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią; musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa - powiedział podczas połączenia wideo Zełenski, przemawiając do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF).

Ukraiński prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego kraj nie należy do NATO, i dlatego "zaproponował sposób ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy i obywateli w niezależny sposób".

W skład dowodzonych przez Wielką Brytanię JEF wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.

14:58

"Siły ukraińskie ponoszą straty w walce z rosyjskim agresorem, ale są one kilkukrotnie mniejsze niż straty ponoszone przez Rosjan" - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Dodał, że w niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę.