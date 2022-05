Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Facebooku o wybuchach, które było słychać w mieście wieczorem. Co najmniej 10 osób zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku ostrzału przez siły rosyjskie koksowni w Awdijiwce w obwodzie donieckim. 156 osób ewakuowano z oblężonego przez Rosjan Mariupola na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Wojska rosyjskie w nieuznawanej separatystycznej republice Naddniestrza w Mołdawii są w pełnej gotowości bojowej, trwają przygotowania do ewakuacji stamtąd rodzin rosyjskich oficerów - oznajmił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 3 maja to 69. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ewakuowani z Mariupola przyjechali do Zaporoża / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Facebooku o wybuchach, które było słychać w mieście wieczorem.

Wojska rosyjskie w nieuznawanej separatystycznej republice Naddniestrza w Mołdawii są w pełnej gotowości bojowej, trwają przygotowania do ewakuacji stamtąd rodzin rosyjskich oficerów - oznajmił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojska rosyjskie poczyniły w ostatnich dniach "co najwyżej minimalne" postępy w Donbasie - ocenia Pentagon

Rosja planuje anektowanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz przeprowadzenie referendum na temat utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej".

Siły rosyjskie przystąpiły do szturmu na kombinat Azowstal, który jest ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu nad Morzem Azowskim - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na zastępcę dowódcy pułku Azow Swiatosława Pałamara.

Co najmniej 10 osób zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku ostrzału przez siły rosyjskie koksowni w Awdijiwce.

156 osób ewakuowano z oblężonego przez Rosjan Mariupola na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

20:17

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Facebooku o wybuchach, które było słychać w mieście wieczorem.

"We Lwowie słychać wybuchy. Wszyscy pozostańcie w schronach!" - napisał mer.

Mieszkańcy Lwowa potwierdzili portalowi Ukrainska Prawda, że w mieście słychać odgłosy wybuchów - obecnie wiadomo o co najmniej pięciu. W części Lwowa zaczęły się zakłócenia w dostawach prądu.

O odgłosach wybuchów w obwodach winnickim i lwowskim poinformowały portale Suspilne i Hromadske.

20:05

Tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję - powiedział w wywiadzie dla "Wall Street Journal" prezydent RP Andrzej Duda. Zaapelował przy tym do Zachodu, by nie bał się gróźb Rosji i nie traktował jej jak partnera biznesowego.

Nie możemy bać się gróźb Rosji. Jeśli chcemy osiągnąć jakikolwiek sukces w relacjach z Rosją, w sytuacji kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, możemy osiągnąć sukces tylko jeśli zastosujemy brutalną siłę, bo tylko brutalna siła jest w stanie powstrzymać Rosję - powiedział Duda cytowany przez amerykański dziennik.

Prezydent dodał, że Zachód nie może traktować Rosji jako partnera biznesowego, bo ona nim nie jest.

20:04

Wojska rosyjskie ostrzelały elewator w mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim, niszcząc zboże, które wystarczyłoby 300 tys. ludzi na rok - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Jak podkreślił, siły rosyjskie zrzuciły na przedsiębiorstwo rolne Golden AGRO bomby lotnicze o dużej sile, niszcząc całe zboże, jakie tam się znajdowało. Powiedział, że chodzi o 17 tys. ton pszenicy i 8,7 tys. ton słonecznika.

"Spłonęła taka ilość ziarna, jaką w ciągu roku można by nakarmić 300 tys. ludzi. A jednorazowo - mniej więcej 120 mln ludzi. Raszyści (Rosjanie) chcą doprowadzić do głodu w obwodzie ługańskim" - napisał Hajdaj.



19:44

Wojska rosyjskie w nieuznawanej separatystycznej republice Naddniestrza w Mołdawii są w pełnej gotowości bojowej, trwają przygotowania do ewakuacji stamtąd rodzin rosyjskich oficerów - oznajmił na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

19:43

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o odwetowych sankcjach gospodarczych w odpowiedzi na "nieprzyjazne działania niektórych obcych państw i organizacji międzynarodowych". Informację przekazała agencja Reuters, powołując się na Kreml.

19:34

Portugalskie media oceniają, że aktywność rosyjskich szpiegów w Portugalii jest bardzo duża, co przez lata było ignorowane przez władze. Wskazują, że sprawa stała się newralgiczna wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę. Lizbońskie media informują m.in., że powiązana z Kremlem organizacja Jedinstwo, grupująca Rosjan mieszkających w Portugalii, miała dostęp do poufnych danych osób pracujących w tym kraju, między innymi Ukraińców.

19:06

W pobliżu Moskwy zaobserwowano w ostatnich dniach Iła-80 - maszynę nazywaną "samolotem dnia Sądu Ostatecznego". Z pokładu "latającego Kremla" Władimir Putin byłby w stanie dowodzić nawet w przypadku wojny atomowej.

19:01

Co najmniej 10 osób zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku ostrzału przez siły rosyjskie koksowni w Awdijiwce w obwodzie donieckim - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

"To są dane bieżące. Informacja będzie aktualizowana i liczba ofiar może prawdopodobnie wzrosnąć" - napisał Kyryłenko.

Podkreślił, że Rosjanie dobrze wiedzieli, gdzie celują - "robotnicy właśnie skończyli zmianę i czekali na przystanku na autobus, który miał ich rozwozić z zakładu do domu".

18:59

156 osób ewakuowano z oblężonego przez Rosjan Mariupola na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal Hromadske.

Nie wiemy, ile w sumie autobusów jedzie. Wiemy, że jest w nich 156 osób. Czy ich umieszczono w trzech, czy czterech (autobusach) to nieważne. Ważne, że uratowaliśmy ludzi i daliśmy możliwość przejechania innym osobom przez otwarty korytarz - oznajmiła Wereszczuk.

Wcześniej mer Mariupola Wadym Bojczenko oznajmił w telewizji, że na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie dotarły na razie tylko trzy z 14 autobusów ewakuacyjnych z Mariupola, zaś los osób, które były w pozostałych autobusach, jest nieznany.

O udanej ewakuacji cywilów z Mariupola poinformowała też koordynatorka ONZ ds. Ukrainy Osnat Lubrani. Z ulgą potwierdzam, że operacja bezpiecznego przejazdu z Mariupola zakończyła się powodzeniem. Myślę o wszystkich tych, którzy pozostają w otoczonym mieście. Będziemy robić wszystko, co możliwe, aby im pomóc - oznajmiła.



18:14

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do portu w Rotterdamie przybyło łącznie 126 statków z rosyjskim olejem napędowym - wynika z opublikowanej analizy holenderskiego dziennika "De Volkskrant".

Gazeta zauważa, że wprawdzie jest to legalne, bowiem nie ma obecnie zakazu przyjmowania ropy i produktów ropopochodnych z Rosji w europejskich portach, to jednak po tym jak koncern Shell zdecydował się zaprzestać kupowania ropy z Rosji, uwaga niderlandzkich mediów skierowała się na tankowce.

Zainteresowanie podsyciła sytuacja z uniemożliwieniem zacumowania statkowi Sunny Liger przewożącemu olej napędowy z Rosji, który choć pływa pod banderą Wysp Marshalla, to nie może od ubiegłego tygodnia zatrzymać się w porcie w Amsterdamie. Powodem jest sprzeciw pracowników portu.



18:13

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła apel do Izby Reprezentantów i Senatu USA o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm - poinformował deputowany frakcji Hołos Jarosław Żelezniak na Telegramie.

Ukraińscy deputowani wezwali obie izby Kongresu USA do zaostrzenia sankcji przeciw Rosji i państwom współpracującym z nią oraz popierającym jej terrorystyczny reżim, w szczególności sankcjami przewidzianymi zgodnie ze statusem państwa sponsorującego terroryzm.

Rada Najwyższa uważa też za niezbędne wprowadzenie sankcji przeciw kręgom rządowym i biznesowym oraz rosyjskim partiom politycznym popierającym wojnę w Ukrainie.



17:37

Oblężony przez wojska rosyjskie Mariupol to wypalone miasto, a w Charkowie wojska rosyjskie zniszczyły 1/5 budynków - zacytowała we wtorek agencja Ukrinform przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do parlamentu Albanii.

Rosyjska armia atakuje nasze miasta i wioski przy użyciu artylerii, lotnictwa i nie żałuje rakiet. W naszym największym mieście na wschodzie kraju, Charkowie, zniszczono 1/5 budynków. To ponad 2,5 tys. budynków. Zostały one spalone, zburzone rosyjskimi pociskami albo uszkodzone na skutek ostrzałów - powiedział Zełenski.

Prezydent podkreślił, że półmilionowe miasto Mariupol nad Morzem Azowskim zostało zniszczone do szczętu i nie ocalała tam nawet jedna ulica. Jak zaznaczył, było ono stale ostrzeliwane i bombardowane przez siły rosyjskie od początku marca.

Prezydent zaapelował do władz Albanii o zamknięcie portów dla rosyjskich statków oraz o ograniczenie przyjazdu rosyjskich turystów.

17:16

Psy patrolujące ukraińską granicę dostały od USA kamizelki kuloodporne.

17:12

Prezydent Francji rozmawiał telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Władimir Putin wezwał Zachód, aby wywarł presję na Kijów, aby powstrzymał "okrucieństwa" - informuje Reuters, powołując się na rosyjskie agencje prasowe.



17:06

Jeden z autobusów z ewakuowanymi z Mariupola, który dotarł do Zaporoża.

16:52

105 z 290 ciał cywilów zabitych przez Rosjan w Irpieniu pod Kijowem wciąż nie zostało zidentyfikowanych - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Jak dodała, 70 proc. miasta uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku działań wojennych.

16:51

Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa. Wybuchło kilka pożarów - podaje Ukraińska Prawda. Płonęły m.in. garaże, a także drewniane konstrukcje atrakcji dla dzieci na terenie parku rekreacyjnego.

16:37

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powiedział, iż nikt nie powinien liczyć na to, że Rosja nie zaatakuje innych krajów, biorąc pod uwagę łamanie prawa międzynarodowego na Ukrainie. Zadeklarował też, że Niemcy poprą Finlandię i Szwecję, jeśli te zdecydują się przystąpić do NATO.

16:28

Słowacki minister obrony Jaroslav Nad’ poinformował, że na Słowacji będzie remontowany i modernizowany ukraiński sprzęt bojowy. Państwowa spółka akcyjna Konstrukta-Defence zawarła kontrakt na naprawę pojazdów opancerzonych BRDM-2.

16:20

Portugalskie media oceniają, że aktywność rosyjskich szpiegów w Portugalii jest bardzo duża, co przez lata było ignorowane przez władze. Wskazują, że sprawa stała się newralgiczna wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę.

15:59

Rosyjska federacja piłkarska (RFU) rozważa złożenie apelacji do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie na decyzję UEFA o rozszerzeniu sankcji w związku z atakiem na Ukrainę i wykluczeniu drużyn z tego kraju z europejskich pucharów w kolejnym sezonie.

15:50

101 osób zostało ewakuowanych z kombinatu metalurgicznego Azowstal w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południu Ukrainy - poinformowała we wtorek koordynatorka ONZ ds. Ukrainy Osnat Lubrani w komunikacie przesłanym mediom.



14:57

Gdyby teraz zostały przerwane dostawy rosyjskiego gazu, to Włochy miałyby poważne problemy z zapełnieniem magazynów na sezon zimowy - powiedział w Izbie Deputowanych w Rzymie minister ds. transformacji ekologicznej Roberto Cingolani.

14:56

Wielka Brytania przekaże Ukrainie pociski przeciwokrętowe Brimstone i pojazdy opancerzone Stormer z wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych oraz przekaże kolejny pakiet sprzętu wojskowego - ogłosił w przemówieniu do ukraińskiego parlamentu premier Boris Johnson.

14:55

"W chwili kiedy Stany Zjednoczone i Polska stoją razem w obliczu rosyjskiej agresji, kluczowe znaczenie trwałego partnerstwa między naszymi narodami jest niezmiernie jasne. Jako partnerzy, przyjaciele i sojusznicy w NATO pracujemy razem każdego dnia, by promować nasze bezpieczeństwo zbiorowe, wspólny gospodarczy dobrobyt i wspólne demokratyczne wartości" - amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w oświadczeniu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

14:27

Sąd na Fidżi przychylił się do wniosku władz USA o konfiskatę superjachtu Amadea, który ich zdaniem należy do objętego zachodnimi sankcjami rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa - podała stacja CNN. Według Bloomberga łódź jest warta 325 mln dolarów amerykańskich.

14:17

Siły rosyjskie przystąpiły we wtorek do szturmu na kombinat Azowstal, który jest ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu nad Morzem Azowskim - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na zastępcę dowódcy pułku Azow Swiatosława Pałamara.

"Przez całą noc nas bombardowali bombami lotniczymi, zginęły dwie cywilne kobiety, a teraz trwa szturm na Azowstal" - oznajmił Pałamar.

Jak powiedział, wojsko rosyjskie usiłuje się wedrzeć na teren kombinatu.

14:14

Dwie kobiety zginęły podczas nalotu w jednym z bunkrów Azowstalu.

14:09

Ukraina wezwała świat do zaostrzenia sankcji wobec rosyjskich mediów za rozpowszechnianie fake newsów - podaje Ukrinform.

14:05

Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl powiedział, że Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała i nie zamierza z nikim walczyć - podaje RIA Nowosti. W Kościele wschodnim przypada dziś tzw. Radonica - w okresie paschalnym tradycyjny dzień wspominania zmarłych.

13:58

Prezydent Andrzej Duda w artykule w internetowym wydaniu włoskiego dziennika "La Repubblica" napisał, że kierowane od lat apele o stanowczość Europy "w obliczu rosyjskiego neoimperializmu nie trafiły do przekonania części elit politycznych" kontynentu. Jak dodał, mimo licznych sygnałów, niektórzy politycy na Zachodzie mówili dalej o potrzebie zrozumienia Rosji.

13:30

Premier Włoch Mario Draghi oświadczył we wtorek w Parlamencie Europejskim, że rosyjska agresja na Ukrainę "zakwestionowała największą zdobycz Unii Europejskiej - pokój na naszym kontynencie". Wyraził opinię, że instytucje UE są niedostosowane do obecnej sytuacji.

13:26

"Rosyjskie wojsko w dalszym ciągu ostrzeliwuje zabudowania cywilne w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Dziś w ostrzale wsi Zaliznyczne zginęły dwie osoby, uszkodzonych zostało 13 domów i szkoła - podała agencja Ukrinform, cytując władze obwodowe.

13:05

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Izrael o wspieranie neonazistów w Ukrainie. Wcześniej szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla włoskiej telewizji Rete 4 powiedział, że Wołodymyr Zełenski, podobnie jak Hitler, ma żydowską krew, a największymi antysemitami są sami Żydzi.

13:03

Dziś Rosjanie zabili już co najmniej 9 osób w obwodzie donieckim - podaje Ukraińska Prawda.

12:55

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o odwetowych sankcjach gospodarczych w odpowiedzi na "nieprzyjazne działania niektórych obcych państw i organizacji międzynarodowych" - poinformowała agencja Reuters, powołując się na Kreml.

Zgodnie z dekretem Rosja zabrania eksportu produktów i surowców do osób i podmiotów, które zostały objęte sankcjami.

Dekret zakazuje również dokonywania transakcji z zagranicznymi osobami i firmami, dotkniętymi rosyjskimi sankcjami odwetowymi oraz pozwala rosyjskim kontrahentom na niewywiązywanie się z zobowiązań wobec nich.

Putin wyznaczył rządowi rosyjskiemu termin 10 dni na sporządzenie listy osób i podmiotów, które zostaną objęte sankcjami odwetowymi.

12:44

Kolumna z ewakuowanymi z oblężonego przez Rosjan Mariupola, w tym z około 100 kobietami i dziećmi zabranymi z zakładów Azowstal, powoli zmierza w stronę kontrolowanego przez Ukraińców Zaporoża i może dotrzeć tam w ciągu kilku godzin - podała stacja BBC.

By dotrzeć do centrum ewakuacyjnego w Zaporożu autobusy muszą przejechać setki kilometrów przez terytorium opanowane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Nie ma pełnej informacji o postępach konwoju i nie wiadomo, czy wjechał on już na obszar kontrolowany przez siły ukraińskie - przyznaje BBC.

Ewakuowani z Mariupola w drodze do Zaporoża / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

12:31

Niemcy poderwały we wtorek dwa myśliwce Eurofighter w związku z obecnością nad Morzem Bałtyckim rosyjskiego samolotu zwiadowczego An-30 - podała agencja dpa.

Rosyjska maszyna została zidentyfikowana w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu wyspy Rugia.

Rosyjski samolot wojskowy wleciał także w duńską przestrzeń powietrzną, o czym poinformował minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod. W związku z tym MSZ w Kopenhadze wezwało już rosyjskiego ambasadora.

Także według Sztokholmu rosyjski samolot naruszył szwedzką przestrzeń powietrzną na wschód od duńskiej wyspy Bornholm. Szwedzkie ministerstwo obrony określiło ten incydent jako "całkowicie nie do przyjęcia".

12:18

Unia Europejska planuje zintensyfikować współpracę z krajami afrykańskimi, aby do końca 2022 r. zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu o dwie trzecie - podał Bloomberg.

Według tego projektu kraje afrykańskie, zwłaszcza w zachodniej części kontynentu, takie jak Nigeria, Senegal i Angola, mają znaczny potencjał w zakresie eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG).

12:14

Dziś w nocy doszło do pożaru w kompleksie magazynów w rejonie Bogorodskoje znajdującym się we wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy. Według informacji niezależnego białoruskiego portalu Nexta, zapaliły się magazyny jednego z najstarszych wydawnictw literatury edukacyjnej i pedagogicznej Prosveshcheniye, które po rozpoczęciu wojny praktycznie wymazało Ukrainę z podręczników.

12:12

Olaf Scholz powiedział, że w najbliższym czasie nie planuje przyjazdu do Kijowa. Kanclerz Niemiec uzasadniał to kwietniową decyzją władz Ukrainy, które nie chciały, żeby ukraińską stolicę odwiedził prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

11:54

Rosyjskie wojsko zbombardowało nowoczesny elewator zbożowy w Rubiżnem w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; mogło w nim być nawet 30 tys. ton ziarna - ogłosił szef władz obwodu Serhij Hajdaj. Jego zdaniem Rosjanie chcą wywołać klęskę głodu.

"Rosyjscy faszyści chcą wywołać Hołodomor. W okupowanych miastach odnotowano przypadki wywożenia naszego zboża do Rosji. Wcześniej zniszczyli też wszystkie magazyny żywności w Siewierdoniecku" - napisał Hajdaj na Telegramie.

Telegram

10:59

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 24,2 tys. żołnierzy i 2567 pojazdów opancerzonych, a także 1062 czołgi, 194 samoloty i 155 śmigłowców - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:54

Słowacja będzie starać się o zwolnienie z embarga na rosyjską ropę, jeśli takie embargo znajdzie się w kolejnym pakiecie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji - poinformowało słowackie ministerstwo gospodarki.

Resort podkreśla, że niemal cały popyt na ropę na Słowacji zaspokajany jest z importu z Rosji, a obecnie zapasy tego surowca starczą na 120 dni.

10:53

Węgry nie poprą sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, które uniemożliwiłyby import rosyjskiej ropy i gazu - oświadczył węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Powiedział, że rosyjskie dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń" stanowią około 65 proc. zapotrzebowania na Węgrzech i nie ma alternatywnych dróg dostaw, które mogłyby to zastąpić.

"Nie obchodzi nas, co myślą ludzie na Wschodzie czy Zachodzie - stwierdził szef węgierskiego MSZ - To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego, obecnie fizycznie nie ma możliwości utrzymania gospodarki bez rosyjskiej ropy".

10:42

W oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy wciąż jest około 100 tys. cywilów, a ponad 200 wciąż przebywa w zakładach metalurgicznych Azowstal wraz z ukraińskimi żołnierzami - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko.

10:40

Co najmniej troje cywilów zginęło we wtorek rano w rosyjskim ostrzale miasta Wuhłedar w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy; wciąż ostrzeliwane są również inne miasta obwodu - podała agencja Ukrinform, cytując raport o sytuacji w regionach.

10:30

Są dwa scenariusze zakończenia wojny z Rosją: rozpad Federacji Rosyjskiej lub zmiana jej władz - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Według niego w przypadku drugiego rozwiązania nowy przywódca będzie musiał ogłosić, że "jego" Rosja nie ma nic wspólnego z wojną na Ukrainie i że była "rządzona przez chorego dyktatora".

Szef ukraińskiego wywiadu wyraził przekonanie, że Ukraina wygra wojnę, zaznaczając, że "pozostawienie Putinowi drogi odwrotu jest jedną ze strategii, ale jest to prawie nierealne. Jest zbrodniarzem wojennym w oczach całego świata. To jest jego koniec, wpędził się w ślepy zaułek".

10:26

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy publikuje kolejne nagrania rosyjskich żołnierzy. "To piekło. Robimy za mięso armatnie" - mówi podczas jednej z rozmów członek armii Putina. "Sami zepsuliśmy czołg, żeby nie walczyć" - słychać w drugiej rozmowie.

10:25

Rosjanie przekierowali ruch internetowy w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy przez rosyjskie serwery, co sprawia, że podlega on pod rosyjską cenzurę - podała w poniedziałek agencja Reutera, cytując ustalenia grupy monitorującej NetBlocks.

08:55

Od początku wojny z Ukrainy do Polski przybyło 3,116 mln osób - podaje straż graniczna. W poniedziałek do Polski wjechało 18,6 tys. osób, a do godz. 7 we wtorek 4,5 tys. osób.

SG poinformowała ponadto, że ostatniej doby z Polski do Ukrainy odprawiono 18,3 tys. osób.

08:35

W podziemnych korytarzach zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu wciąż przebywa ok. 200 cywilów oraz pół tysiąca rannych ukraińskich żołnierzy. Zakłady od poniedziałkowego poranka są pod rosyjskim ostrzałem. Prezydent Zełenski zapewnia: "Robimy wszystko, aby uratować naszych ludzi z Mariupola".

08:30

Papież Franciszek powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że usłyszał od premiera Węgier Viktora Orbana, iż Rosja planuje zakończyć wojnę na Ukrainie 9 maja. Tak w opublikowanym we wtorek wywiadzie papież przywołał swoje spotkanie z szefem węgierskiego rządu, którego przyjął na audiencji 21 kwietnia.

08:26

We wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma przedstawić szósty pakiet wymierzonych w Rosję sankcji, których głównym punktem będzie rezygnacja z importu rosyjskiej ropy - poinformował w poniedziałek portal Politico, powołując się na anonimowe źródła unijne.



Uzupełniono, że KE prawdopodobnie zaproponuje okresy przejściowe dla Węgier i Słowacji ze względu na stopień, w jakim te dwa kraje są uzależnione od rosyjskiej ropy i trudności, jakie napotykają w znalezieniu alternatywnych dostaw. KE chce oddalić w ten sposób groźbę weta ze strony Budapesztu lub Bratysławy wobec nowego pakietu sankcji - twierdzi Politico.

08:16

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 220 dzieci. 406 zostało rannych - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

07:57

Rosyjskie wojska wciąż atakują na wschodzie Ukrainy, starają się opanować Rubiżne i Popasną, ostrzeliwują Charków i jednostki ukraińskie w okolicach Iziumu; na terenach okupowanych rozwija się ruch oporu - podał we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



07:13

Papież Franciszek twierdzi, że jest gotowy spotkać się w Moskwie z prezydentem Putinem. Mówi, że czeka na odpowiedź przywódcy Rosji w tej sprawie. Zastrzega przy tym, że jego zdaniem Putin nie chce tego spotkania.

06:25

Amerykański wywiad jest przekonany, że 9 maja Rosja formalnie wypowie wojnę Ukrainie i ogłosi powszechną mobilizację.

Biały Dom spodziewa się też, że w połowie miesiąca Kreml spróbuje anektować rejon Doniecka i Ługańska oraz - być może - Chersonia.

06:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że w ramach kolejnego pakietu sankcji należy zablokować wszystkie operacje eksportowe i importowe z Rosją.

Jak dodał, Ukraina pracuje obecnie ze swoimi partnerami międzynarodowymi nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Oczekuje się, że nowy pakiet sankcji Unia Europejska przedstawi w najbliższym czasie.

05:36

Brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu, które wygłosi we wtorek do parlamentu Ukrainy, ogłosi przekazanie temu krajowi kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 300 mln funtów. Szef brytyjskiego rządu będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który zwróci się do Rady Najwyższej od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję.

05:26

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo, że operacja ewakuacji ludności cywilnej z Mariupola jest kontynuowana. Dodał, że we wtorek powinna rozpocząć się ewakuacja korytarzami humanitarnymi z kilku innych miast: Berdiańska, Tokmaku, Wasyljiwki.

05:19

Prezydent USA Joe Biden chciałby pojechać na Ukrainę, ale na razie nie opracowujemy takiego planu, nadal oceniamy sytuację - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Przypomniała, że Waszyngton przygotowuje się do ponownego otwarcia ambasady USA w Kijowie. Amerykańska misja wznowiła niedawno pracę w placówce we Lwowie, jednak dyplomaci wciąż dojeżdżają tam codziennie z Polski.