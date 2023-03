Rosjanie rozmieścili dwa lotniskowce na Morzu Czarnym wyposażone w pociski Kalibr. Lotnictwo jest coraz aktywniejsze na Morzu Azowskim. "Zagrożenie atakiem rakietowym jest bardzo wysokie" - podaje Dowództwo Operacyjne "Południe". Żołnierze ukraińscy utrzymują swoje pozycje w Bachmucie, ale w bitwie o miasto obie strony ponoszą ogromne straty. Prezydent Ukrainy twierdzi, że w ciągu ostatnich dni zginęło ponad 1100 rosyjskich żołnierzy. Rosjanie z kolei podają, że w ciągu doby zabili ponad 220 Ukraińców. Analitycy spodziewają się, że na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się ukraińska kontrofensywa. Wtedy na front mają trafić m.in. czołgi Leopard i Challenger. Poniedziałek to 383. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje z frontu znajdziecie w naszej relacji.

Testy demonstracyjne ukraińskich systemów walki elektronicznej / Viktor Kovalchuk / PAP/EPA

11:05

"Wzmaga się aktywność nieprzyjacielskiego lotnictwa taktycznego na kierunku wschodnim i nad wodami Morza Azowskiego" - podaje na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe".

Wojskowi przekazali też, że na Morzu Czarnym Rosjanie rozmieścili dwa lotniskowce rakietowe wyposażone w maksymalnie 16 pocisków Kalibr. "Zagrożenie atakiem rakietowym jest bardzo wysokie" - zaznaczono.

10:30

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w poniedziałek podczas otwarcia posiedzenia sejmowej podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO nt. odbudowy Ukrainy podkreślił, że Sojusz stoi obecnie przed trudnym wyzwaniem odnośnie przebiegu wojny na Ukrainie.

Jak zauważył, możliwe są dwa scenariusze. Jednym z nich jest przesilenie, w wyniku którego Rosjanie "na przykład przełamią ukraińską obronę i pójdą w głąb Ukrainy". Trzeba będzie wtedy podejmować decyzje trudne, ale rozszerzanie granicy między NATO a Rosją, gdyby upadła Ukraina, byłoby myślę na tyle niebezpieczne, że trzeba by na to jakoś specjalnie zareagować - powiedział. Drugi, lepszy wariant, jak mówił Terlecki, przewiduje pokonanie Rosjan przez Ukraińców wiosną, bądź latem tego roku, co spowoduje jednak, że przed Sojuszem stanie nie problem wzmacniania militarnego Ukrainy, a odbudowy tego zniszczonego kraju.





10:20

Policja z obwodu donieckiego podaje, że w ciągu ostatniej doby ten region był atakowany przez Rosjan 34 razy. W 11 miejscach odnotowano zniszczenia - są ranni, uszkodzono 31 budynków.

10:01

Premier Gruzji Irakli Garibaszwili oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wsparł antyrządowe protesty w tym państwie, o ingerowanie w wewnętrzne sprawy swojego kraju. Parlament w Tibilisi ostatecznie odrzucił ustawę, przeciw której protestowano i która zdaniem krytyków powielała rosyjskie wzorce.

Kiedy ktoś, kto toczy wojnę, odpowiada na destrukcyjne akcje kilku tysięcy osób tutaj, w Gruzji, jest to bezpośredni dowód na to, że taka osoba jest zamieszana, zmotywowana, by coś stało się i tutaj, by coś zmienić - powiedział Garibaszwili w niedzielę na antenie gruzińskiej telewizji IMEDI.

Wyszli jacyś "nieznani ludzie (...) ukraińscy politycy (...) brudni nieudacznicy, mówiąc, że potrzebne są zmiany, przewrót, co jest bezpośrednią interwencją" w sprawy kraju - mówił dalej premier Gruzji.

Zaznaczył, że życzy Ukrainie zakończenia wojny i pokoju, ale wezwał też władze tego kraju, by "najpierw zajęły się sobą i swoim państwem".



09:45

W zniszczonym i okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, odnotowywane są kolejne przypadki wyrzucania ludzkich szczątków do odpadów budowlanych podczas rozbiórki zrujnowanych bloków mieszkalnych - oznajmił w poniedziałek Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera miasta.

Tym razem chodzi o dwa budynki przy Prospekcie (Alei) Pokoju, gdzie pod gruzami zginęło ponad 200 osób. Jeszcze w maju 2022 roku wstrzymano tam ekshumację, ponieważ mieszkańcy Mariupola odmówili wykonywania tych prac za przysłowiowe 30 srebrników. Nie mamy dokładnych informacji, czy przed rozbiórką udało się wydobyć z tych ruin wszystkie szczątki, ale biorąc pod uwagę inne podobne przypadki w mieście, wydaje się prawdopodobne, że większość ciał trafiła na wysypisko śmieci - napisał samorządowiec na Telegramie

09:34

W obwodzie chersońskim członkowie partyzantki Atesh wysadzili w powietrze tory kolejowe używane Rosjan - podaje Ukrinform.