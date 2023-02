Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za wsparcie w walce z rosyjską agresją i podkreślił jej ważną rolę jako inicjatora tzw. koalicji czołgowej. Kanada nałożyła sankcje na rosyjskich propagandystów i podmioty związane z Grupą Wagnera. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley nie spodziewa się szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Już to, że Ukraina tak szybko uzyskała status kraju kandydującego to coś niezwykłego" - powiedziała. Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W Iziumie, w obwodzie charkowskim, siedmioro nastolatków ucierpiało na skutek eksplozji miny motylkowej. Najważniejsze wydarzenia związane z 346. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 04.02.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

09:37

Wyrzutnie rakietowe Himars i ich odpowiedniki radykalnie zmieniły bieg wojny - mówi PAP analityk wojskowości Marek Świerczyński. Ta broń, która umożliwia precyzyjne ataki na zapleczu wroga, zachowuje swoje ogromne znaczenie, a armia rosyjska nie znalazła dotąd sposobu, by ją niszczyć. Siłę ukraińskiej armii wzmocni też niewątpliwie zapowiedziane dostarczenie przez USA pocisków GLSDB o zasięgu 150 km.

09:23

Dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; w Iziumie, w obwodzie charkowskim, siedmioro nastolatków ucierpiało na skutek eksplozji miny motylkowej - poinformowały regionalne ukraińskie władze.

08:56

Prokurator generalny USA Merrick Garland zaakceptował przekazanie skonfiskowanych rosyjskich aktywów na rzecz odbudowy Ukrainy - powiadomiła agencja Ukrinform. Garland poinformował o tym w piątek na spotkaniu z ukraińskim prokuratorem Andrijem Kostinem.

08:36

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 21 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 18,7 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 9,6 mln wjazdów do Polski i ponad 7,7 mln wyjazdów do Ukrainy.

07:35

W czwartek w atakowanym przez rosyjskie wojska mieście Bachmut na wschodzie Ukrainy zginął amerykański wolontariusz Pete Reed. Mężczyzna prawdopodobnie poniósł śmierć w wyniku ostrzelania samochodu pomocy medycznej - powiadomiła stacja CNN.

07:34

Decyzja o wysłaniu na Ukrainę czołgów i bojowych wozów piechoty to poważne wzmocnienie dla Ukrainy, ale kluczowe będzie tempo ich dostaw - ocenił w rozmowie z PAP Ian Brzezinski, ekspert Atlantic Council i były wysoki rangą urzędnik Pentagonu. Dodał jednocześnie, że decyzja ta powinna była zapaść wcześniej.

07:31

W nocy z piątku na sobotę doszło do dużego pożaru w magazynie ropy naftowej w miejscowości Borisowka w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, nieopodal granicy z Ukrainą. W ocenie świadków zdarzenia płomienie miały sięgać na wysokość około 50 metrów - poinformował ukraiński portal Obozrevatel.

07:17

"Tajwańczycy widzą bardzo dużo podobieństw między relacją Chin do Tajwanu, a relacją Rosji do Ukrainy. To jest życie w cieniu wielkiego sąsiada, który nie akceptuje twojej niezależności" - powiedział PAP w Tajpej Witold Szabłowski, dziennikarz, reportażysta, autor książek.

06:05

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley nie spodziewa się szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Już to, że Ukraina tak szybko uzyskała status kraju kandydującego to coś niezwykłego" - powiedziała w piątek wieczorem niemiecka polityk w programie telewizji ARD "Tagesthemen".

06:00

Poseł AfD do Bundestagu Steffen Kotré wystąpił w talk-show, prowadzonym przez kremlowskiego propagandystę Władimira Sołowjowa. Skrytykował tam m.in. "propagandę" uprawianą przez niemieckie media, które "nastawiają Niemców przeciwko Rosji" - opisuje portal tygodnika "Spiegel". Krytycznie wyraził się o wysyłaniu przez Niemcy broni, używanej "przeciwko Rosjanom".

05:58

38 Rosjan i 16 rosyjskich podmiotów zostało w piątek objętych sankcjami przez Kanadę. Restrykcje nałożono na zajmujących się rosyjską propagandą i dezinformacją - poinformowała w komunikacie szefowa kanadyjskiej dyplomacji Melanie Joly.

05:57

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za wsparcie w walce z rosyjską agresją i podkreślił jej ważną rolę jako inicjatora tzw. koalicji czołgowej. Szef państwa spotkał się w piątek w Kijowie z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, któremu wręczył Order Za Zasługi I Klasy.