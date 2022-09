W rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców Władimir Putin w pierwszym od wybuchu wojny orędziu zapowiedział częściową mobilizację. "Prezydent Rosji chce utopić Ukrainę we krwi, ale także we krwi własnych żołnierzy" - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego trzeba będzie rozminować teren o powierzchni 12 tys. kilometrów kwadratowych - poinformował Roman Prymusz, zastępca dyrektora Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jak dodał, może to zająć nawet kilka lat. Najnowsze informacje dotyczące 211. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 22.09.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Mężczyźni pomagają starszej kobiecie przejść przez zniszczony most na drugą stronę rzeki w mieście Bałaklija / Mykola Kalyeniak / PAP 05:20 Wysyłamy Rosji bardzo jasne sygnały na temat konsekwencji, z jakimi będzie wiązać się eskalacja konfliktu na Ukrainie - powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Jak dodał, nowa zagrywka Rosji ws. mobilizacji i aneksji okupowanych terytoriów nie odniesie sukcesu.



Jak powiedział urzędnik w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku, choć nuklearne groźby Władimira Putina zawarte w jego środowym orędziu nie są niczym nowym, teraz są oparte o "legalistyczne" argumenty związane z nadchodzącymi pseudoreferendami i aneksją okupowanych terytoriów Ukrainy. Według oficjela, po aneksji Rosja zamierza ogłosić, że jakiekolwiek próby Ukrainy, by odzyskać terytoria będą widziane jako atak na samą Rosję, co pozwoli jej na użycie "wszystkich opcji". 05:13 Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców. Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108 to bojownicy z pułku dowódcy "Azow", w szczególności Denys Prokopenko "Radis", Serhij Wołyński "Wołyń", Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy "Azowa"- którzy znajdują się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana, powiedział Jermak.



Udało się również uwolnić 10 obcokrajowców, którzy bronili Ukrainy. Wśród nich są ci, których okupanci "skazali" na karę śmierci. 05:00 Przeciwko Ukrainie została popełniona zbrodnia i żądamy za nią sprawiedliwej kary - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wirtualnym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak dodał, Ukraina wkrótce przedstawi w ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału do osądzenia Rosji. "Przeciwko Ukranie została popełniona zbrodnia i żądamy sprawiedliwej kary (...) Żądamy kary za próbę kradzieży naszej ziemi, za morderstwo tysięcy ludzi, za zbrodnie i upokorzenie kobiet i mężczyzn" - mówił Zełenski w nagranym uprzednio wystąpieniu w języku angielskim. Zełenski zaprezentował pięciopunktową "formułę dla pokoju", która jego zdaniem miałaby zaprowadzić pokój na Ukrainie i odstraszyć przyszłych agresorów przed podobnymi działaniami. Jak stwierdził, jego pierwszym i najważniejszym punktem jest kara za zbrodnię. Zapowiedział, że Ukraina zgłosi na forum ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie i ząsądzi zadośćuczynienie dla Ukrainy. Justyna Lasota-Krawczyk