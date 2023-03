09:18

Przerażające nagranie z egzekucji nieuzbrojonego Ukraińca po tym, jak powiedział "Chwała Ukrainie" uderza swoim barbarzyństwem. Uważamy, że Rosja powinna się wstydzić - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, komentując szeroko udostępniany film.

Price zauważył, że nie jest to pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni dowód na to, że Rosja popełnia potencjalne zbrodnie wojenne na Ukrainie.

09:15

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przybył do Kijowa. Spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by omówić m.in. przedłużenie ustawy zbożowej.

07:33

Ukraina nie ma żadnego związku ze zdarzeniami na Morzu Bałtyckim i nie posiada informacji na temat "proukraińskich grup sabotażowych". Co stało się z gazociągami Nord Stream? "One zatonęły", jak to się mówi w samej Federacji Rosyjskiej... - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak, odnosząc się do doniesień "New York Times" ws. podmorskich gazociągów.

Nowo zdobyte informacje wskazują, że za wysadzeniem trzech rur gazociągów Nord Stream 1 i 2 we wrześniu ub.r. stała proukraińska grupa sabotażystów - przekazał we wtorek "New York Times", powołując się na amerykańskich oficjeli . Jednocześnie - według cytowanych źródeł - nie ma dowodów wskazujących na to, by grupa działała na zlecenie ukraińskich władz.