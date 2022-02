Rosja kontynuuje przemieszczanie swoich wojsk w kierunku granicy z Ukrainą. Prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak militarny na ten kraj - powiedział w środę szef estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Mikk Marran.

Estonia/ Szef wywiadu: Rosja prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak na Ukrainę / PRSIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Według niego atak obejmowałby ostrzał rakietowy i okupację "kluczowego terenu" na Ukrainie.



W tej chwili oceniamy, że nie zaatakują miast o dużej populacji, ponieważ do kontrolowania tych obszarów potrzeba wielu żołnierzy. Ale nie ma pewności, jaką drogą mogą pójść rosyjskie wojska - oświadczył Marran podczas briefingu dla mediów.



Według estońskiego wywiadu inną możliwością może być intensyfikacja walk z siłami rządowymi na granicy z dwoma wspieranymi przez Rosję regionami separatystycznymi we wschodniej Ukrainie. Taka eskalacja jest bardzo prawdopodobna. W ten sposób Rosja prawdopodobnie uzyskałaby wiarygodną możliwość zaprzeczenia (agresji) i uniknęłaby sankcji - powiedział Marran.





Sukces na Ukrainie zachęci Rosję do dalszej agresji