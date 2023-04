Okupowany przez rosyjskie wojsko Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy jest zniszczony w 90 procentach - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W piątkowym rosyjskim ataku w Humaniu zginęły 23 osoby, w tym czworo dzieci. Pożar wybuchł w składzie paliwa w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie. To "kara boska" za zabicie przez Rosjan cywilów w piątkowym ostrzale - przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Wołodymyr Zełenski nie zamierza podawać daty rozpoczęcia ukraińskiej ofensywy, ale informuje, że Kijów nie będzie z nią czekać na dostarczenie samolotów F-16. Najnowsze informacje nt. 430. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w relacji z 29.04.2023 r.

W ataku w Humaniu zginęły 23 osoby / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

15:30

Ukraińska Prawda informuje, że Kijów nie będzie czekał na dostawę myśliwców F-16. To bardzo by pomogło... Ale rozumiemy, że nie możemy tego przeciągać i zaczniemy jeszcze zanim będziemy mieli F-16 - przyznał Zełenski w rozmowie z z fińskimi, szwedzkimi, duńskimi i norweskimi dziennikarzami.

W Humaniu zakończono akcję ratunkową po piątkowym ataku rakietowym przeprowadzonym przez rosyjskie wojsko. Ratownikom udało się uratować 17 osób - przekazał szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko. Dziewięć z nich jest rannych i zostało przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby uznano za zaginione.

Przekazuję wyrazy współczucie bliskim zabitych. To zło zostanie ukarane. Nie pozwolimy, by się rozprzestrzeniało. Wytrzymamy to i zwyciężymy - oświadczył Kłymenko.

14:35

Nie jestem gotów, by powiedzieć, kiedy zacznie się kontrofensywa - przekazał Wołodymyr Zełenski zapewniając jednocześnie, że atak sił ukraińskich na rosyjskie pozycje nastąpi nieuchronnie. Wierzę, że kontrofensywa zakończy się sukcesem, ale jest wiele szczegółów, które nie zależą od nas w kwestiach zaopatrzenia. Aby uratować więcej istnień ludzkich potrzebna jest broń - dodał prezydent Ukrainy.

13:53

Puchar Ukrainy w kajakarstwie został odwołany z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Humań, mieście położonym w obwodzie czerkaskim w centralnej Ukrainie. Zawody miały wyłonić reprezentację, która wystąpi pod koniec czerwca w Igrzyskach Europejskich w Krakowie.

Według najnowszych danych rosyjskie pociski, które trafiły w piątek w blok mieszkalny w Humaniu, zabiły 23 cywilów, w tym czworo dzieci. 18 osób zostało rannych. Na miejscu cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Władze miasta ogłosiły trzydniową załobę.

Humań od poniedziałku gościł ukraińskich kajakarzy, którzy mieli rywalizować w krajowym pucharze. Pierwsze w sezonie zawody miały wyłonić reprezentację, która najpierw wystąpi w dniach 26-28 maja w Pucharze Świata w Poznaniu, a miesiąc później w Igrzyskach Europejskich organizowanych przez Polskę.

13:45

Coraz więcej państw chce iść śladem Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier oraz Słowacji i zaczyna domagać się unijnego wsparcia finansowego dla rolników. Już w środę 3 maja może zapaść ostateczna decyzja w sprawie przyznania 5 krajom sąsiadującym z Ukrainą i mającym problem z importem produktów rolnych z tego kraju 100 mln euro wsparcia z rezerwy kryzysowej. Polska z tego, drugiego już pakietu kryzysowego ma otrzymać 40 mln euro.

13:44

Wybuch w Sewastopolu to "kara boska" za rosyjski ostrzał Humania, w wyniku którego zginęły 23 osoby - powiedział w sobotę Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Wskutek wybuchu w Sewastopolu zniszczonych zostało ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton - poinformował Jusow, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

11:32

Okupowany przez rosyjskie wojsko Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy jest zniszczony w 90 procentach - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opublikował nagranie z zaktualizowanymi zdjęciami miasta z Google Maps.

"Mariupol. Kiedyś żyło tam prawie pół miliona ludzi. A teraz prawie nie ma nienaruszonych budynków. Państwo-terrorysta zrobiło wszystko, żeby zabić to miasto. Mariupol jest zniszczony w ponad 90 proc." - podkreślił Zełenski.