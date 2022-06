Trwają walki o Siewierodonieck. W Donbasie siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał artyleryjski i podejmowały próby szturmu na niektórych odcinkach, odnosząc „częściowe sukcesy”. Wojska ukraińskie atakowały pozycje przeciwnika w obwodzie chersońskim na południu kraju – podał w piątek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieczornym nagraniu prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Siewierdonieck, podobnie jak inne strategiczne miasta Donbasu, jest w stanie skutecznie się bronić. Najważniejsze wydarzenia 107. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

USA zapowiedziały przekazanie Ukrainie wyrzutni HIMARS o zasięgu do 70 km, analogiczne wyrzutnie (tylko na gąsienicach i z 12 zasobnikami) ma przekazać Wielka Brytania. Również Niemcy zapowiedziały przekazanie czterech swoich zestawów takiej broni - Mars 2.

"Guardian" pisze, że według prezydenckiego doradcy Ołeksija Arestowycza Ukraina potrzebuje 60 takich wyrzutni, a więc znacznie więcej, niż dotąd obiecały kraje zachodnie.

Obecnie toczy się wojna artylerii, to ona zdecyduje o przyszłości, a Ukraina pod względem artylerii przegrywa - powiedział wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Guardian". "Wszystko zależy od tego, jakiej pomocy udzieli nam Zachód" - podkreślił wojskowy.

Strona ukraińska zużywa 5-6 tys. pocisków artyleryjskich dziennie, a jej zapasy są praktycznie na wyczerpaniu - powiedział Wadym Skibicki z Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Według niego rosyjska przewaga pod względem środków artyleryjskich to obecnie 10-15 do jednego, dlatego dostawy zachodniego sprzętu, przede wszystkim artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, to sprawa kluczowa.

Oczekuje się, że Komisja Europejska w przyszłym tygodniu zarekomenduje przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej - napisał Bloomberg, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Wcześniej stwierdził tak też niemiecki poseł do PE David McAllister, cytowany przez Ukrinform.

Największy zakład metalurgiczny na Ukrainie wznowi pracę. Arcelor Metal wznawia działalność w Krzywym Rogu. Zakład nie pracował od trzech miesięcy. Został zatrzymany ze względów bezpieczeństwa. Teraz wznawia pracę i pracę wróci ponad 20 tys. jego pracowników.

Wielka Brytania potępia wyrok separatystycznego sądu w nieuznawanej Donieckiej Republice Ludowej, który skazał na śmierć dwóch Brytyjczyków i Marokańczyka, którzy walczyli w obronie Ukrainy.

Kreml kontynuuje ataki propagandowe na Polskę osadzone w kontekście wojny w Ukrainie - zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że w ostatnim czasie rosyjska propaganda koncentrowała się na szerzeniu narracji o rzekomych zakusach terytorialnych Polski.

Żaryn dodał, że przykładowe tezy są takie, że: Polska chce dokonać aneksji Ukrainy - Zachód chce uczynić z Ukrainy polski protektorat - trwa polonizacja Ukrainy - sterowany przez Warszawę W. Zelensky wpycha Ukrainę w ręce RP - Warszawa zagraża Ukrainie i Białorusi - RP chce rozpadu Rosji i izolacji Chin.

Siły rosyjskie kontynuują rozmieszczanie przestarzałego sprzętu wojskowego na Ukrainę w celu uzupełnienia strat. Rosyjskie dowództwo wojskowe nadal boryka się z wszechobecnymi problemami związanymi z uzupełnianiem sił.

W regionie Chersonia 28. Odeska Brygada Strzelców Zmotoryzowanych spaliła rosyjskie działa samobieżne MSTA-S.

Perspektywa unijnego embarga na rosyjski węgiel sprawiła, że kupujący zaczęli gorączkowo poszukiwać surowca przed wprowadzeniem zakazu importu. W maju znacznie podniosło to i tak już mocno zawyżone ceny węgla, szczególnie na rynku europejskim - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

"Sytuacja ta jest pokłosiem nałożenia przez UE embarga na rosyjski węgiel, które ma wejść w życie 10 sierpnia. Zbliżające się wprowadzenie tego zakazu spowodowało, że kupujący zaczęli gorączkowo poszukiwać węgla przed datą jego wprowadzenia, co znacznie podniosło już mocno zawyżone ceny, szczególnie w obszarze rynku europejskiego" - ocenili eksperci.

Rosja przygotowuje nowe ataki rakietowe na Ukrainę. Na Krym dostarczono kolejne pociski.

Wojska rosyjskie osiągnęły niewielki postęp w okolicach Słowiańska w obwodzie donieckim. Atak na to miasto będzie jednak utrudniony z powodu wyzwań taktycznych związanych z przekroczeniem Dońca - ocenia ISW.

Według Instytutu Rosjanie poczynili postępy na wschód od Bachmutu w obwodzie donieckim i będą w dalszym ciągu starali się przerwać linie komunikacji Ukraińców na północny wschód od tego miasta.

Tymczasem na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy mianowanych jest coraz więcej rosyjskich urzędników, co wpisuje się w prawdopodobne plany Kremla dotyczące włączenia tych terenów do Rosji jako nowego okręgu - zwrócili uwagę eksperci z ISW.

Wojska Rosji kontrolują wszystkie obszary mieszkalne w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Trwają walki o strefę przemysłową Azot, w której bronią się Ukraińcy - poinformował amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym sprawozdaniu.

Przejęcie przez Rosjan kontroli nad wszystkimi obszarami mieszkalnymi Siewierodoniecka potwierdziły zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie. Wojska Rosji wciąż bezskutecznie starają się opanować wieś Toszkiwka, by zaatakować od południa miasto Lisiczańsk bez przekraczania rzeki Doniec - dodano.

Rosjanie prowadzili ciężki ostrzał obszarów w Siewierodoniecku i wokół miasta z artylerii i z powietrza, by wesprzeć działania sił lądowych - zaznaczono.

Embargo Unii Europejskiej na import rosyjskiego gazu zniszczyłoby europejską gospodarkę, która już teraz zmaga się z gwałtownie rosnącą inflacją spowodowaną wyższymi cenami energii - powiedział premier Węgier Viktor Orban w państwowym radiu.`

W Siewierdoniecku Rosjanie doszczętnie zniszczyli kompleks sportowy Pałac Lodowy.

Rosja kontroluje większość Siewierodoniecka na wschodzie Ukrainy, jednak nie jest w stanie okrążyć i zająć okolicznych terenów z północy i południa - podało w codziennym komunikacie brytyjskie ministerstwo obrony.

Poinformowano również o rosyjskich problemach w dostarczaniu podstawowych usług publicznych mieszkańcom okupowanych obszarów Ukrainy. Zaznaczono, że dostęp do wody pitnej jest na nich sporadyczny, a połączenia internetowe i telefoniczne są stale przerywane.

"W Chersoniu prawdopodobnie brakuje leków, w Mariupolu grozi wybuch epidemii cholery" - podano, dodając, że pojedyncze przypadki tej choroby są notowane w mieście od maja. Dodano, że lokalna służba zdrowia najprawdopodobniej już jest bliska upadku.

Hajdaj powiadomił, że pomimo śmiertelnego ryzyka trwa ewakuacja mieszkańców z objętych walkami i znajdujących się pod ciągłym ostrzałem terenów obwodu ługańskiego. W czwartek udało się ewakuować 16 osób z Lisiczańska. Wśród nich jest troje dzieci, w tym niemowlę.

Ukraińska armia zniszczyła kolejny rosyjski czołg, tym razem to T-72B3.

Ukraińcy zniszczyli bazę Wagnerowców, którzy stacjonowali na stadionie w Kadijiwce.

Trwają walki w Siewierodoniecku i Popasnej.

Siewierodonieck się trzyma, ale Rosjanie niszczą wszystko na swojej drodze - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W regionie są nowe poważne zniszczenia. "Ruski mir" to pustynia i do tego właśnie dąży wróg - napisał Hajdaj. W czwartek Rosjanie doszczętnie zniszczyli Pałac Lodowy - duży kompleks sportowo-koncertowy w Siewierodoniecku - oraz kolejne 40 budynków w różnych miejscowościach.

Urzędnik wskazał przy tym, że w ciągu ośmiu lat okupacji Ługańska Rosjanie nic tam nie zbudowali, a w zajętych niedawno Rubiżnem i Popasnej nawet nie wznowili dostaw wody i prądu.

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz będzie kontynuować politykę swojej poprzedniczki Angeli Merkel i Niemcy nie wyślą Ukrainie obiecanego uzbrojenia - powiedział w telewizji TSN ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow.

Według niego Scholz dołoży wszelkich starań, żeby niemiecka broń nie trafiła na Ukrainę.

Moim zdaniem wątpliwe jest otrzymanie niemieckich dostaw. Najprawdopodobniej jest to polityka samego Scholza. Zapewne nie może się do tego przyznać publicznie, lecz skrycie kontynuuje politykę Angeli Merkel. Niedawno gazeta "Bild" wprost oskarżyła Merkel i Scholza o pranie rosyjskich pieniędzy. Dlatego wydaje mi się, że Scholz zrobi wszystko, żeby broń nie trafiła na Ukrainę. Nie będzie to dla nas cios śmiertelny, ale na pewno bolesny - powiedział Żdanow.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 31,9 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - przekazał w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 10 czerwca wynoszą zdaniem ukraińskiego sztabu: 1409 czołgów, 3450 pojazdów opancerzonych, 212 samolotów, 178 helikopterów, 712 systemów artylerii, 222 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 97 systemów przeciwlotniczych, 2438 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 572 drony.

Wbrew zakazowi, z Ukrainy do Polski wjechało 432 tys. mężczyzn objętych mobilizacją - w tle wielka korupcja na ukraińskiej granicy - informuje "Rzeczpospolita".

W obwodzie chersońskim siły przeciwnika skupiają się na działaniach obronnych, by zablokować postęp sił ukraińskich. Umacniają swoje pozycje, minują tereny w rejonie miejscowości Wysokopilla.

Ukraińskie lotnictwo - jak podał sztab - przeprowadziło serię ataków na punkty koncentracji wojsk i sprzętu oraz magazyny polowe w rejonach pięciu miejscowości w obwodzie chersońskim.

Według sztabu po stronie rosyjskiej cały pododdział strzelców zmotoryzowanych, złożony z ludzi przymusowo zmobilizowanych w okupowanym Donbasie, odmówił udziału w walkach po tym, jak poniósł duże straty pod Charkowem.

Sztab podał również, że na Białorusi w obwodzie homelskim, przy granicy z Ukrainą, do zgromadzonych tam białoruskich wojsk włączono pododdziały brygady specjalnej wojsk MSW.

W rejonie Bachmutu przeciwnik aktywnie używał lotnictwa bojowego, podjął szturm w rejonie Nyrkowego i Mykołajiwki oraz został wyparty przez ostrzał ukraiński.

"Częściowe powodzenie" wojska rosyjskie miały w rejonie Wozdwyżenki i wsi Roty w obwodzie donieckim - umacniają tam zajęte pozycje.

Na północny wschód od Charkowa Rosjanie zgromadzili do 30 batalionowych grup taktycznych - prowadzą działania bojowe i ostrzał sił ukraińskich, by nie dopuścić do ich wyjścia ku granicy z Rosją.

Trwają walki o Siewierodonieck. W Donbasie siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał artyleryjski i podejmowały próby szturmu na niektórych odcinkach, odnosząc "częściowe sukcesy". Wojska ukraińskie atakowały pozycje przeciwnika w obwodzie chersońskim na południu kraju - podał w piątek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu Rosjanie w dalszym ciągu bezskutecznie próbują zdobyć pełną kontrolę nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim i trwają tam walki.

Unia Europejska przeznaczy 7,25 mln euro na zbadanie rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie - poinformowała na swojej stronie internetowej Komisja Europejska. Ten projekt jest częścią wysiłków UE na rzecz walki z globalną bezkarnością za zbrodnie międzynarodowe.

Francja przekazała Ukrainie zapalniki zbliżeniowe do dział samobieżnych "CEZAR". Zapalniki wykorzystują radar do pomiaru odległości od ziemi i detonują się na określonej wysokości, powodując "deszcz" odłamków.

Rosjanie już skradli pół miliona ton zboża z Ukrainy o wartości 180 milionów funtów- donoszą brytyjskie media. Co najmniej 100 ton miało już trafić do Syrii.

Wojna na Ukrainie pokazuje, że zdjęcia z komercyjnych satelitów radykalnie zmieniają krajobraz informacyjny i działania wywiadowcze; one już wypłynęły na politykę USA wobec Ukrainy i sam przebieg wojny - pisze amerykański magazyn "Foreign Affairs". "Sytuacja wywiadowcza jest zupełnie inna niż była w przeszłości" - przyznał w rozmowie z PAP były wiceszef brytyjskiego wywiadu wojskowego (DI), Paul Rimmer.

W wyniku wojny Ukraina jest pozbawiona możliwości eksportowania towarów drogą morską - zwracają uwagę eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksporterzy zmuszeni są do poszukiwania szlaków transportowych przez granice lądowe m.in. z Polską - dodają.

Eksperci zwrócili uwagę, że przed 24 lutego br. głównym szlakiem eksportu ukraińskich produktów (w tym zboża) była droga morska, w szczególności port w Odessie.

W pierwszych dniach wojny moimi pacjentami byli głównie cywile, którzy dostali się pod rosyjski ostrzał. Żołnierzy zaczęli nam przywozić dopiero w kolejnych dniach wojny, w pewnym momencie przywieźli jednocześnie 36 ciężko rannych - mówi PAP Władysław Hołobycz, internista i ortopeda z charkowskiego szpitala.

Wraz z rozpoczęciem wojny wszystko się zmieniło, szczególnie charakter mojej pracy, bo zaczęli do mnie trafiać pacjenci z innymi urazami niż dotychczas - mówi doktor Hołobycz. Przed wojną zajmował się głównie niezagrażającymi życiu urazami, wykonywał planowe operacje i zabiegi. Od 24 lutego ratuje życie rannych.

Poważny pożar w Dnieprze. Prawdopodobnie ogień wybuchł po upadku odłamka rakiety.

Rosja planuje aneksję wschodu i południa Ukrainy - przyznał Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dlatego, jego zdaniem, rozmowy o osłabieniu sankcji na Rosję są niedopuszczalne.

Rosyjski niezależny portal Meduza, powołując się na źródła bliskie administracji prezydenta Rosji, napisał , że Kreml chce połączyć okupowane na Ukrainie terytoria i stworzyć z nich kolejny okręg federalny, który miałby wejść w skład Federacji Rosyjskiej.



Relacje między Kanadą a Polską stały się bardzo intensywne, Polska jest jednym z krajów, które miały udział w zwiększeniu pomocy Kanady dla Ukrainy - powiedział w rozmowie dla PAP nowy ambasador Polski w Kanadzie Witold Dzielski. Przypomniał też, że w jednym z sondażów Kanadyjczycy uznali Polskę za najbardziej pozytywnie postrzegany kraj.

Wolontariusze, z narażeniem życia, ratowali cywilów z Mariupola. Władze separatystycznej republiki donieckiej oskarżyły ich o terroryzm. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.

Zniszczone rosyjskie pojazdy wojskowe porastają żółtymi i niebeskimi kwiatami - kolorami ukraińskiej flagi.

Ostrzał w obwodzie donieckim uchwycony na nagraniu.

Prawniczy portal "The Lawyer's Daily" cytował czwartkową wypowiedź ministra sprawiedliwości Kanady Davida Lamettiego, który powiedział, że "oczywiście tak przygotujemy rozwiązanie, by(...) nie mogło zostać podważone w sądzie". W Kanadzie nie ma absolutnego prawa własności (...) Są kroki, które mogą być podejmowane w przypadkach wywłaszczenia" - mówił Lametti, zwracając uwagę na nielegalność wojny na Ukrainie i możliwość skutecznego ukarania osób, które wspierają tę nielegalną wojnę.





Ponad 123 mln CAD rosyjskich aktywów zostało dotychczas zamrożonych w Kanadzie, zablokowano też transakcje o wartości ponad 289 mln dolarów - podała w komunikacie kanadyjska policja.



Parlament Kanady kończy prace nad budżetem federalnym, a w propozycjach przepisów okołobudżetowych znalazła się możliwość przejęcia rosyjskich aktywów w Kanadzie i przekazanie ich Ukrainie na odbudowę kraju po wojnie oraz na rekompensaty dla ofiar rosyjskiej inwazji. Jeśli przepisy nowelizujące m.in. kanadyjską Ustawę Magnitskiego wejdą w życie, byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w krajach G7. Podobne rozwiązania analizują USA i Unia Europejska, ale wskazywane są wątpliwości co do legalności takich rozwiązań.

Sytuacja na froncie nadal jest ciężka, w ciągu dnia nie było istotnych zmian - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo wyemitowanym w nocy z czwartku na piątek.

Zełenski zapewnił, że ważny strategicznie Siewierodonieck i sąsiedni Lisiczańsk, a także inne miasta Donbasu, które dla rosyjskiego agresora są obecnie kluczowymi celami na wschodzie kraju, mogą się skutecznie bronić. Czynimy natomiast pewne postępy w regionie charkowskim i wyzwalamy nasz kraj - powiedział prezydent Ukrainy.

Odnosząc się do sytuacji na południu kraju mówił o "pewnym pozytywnym efekcie w regionie zaporoskim, gdzie możliwe się stało pokrzyżowanie planów agresora (...) Broni się także Mikołajów".

Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenski, prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Francja nadal będzie dostarczać Ukrainie ciężką broń do obrony przed rosyjską agresją - poinformował Pałac Elizejski.



Francja dostarczyła już na Ukrainę 12 haubicoarmat Caesar, a także szkoli ukraińskich żołnierzy do ich obsługi.



Obaj przywódcy uzgodnili, że pozostaną w kontakcie, zwłaszcza w kontekście zabiegów Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

