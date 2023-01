Według ostatnich danych, 14 osób zginęło, a co najmniej 64 zostały ranne w sobotnim ataku rakietowym Rosji na miasto Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy. Biuro brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka sprecyzowało w sobotę późnym wieczorem, że Ukraina otrzyma w najbliższym czasie 14 czołgów Challenger 2, a także około 30 samobieżnych armatohaubic AS90. "Uważam, że nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę" - oświadczył we włoskiej telewizji szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Najważniejsze wydarzenia związane z 326. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 15.01.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Przeszukiwanie gruzów zniszczonego budynku w mieście Dniepr / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

06:00

Biuro brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka sprecyzowało w sobotę późnym wieczorem, że Ukraina otrzyma w najbliższym czasie 14 czołgów Challenger 2, a także ogłosiło przekazanie około 30 samobieżnych armatohaubic AS90.

O planie przekazania czołgów Sunak poinformował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowie telefonicznej, którą przeprowadzili w sobotę przed południem. W komunikacie wydanym przez Downing Street po jej zakończeniu nie napisano jednak ile tych czołgów Wielka Brytania ma zamiar zaoferować, nie było też mowy o armatohaubicach. Ostatecznie liczba czołgów będzie większa, niż wcześniej wskazywały media, które twierdziły, że chodzi o 10-12 sztuk.

05:58

"Uważam, że nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę i dał w ten sposób bardzo mocny sygnał, że to Rosja musi zatrzymać to, co zaczęła" - oświadczył w sobotę we włoskiej telewizji szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Opinię tę wyraził w dniu zmasowanych rosyjskich ataków, między innymi na Dniepr, obwód lwowski i charkowski.

W rozmowie z włoską stacją informacyjną Sky Tg24 współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stwierdził: "Doceniamy wszystkie inicjatywy pokojowe, także te, z którymi wystąpił papież".

"Rosja musi zatrzymać wojnę, to do niej należy zatrzymanie konfliktu. Zabijają cywilów, niszczą naszą infrastrukturę"- dodał Jermak. Podkreślił, że rozmawiał o tym także z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. "Dziękuję mu za jego zaangażowanie"- zaznaczył.

Od kilku miesięcy nie mówi się w Watykanie o ewentualnej podróży Franciszka do Kijowa. Taką możliwość rozważano w sierpniu tego roku, ale bez żadnych konkretów. Potem jednak doszło do pogorszenia sytuacji w terenie. Nie ma obecnie żadnych sygnałów świadczących o tym, by papież mógł pojechać w najbliższym czasie na Ukrainę.

05:56

Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych sobotniego ataku rakietowego Rosji, w wyniku którego zniszczony został m.in. wielokondygnancyjny budynek w mieście Dniepr na Ukrainie - podaje Reuters.