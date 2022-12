Cele polityczne Rosji w wojnie na Ukrainie są niezmienione, ale jest mało prawdopodobne, by rosyjskie wojsko było teraz w stanie je zrealizować - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Placówki dyplomatyczne Ukrainy nadal otrzymują zakrwawione przesyłki; tym razem trafiła ona do ambasady w Grecji – powiadomił w poniedziałek rzecznik ukraińskiej dyplomacji Ołeh Nikołenko. Dodał, że MSZ w Kijowie odnotowało już 33 podobne groźby. Wciąż nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kolejnego - dziewiątego - pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z powodu rosyjskich ataków na ukraińską sieć energetyczną sytuacja w Odessie, jak również w innych regionach kraju jest trudna - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Najważniejsze informacje związane z 292. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 12.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Strażacy gaszą pożar sklepu z zabawkami w Doniecku / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

12:39

Tej zimy jesteśmy bezpieczni. Energetyczny szantaż Rosji się nie powiódł - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ostrzegła jednak, że następna zima może być większym wyzwaniem.

"Europa musi zwiększyć wysiłki na kilku polach. Jest możliwe, że Rosja odetnie resztę dostaw gazu. Chiny mogą znieść restrykcje covidowe, a to spowoduje wzrost zapotrzebowania do poziomu sprzed pandemii. Tej zimy korzystamy z wyjątkowo łagodnej aury. Za rok może być inaczej. Mimo działań, które podjęliśmy może nam zabraknąć do 30 mld m3 gazu w następnym roku" - oceniła von der Leyen.

12:24

Przeszkodą dla stosowania przez Rosjan irańskich dronów Shahed-136 może być porywisty wiatr czy warunki sprzyjające oblodzeniu skrzydeł. Same mrozy nie wpływają jednak na możliwość ich użycia - powiedział rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Rosjanie, jak dodał, wysyłają drony do ataków na Ukrainę z regionu Morza Czarnego i Azowskiego.

12:12

Straty rosyjskie od początku inwazji na Ukrainę: 94760 żołnierzy, 2966 czołgów, 5928 wozów bojowych i 1929 systemów artyleryjskich.