„Sytuacja w Bachmucie jest bliska punktu krytycznego. Rosjanie nieustannie uderzają w te same miejsca” – twierdzi ukraiński analityk wojskowy Oleg Żdanow. Rosja, która siłą wywiozła z Ukrainy ponad 16 tysięcy dzieci, realizuje plan ludobójstwa narodu ukraińskiego. Porwanym dzieciom odbiera się obywatelstwo, utrudnia kontakty z bliskimi, są one rusyfikowane i szkolone do walki z Ukraińcami – powiedziała PAP ukraińska rzeczniczka praw dziecka, Daria Herasymczuk. Xi Jinping odwiedzi Rosję w przyszłym tygodniu – przekazało chińskie MSZ. W sprawie przedłużenia umowy zbożowej ONZ opowiedział się po stronie Ukrainy i Turcji, które chcą, by przedłużyć ugodę o 120 dni. Piątek, 17.03.2023 r. to 387. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraińscy żołnierze i Howitzer 2A65 Msta-B / Shutterstock 08:27 Xi Jinping odwiedzi Rosję w przyszłym tygodniu - przekazało chińskie MSZ. Przywódca Chin będzie w Rosji od 20 do 22 marca. Spotka się z Władimirem Putinem. 08:07 "W ciągu doby Rosjanie zabili dwóch mieszkańców obwodu donieckiego - w mieście Torećk i wsi Krasnohoriwka. Kolejnych osiem osób zostało rannych" - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu Pawło Kyryłenko. 07:53 Ukraińcy twierdzą, że od początku inwazji zginęło 163 320 rosyjskich żołnierzy. 07:48 W obwodzie charkowskim wczoraj Rosjanie ostrzelali trzy miejscowości. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Na szczęście nie było ofiar - poinformował na telegramie szef administracji obwodu charkowskiego Oleg Sinegubow. 06:59 Rosjanie wkraczali na Ukrainę z doskonale przygotowanym planem, oni wiedzą, czego chcą. Dążą do zgładzenia narodu ukraińskiego, dlatego zabijają dzieci, stosują wobec nich przemoc seksualną, porywają, oddają do adopcji i zmieniają im obywatelstwo. Jest to zaplanowana polityka ludobójstwa narodu ukraińskiego - powiedziała PAP ukraińska rzeczniczka praw dziecka, Daria Herasymczuk. Według oficjalnych, udokumentowanych danych strony ukraińskiej, Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 tys. 226 dzieci. Do rodzin na Ukrainie powróciło dotychczas zaledwie 308. 06:14 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że Jewgienij Prigożyn zmyślił spisek, aby podkreślić jak wielkie ma wpływy w Rosji. Biuro prasowe Prigożyna opublikowało rzekomą prośbę rosyjskich dziennikarzy o komentarz do rozmowy, jaką mieli prowadzić Władimir Putin i Nikołaj Patruszew. Dziennikarze mieli twierdzić, że na rosyjskich i ukraińskich kanałach na Telegramie rozchodzi się informacja o tym, że Patruszew miał powiedzieć Putinowi, iż za półtora do dwóch miesięcy z grupy Wagnera "nie zostanie nic". Co więcej, Patruszew miał zasugerować, że po porażkach w Ukrainie, Prigożyn zbierze żyjących członków grupy Wagnera, uzbroi ich i wyśle ich do Rosji w celu przejęcia władzy w regionach graniczących z Ukrainą. Jak podaje ISW, nie ma żadnych informacji potwierdzających, że taka dyskusja między Putinem a Patruszewem się odbyła. Gazeta, która miała poprosić Prigożyna o komentarz, nigdy go nie opublikowała. "Brak potwierdzeń w tej sprawie sugeruje, że Prigożyn sfabrykował rzekomy spisek" - podaje ISW. 05:47 W Melitopolu Rosjanie zabroniły dokonywania jakichkolwiek transakcji płatniczych obywatelom, którzy nie mają rosyjskiego numeru podatnika. Numer można otrzymać tylko, jeśli ma się rosyjski paszport - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:28 Fabryka Toyoty w Petersburgu może zostać przejęta przez rosyjski państwowy koncern Nami - przekazał minister przemysłu i handlu Rosji Denis Manturow. 05:20 Nadejdzie dzień, kiedy powstanie trybunał, który przywróci sprawiedliwość naszemu narodowi, ukarze Rosjan tak, jak byli ukarani agresorzy w przeszłości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w rocznicę zbombardowania przez wojska rosyjskie budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.

Wczoraj ukazał się raport międzynarodowych ekspertów, według którego Rosja popełnia na Ukrainie różnego rodzaju zbrodnie wojenne.