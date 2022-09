Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow. Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach ukraińskie wojska budują i umacniają fortyfikacje, które mają służyć do obrony w razie ponownego ataku Rosjan. Wołodymyr Zełenski przyjechał z roboczą wizytą do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu w obwodzie charkowskim. Najważniejsze wydarzenia z 204. dnia wojny mamy dla Was w naszej relacji minuta po minucie z 15.09.2022 roku.

Alarmy przeciwlotnicze w ukraińskich miastach rozlegają się cały czas, bywa, że kilka razy dziennie. Kiedy taki alarm jest ogłoszony, to w szkole natychmiast przerywana jest lekcja i wszyscy uczniowie schodzą do schronu - powiedziała wicedyrektorka ukraińskiej szkoły w Warszawie Larysa Vychivska. Ukraińskie dzieci i młodzież rozpoczęły rok szkolny tylko na tych terenach, które nie są okupowane i nie toczą się tam żadne działania wojenne. Ze względu na migracje wewnętrzne grono dzieci zostało zapisanych do nowych szkół w Kijowie czy Lwowie, a część z nich wyjechała razem z rodzinami do Polski. 05:48 Dom w miejscowości Wysokopilla w obwodzie chersońskim, w którym w trakcie okupacji mieszkali Rosjanie. 05:11 Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim po rosyjskim ostrzale. 05:06 Zełenski w środę był w Iziumie i Bałaklii, miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. W Iziumie wziął udział w uroczystości podniesienia ukraińskiej flagi państwowej. Ceremonia odbyła się na głównym placu miasta z udziałem żołnierzy.



"To powtórka Buczy. Znów widzimy tortury, znów widzimy ruiny" - mówił Zełenski na odbitym od Rosjan terenie. "Żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców; można okupować terytorium, ale nie uda się okupować narodu" - podkreślił. 05:00 Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow.



"W Kijowie jakiś samochód zderzył się z samochodem prezydenta Ukrainy i pojazdami eskortującymi. Towarzyszący głowie państwa medycy udzielili pierwszej pomocy kierowcy, po czym zabrała go karetka pogotowia. Prezydent został zbadany przez lekarza, nie stwierdzono poważnych obrażeń" - napisał Nikiforow. Zobacz również: Zełenski miał wypadek. Ktoś wjechał w prezydencką kolumnę Justyna Lasota-Krawczyk