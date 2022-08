Do 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na internaty w Charkowie, do których doszło w środę i czwartek. 12 osób zostało rannych w rosyjskim ostrzale miasta Wozniesieńsk w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy. Rosyjskie władze w widoczny sposób zacieśniają środki bezpieczeństwa na Krymie, co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu ukraińskimi uderzeniami na obszarach, które uznawano wcześniej za bezpieczne. Sobota jest 178. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Akcja gaszenia spowodowanego rosyjskim ostrzałem pożaru jednego z zakładów przemysłowych w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

18:49

Już 27 statków z 670 tys. ton produkcji rolnej wyszło z ukraińskich portów w ciągu 20 dni działania korytarza zbożowego na Morzu Czarnym - poinformowało ukraińskie ministerstwo infrastruktury na Facebooku. Resort podał, że w tym czasie wpłynęło do ukraińskich portów w celu załadunku 18 statków, a rozpatrywanych jest około 40 kolejnych wniosków o wejście do portu.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Korytarz zbożowy utworzono w ramach wynegocjowanego w lipcu przez Turcję i ONZ porozumienia pomiędzy Kijowem a Moskwą, która od początku inwazji na Ukrainę w lutym blokowała ukraiński eksport morski.

18:17

Do 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków rakietowych sił rosyjskich na internaty w Charkowie, do których doszło w środę i czwartek - poinformowała rada miasta na Telegramie.

Władze Charkowa powiadomiły, że na miejscu środowego ataku znaleziono trzy kolejne ciała - mężczyzny oraz dwóch osób, w przypadku których ze względu na stan szczątków płeć będą musieli ustalić eksperci. Ponieważ według najnowszych danych w czwartkowym ataku zginęło sześć osób, oznacza to, że łącznie zabito w obu atakach 24 osoby. W komunikacie podano, że prace ratunkowe trwają.

18:13

17:46

Wystawę zniszczonego przez siły ukraińskie rosyjskiego sprzętu wojskowego zorganizowano na głównej ulicy Kijowa, Chreszczatyku, w sobotę, czyli w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy - informują ukraińskie media. Wśród prezentowanych pojazdów są czołgi, rozmaite pojazdy opancerzone, wyrzutnie rakiet i tym podobne.

Zdjęcia i nagrania z wystawy, zamieszczone przez ukraińskie media, pokazują spacerujących między kilkudziesięcioma pojazdami mieszkańców, którzy oglądają je z bliska, a niektórzy nawet na nie wchodzą.

"W lutym Rosjanie planowali paradę w centrum Kijowa. Sześć miesięcy po rozpoczęciu pełnowymiarowej wojny ta żenująca wystawa zardzewiałego rosyjskiego metalu jest dla wszystkich dyktatorów przypomnieniem, że ich plany może zniweczyć wolny i odważny naród" - napisało ukraińskie ministerstwo obrony na Twitterze.

17:44

Podczas sobotnich uroczystości związanych z 78. rocznicą zakończenia bitwy o Normandię w Montormel lokalne władze i zaproszeni goście uhonorowali Ukrainę. Uczestniczący w obchodach ambasador RP Jan Emeryk Rościszewski podkreślił, że Ukraińcy "walczą dziś o wartości stanowiące podwaliny Europy".

W wydarzeniach upamiętniających zamknięcie kotła Falaise-Chambois w sobotę wzięli udział przedstawiciele ambasady RP w Paryżu oraz polskich i francuskich władz cywilnych i wojskowych.

Wśród delegacji zagranicznych gościem honorowym tegorocznych obchodów była Ukraina, a flaga tego kraju, która od początku wojny w tym kraju wisi na głównym dziedzińcu przed siedzibą rady departamentu Orne, na wniosek przewodniczącego rady Christophe'a de Balorre’a została podniesiona również pod pomnikiem upamiętniającym aliantów w Montormel.

Podczas uroczystości złożono hołd żołnierzom z 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

17:09

Ukraina otrzymała już około 100 dużych dronów dalekiego zasięgu w ramach projektu Armia Dronów - oświadczył ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow w wywiadzie dla agencji Ukrinform. Fedorow powiedział, że linia frontu w Ukrainie liczy obecnie prawie 2500 km, przy czym jej głębokość jest różna - od 3 do 120 km.

"Dla strefy 3-kilometrowej potrzebujemy do 10 tys. dronów. To maleńkie 'ptaszki', które można stosować na co dzień" - oznajmił, dodając, że takie drony są potrzebne np. do walk w mieście czy do zwiadu na niewielkie odległości. Natomiast dla głębszych stref frontu potrzebne są wielkie bezzałogowce, które latają na długie dystanse.

16:54

Ukraińscy hakerzy włamali się do systemu telewizji na okupowanym przez Rosję Krymie i nadali film z fragmentem przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - poinformowała na Twitterze organizacja społeczna Informacyjne Wojska Ukrainy.

Na początku krótkiego filmu umieszczono fragment wystąpienia Zełenskiego, w którym mówi on: "Niech każdy z rosyjskich okupantów, którzy zajęli drogą ziemię Krymu, pamięta: na tej ziemi nie zaznają spokoju".

Na filmie pokazano też patriotyczny klip do piosenki Tiny Karol "Ukraina - to ty", na którym widać m.in. puszczoną w powietrze na balonikach ukraińską flagę z godłem Tatarów krymskich. Na zakończenie ponownie pokazywany jest Zełenski, który mówi: "Krym to Ukraina! Chwała Ukrainie!"

16:32

Nie da się pisać o tej wojnie językiem, który był jeszcze rok temu, żeby ją opisać będziemy potrzebować nowego języka - stwierdził ukraiński pisarz Serhij Żadan, który w sobotę przyjechał do Lublina na spotkanie autorskie połączone ze zbiórką funduszy na pomoc walczącej Ukrainie.

Żadan podczas konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że po raz pierwszy od sześciu miesięcy jest poza Ukrainą. Sytuację w Charkowie, z którego przyjechał nazwał "stabilnie ciężką", ponieważ miasto jest intensywnie ostrzeliwane przez wojska rosyjskie, co pisarz odbiera jako zemstę za ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty wojskowe. Zdaniem pisarza, Charków zmienił się od 24 lutego. Szacuje, że z półtoramilionowego miasta wyjechała połowa mieszkańców i nie ma studentów, którzy stanowili dużą część społeczności.

16:17

Organizacja charytatywna Wołonterska rozpoczęła w Charkowie realizację projektu Relieve, polegającego na przekształcaniu porzuconych piwnic w mieście w tymczasowe schrony. Organizacja powiadomiła o tym w sobotę w mediach społecznościowych.

"Naszym wielkim celem jest przygotowanie wystarczającej liczby piwnic dla bezpiecznego ulokowania 100 tys. osób" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

16:14

Dwanaście osób odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Wozniesieńsk w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformowała obwodowa prokuratura na Telegramie. Wcześniej władze informowały o czworgu ciężko rannych dzieciach. Wozniesieńsk leży w pobliżu Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej.

Według prokuratury do ataku doszło o godz. 11.30 (10.30 czasu polskiego). Rakieta trafiła w 4-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały dwie klatki schodowe, a także stojące w pobliżu domy prywatne i samochody.

Telegram

15:55

"Po raz drugi obchodzę swoje drugie urodziny, dzień, w którym mnie zabili, ale ja z jakiegoś powodu nie umarłem" - napisał antykremlowski opozycjonista Aleksiej Nawalny na Instagramie w sobotę, w drugą rocznicę zamachu na swoje życie. Nawalny, który odbywa w Rosji karę dziewięciu lat więzienia za rzekome oszustwa, po raz kolejny oskarżył rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o odpowiedzialność za zamach na jego życie - podała agencja dpa.

Opozycjonista we wpisie ponownie zwrócił uwagę na fakt, że grupa śledczych udowodniła, że za zamach odpowiedzialna była komórka rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). "Kreml był tak rozgoryczony tym, że przeżyłem, że najpierw skazał mnie na 3,5 roku, a potem na dziewięć lat (pozbawienia wolności)" - napisał Nawalny.

15:23

Ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych zaapelowało do Austrii o wydalenie przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu za wpis w mediach społecznościowych, w którym apeluje, by nie okazywać "żadnej litości" mieszkańcom Ukrainy - poinformował rzecznik resortu Ołeh Nikołenko na Twitterze.

Przedstawiciel Rosji Michaił Ulianow, komentując podziękowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla Stanów Zjednoczonych za nowy pakiet pomocy wojskowej, napisał: "Żadnej litości dla ludności ukraińskiej!"

Rzecznik ukraińskiego MSZ wezwał w związku z tym do uznania Ulianowa za persona non grata i podkreślił, że rosyjski przedstawiciel "apeluje o likwidowanie narodu ukraińskiego". "Tej mowy nienawiści nie można tolerować" - napisał.

Ulianow usunął później swój post i przekonywał, że został źle zrozumiany. "Miałem na myśli USA i dostarczaną przez nich broń oraz prezydenta Ukrainy, który dosłownie wczoraj oznajmił, że odrzuca jakiekolwiek rozmowy pokojowe. Nie ma z ich strony żadnej litości dla ukraińskiej ludności. To miałem na myśli" - napisał.

15:21

Kreml dąży do wytworzenia wrogości między Polakami i Ukraińcami, manipulując faktami lub szerząc fałszywe narracje - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Podkreślił, że rosyjska propaganda od dłuższego czasu nie zmienia taktyki działań wymierzonych w Polskę w związku z wojną na Ukrainie.

Rzecznik MKSS zwrócił uwagę na przykłady fałszywych narracji, które Kreml szerzy celem poróżnienia Polaków i Ukraińców. Rosyjska propaganda przekonuje m.in., że "Ukraińcy otrzymują w Polsce nienależne im świadczenia" lub "Polacy wykorzystują Ukraińców".

14:47

Ukraińscy hakerzy zmienili programy telewizyjne na okupowanym Krymie. Widzowie mieli okazję zobaczyć między innymi wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego.

14:26

Po piątkowej zapowiedzi Gazpromu o ponownym wyłączeniu pod koniec sierpnia dostaw gazu bałtyckim gazociągiem Nord Stream 1, Ukraina zaproponowała wykorzystanie w zamian swojego odcinka rurociągów - informuje dpa.



Jak dodał, ta propozycja wykorzystania alternatywnej drogi przesyłu gazu wynika "ze względu na chroniczne przerwy w pracy Nord Stream 1".

14:19

Pracownik Zaporoskiej Elektrowni Atomowej podkreśla, że wojskowi rosyjscy zajęli dwa schrony, które miały służyć pracownikom siłowni do schronienia się w razie niebezpieczeństwa. "Tak więc, w razie faktycznej awarii Rosjanie się tam schowają, a pozostali - niech sobie powoli umierają" - opowiada. Potwierdza też informacje mediów o pojazdach rosyjskich w turbinowni połączonej z reaktorem.

14:05

Włoska marynarka wojenna miała pod kontrolą rosyjskie okręty, które wpłynęły na Adriatyk i zareagowała na ich obecność - powiedział szef sztabu admirał Giuseppe Cavo Dragone. W wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" wyraził opinię, że w najbliższych latach Rosja będzie chciała zdestabilizować północną Afrykę.



Poinformował, że na Adriatyku nie ma już rosyjskich jednostek, które skierowały się na południe, na Morze Jońskie. "Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że obecność militarna Moskwy na Morzu Śródziemnym wzrośnie w najbliższych latach" - dodał.

13:49

Reuters donosi, że z powodu publicznej krytyki Wizzair odwołał kontrowersyjne połczenia z Moskwy do AbuDhabi.

Wizz Air wcześniej ogłosił wznowienie lotów do Moskwy z powodu "wysokiego popytu".

13:43

W ostrzale Wozniesieńska rannych zostało 9 osób w tym 4 dzieci.

13:32

W jednej ze szkół Mariupola na Ukrainie, zajętego przez wojska rosyjskie, władze okupacyjne zamontowały odnalezione popiersie wodza rewolucji bolszewickiej Włodzimierza Lenina - poinformował lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.



Andriuszczenko napisał także o organizowanym w innej dzielnicy pokazie filmu z czasów ZSRR. Skomentował to ironiczną uwagą, że władze okupacyjne powinny przywrócić Mariupolowi dawną sowiecką nazwę Żdanow, by "nie hańbić imienia bohaterskiego miasta Maripola".



13:08

Specjaliści białoruscy z zakładów w Baranowiczach wysyłani są do Rosji, by tam remontować samoloty bojowe, później używane w wojnie przeciw Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Jak informuje wywiad, ministerstwo obrony Białorusi i rząd Rosji podpisały kontrakty na prace z zakresu napraw i remontów sprzętu lotniczego. Te prace naprawcze odbywają się według wywiadu w Kubince pod Moskwą, na terenie bazy lotniczej.

12:59

Okupanci wystrzelili pocisk w budynek mieszkalny w Wozniesiensku, w rejonie Mikołajowa. Są ofiary.

12:43

Konsekwencje uderzenia rosyjskiej rakiety w budynek mieszkalny w Wozniesieńsku.

12:04

Ukraińcy w centrum Kijowa przygotowali "paradę zwycięstwa". Na ulicach stanęły zniszczone rosyjskie pojazdy bojowe.

11:35

Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow poinformował, że w dach budynku sztabu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na anektowanym Krymie uderzył aparat bezzałogowy (dron). W rejonie słychac było wybuchy. Rosyjska administracja podaje, że nie ma ofiar śmiertelnych.

11:19

Płonący rosyjski czołg eksploduje.

10:50

Dwa okręty ze zbożem z Ukrainy wypłynęły w sobotę z portu Czornomorsk w obwodzie odeskim. Łącznie 27 jednostek z ukraińskimi ładunkami produkcji rolnej opuściło do tej pory porty nad Morzem Czarnym w ramach porozumienia o eksporcie zboża.

10:16

09:51

Rosyjski czołg zniszczony ukraińskim pociskiem.

09:44

W Donbasie, po niewielkich postępach od początku sierpnia, siły rosyjskie zbliżyły się do obrzeży miasta Bachmut, ale nie wdarły się jeszcze na teren zabudowany. Rosja nie podjęła większych wysiłków w celu posunięcia się w sektorach Zaporoża i Charkowa.

Na południowym zachodzie ani siły ukraińskie, ani rosyjskie nie poczyniły postępów na linii frontu w Chersoniu. Jednak coraz częstsze eksplozje za liniami rosyjskimi prawdopodobnie wywierają presję na rosyjską logistykę i bazy lotnicze na południu.



09:40

W ostatnim tygodniu miały miejsce jedynie minimalne zmiany w kontroli terytoriów wzdłuż linii frontu między Rosją a Ukrainą. Jest mało prawdopodobne, by w najbliższym sytuacja uległa istotnej zmianie - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

09:16

Siedmiu mieszkańców obwodu donieckiego zginęło w ciągu minionej doby na skutek ostrzałów rosyjskich - poinformował szef administracji regionu, Pawło Kyryłenko. Rannych zostało 13 osób.



Cztery osoby zginęły w wyniku ostrzału miasta Bachmut, a w miejscowościach: Drużba, Konstantyniwka i Piwniczne ostrzały spowodowały po jednej ofierze śmiertelnej - napisał Kyryłenko w komunikacie na serwisie Telegram.

Telegram

08:55

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 5,645 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 3,798 mln osób - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Tylko w piątek z Ukrainy przyjechało 26 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało 25,3 tys. osób.

08:53

Rosyjskie władze na okupowanych terenach Ukrainy zacieśniają kontrolę nad infrastrukturą oświatową, przygotowując się do nowego roku szkolnego. Mogą też wysyłać ukraińskie dzieci do Rosji w ramach szerszej "kampanii repopulacji" - dodano w raporcie.

08:45

Działania NATO będą adekwatne do działań podejmowanych przez Federację Rosyjską w obwodzie kaliningradzkim. Gdyby nastąpiło jakiekolwiek zagrożenie to art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest możliwy do zrealizowania - powiedział PAP wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

08:36

Na froncie siły rosyjskie przeprowadziły ograniczone ataki lądowe na północ od Charkowa, na południowy zachód i południowy wschód od Iziumu, na wschód od Siewierska oraz na południe i wschód od Bachmutu. Bezskutecznie atakowały też miejscowości na froncie południowym. W Rosji wciąż tworzone są regionalne "jednostki ochotnicze", które najpewniej zostaną wysłane na południe Ukrainy - podsumowuje ISW.



08:29

Ukraiński wywiad wojskowy ogłosił, że rosyjskie władze planują pokazowe procesy ukraińskich jeńców, obrońców Azowstalu w Mariupolu, w okolicach Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia. Procesy miałyby się odbyć w ocalałych z rosyjskich bombardowań pomieszczeniach filharmonii kameralnej w Mariupolu - napisano w raporcie.



08:18

Ukraiński dron uderzył w dach kwatery głównej Floty Czarnomorskiej w okupowanym Sewastopolu na Krymie.

"Niestety nie został zestrzelony. Nie ma ofiar" - powiedział "gubernator" miasta.

08:13

ISW zwraca uwagę, że sytuacja w okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze pozostała w piątek zasadniczo bez zmian. Rosyjskie władze twierdziły wcześniej, że istniało tego dnia ryzyko "ukraińskich prowokacji", co według władz Ukrainy wskazywało na możliwość dokonania operacji pod fałszywą flagą przez Rosjan.



Szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch informował, że sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest napięta, ale pozostaje pod kontrolą - zaznacza ISW.



07:52

Rosyjskie władze w widoczny sposób zacieśniają środki bezpieczeństwa na Krymie, co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu ukraińskimi uderzeniami na obszarach, które uznawano wcześniej za bezpieczne. W Sewastopolu Rosjanie stworzyli punkty kontrolne, by przeszukiwać ukraińskie samochody w obawie przed sabotażem - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

07:35

Rosjanie wzmacniają środki bezpieczeństwa na zaanektowanym Krymie.

07:23

Mieszkaniec Odessy został skazany na pięć lat więzienia za rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu sił zbrojnych Ukrainy w regionie, poinformowała prokuratura generalna w Telegramie.



Mężczyzna został skazany za rozpowszechnianie informacji o przemieszczaniu się i rozmieszczeniu personelu wojskowego i sprzętu sił zbrojnych, a także za nielegalne przechowywanie amunicji (część 2 artykułu 114-2, część 1 artykułu 263 kodeksu karnego).

07:19

"W trwającej już prawie sześć miesięcy niesprowokowanej i brutalnej wojnie Rosji z Ukrainą na pełną skalę, siły zbrojne prezydenta Putina kontynuują ofensywę, zadając poważne straty ludności cywilnej i powodując masowe zniszczenia infrastruktury cywilnej" - zauważył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Według niego prezydent Biden "pokazał jasno", że Stany Zjednoczone będą nadal "wspierać naród ukraiński w obronie ich kraju przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne".

07:00

Niemcy dostarczą Ukrainie dwieście pięćdziesiąt pięć sztuk precyzyjnej amunicji artyleryjskiej Vulcano, poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu rządu federalnego.

Agencja zwraca uwagę, że pociski Vulcano mogą trafiać cele w odległości do 80 km. Są dwojakiego rodzaju: z modułem naprowadzania i bez niego.

Ze względów bezpieczeństwa Niemcy nie ogłosiły jeszcze, który z tych dwóch typów pocisków przekażą Ukrainie i kiedy to nastąpi, donosi Ukrinform.