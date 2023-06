19:14

Szef okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy Jewhen Bałycki został skazany zaocznie na 15 lat więzienia - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jak oświadczyła, Bałycki przygotowywał pseudoreferendum na terenach okupowanych.

19:05

Jewgienij Prigożyn zakończył bunt wojskowy i nie dotarł do Moskwy, bo jest rosyjskim patriotą - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

18:56

Media należące do Jewgienija Prigożyna i stworzona przez niego "fabryka trolli" mogą zostać przejęte przez największy w Rosji holding medialny NMG, którego współwłaścicielem jest Jurij Kowalczuk, nazywany przyjacielem i "bankierem" Władimira Putina - podał niezależny portal The Bell.

18:49

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych do ochrony szczytu NATO w Wilnie (11-12 lipca).

18:21

Kreml zaczął przejmować pełną kontrolę nad biznesowym imperium Jewgienija Prigożyna już parę godzin po wycofaniu się jego sił spod Moskwy - podaje "Wall Street Journal".

Przedstawiciele rosyjskich władz mieli zapewnić przywódców w Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej i Mali, że bunt Prigożyna nie zakończy obecności wagnerowców w tych krajach, lecz nie będą oni działać niezależnie od Kremla.

18:15

Na Węgrzech sterowane przez Rosję kanały informacyjne i prokremlowskie inicjatywy promują rosyjski przekaz - wskazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

18:09

Polska wydała na pomoc uchodźcom z Ukrainy 10 miliardów euro, a otrzymała ze środków europejskich nieco ponad 200 milionów euro, co daje nieco ponad 100 euro na jednego uchodźcę. Tymczasem nowy pakt migracyjny proponuje karę 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta. To bardzo dziwnie pojęta, "elastyczna" solidarność - powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki na posiedzeniu komisji Parlamentu Europejskiego.

18:03

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada w związku z przygotowaniami do szczytu NATO w Wilnie, z udziałem szefów MON, MSZ, BBN oraz prezydenckiego BPM - poinformowało po południu BBN w mediach społecznościowych.

17:55

Były wiceprezydent USA Mike Pence złożył niezapowiedzianą wizytę w Ukrainie, spotka się z prezydentem Zełenskim - poinformował portal telewizji NBC News.

17:48

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg przyjechała do Kijowa.

Telegram

17:43

Wasza przyszłość w nauce i badaniach jest pewna - powiedział w Warszawie ambasador USA w Polsce dr Mark Brzezinski, zwracając się do ukraińskich naukowców - laureatów programu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk USA.

17:37

Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazało, że utrata przez siły rosyjskie samolotu Ił-22M, zestrzelonego przez najemników Grupy Wagnera podczas sobotniego buntu, będzie miała negatywne skutki zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

17:31

Zmiana na jednej ze stacji metra w rosyjskim Jekaterynburgu. Reklamę Grupy Wagnera zastąpiono banerem zachęcającym do służby kontraktowej w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Telegram

17:25

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na pytanie, co się dzieje z gen. Siergiejem Surowikinem. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji powiedział dziennikarzom, by w tej sprawie kontaktowali się z resortem obrony.

17:19

Solidarność z Ukrainą musi pozostać na pierwszym miejscu w naszym programie. Jest tak samo egzystencjalna dla Ukrainy, jak i dla Europy. Musimy być stabilni, nawet jeśli w nadchodzących miesiącach sprawy Ukrainy staną się bardziej skomplikowane - mówiła przywódcom na szczycie UE szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

17:13

Rosyjskie władze postanowiły przejąć kontrolę nad najemnikami Grupy Wagnera za granicą (w Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej i Mali) - pisze "Wall Street Journal".

17:07

Rosyjski miliarder Igor Makarow, założyciel i szef firmy ARETI, zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa - donosi Forbes.

Tym samym Makarow został szóstym miliarderem, który zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa po rozpoczęciu przez Rosjan inwazji na Ukrainę.

16:59

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan skrytykował rząd Szwecji za pozwolenie na protest w Sztokholmie, podczas którego spalono Koran.

Wydarzenie to miało miejsce tydzień przed rozmowami dyplomatycznymi obu krajów w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO.

16:52

W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) w Rosji zaczęła się już wojna pomiędzy "wieżami Kremla", jak nazywane są różne grupy wpływów na szczytach rosyjskiej władzy. W konflikcie są Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i ministerstwo obrony - powiedział rzecznik HUR Andrij Czerniak.

16:46

Dziesięcioosobowa grupa funkcjonariuszy z wydziału kryminalistycznego ukraińskiej policji odbędzie w Japonii kilkudniowe szkolenie w zakresie identyfikacji dużej liczby ciał - podała japońska agencja Kyodo.

16:40

80. rocznica rzezi wołyńskiej przyniesie nam szereg wspólnych działań polskich i ukraińskich. Umawialiśmy się ze stroną ukraińską, że szczegółów na razie nie ujawniamy medialnie - proszę o trochę cierpliwości - powiedział prezydent Andrzej Duda wywiadzie dla portalu interia.pl.

16:33

Do tej pory nie zwoływałem Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed szczytami NATO. Wiem, co jest na stole, jak budować kwestie bezpieczeństwa dla Polski. Nie wykluczam natomiast RBN po szczycie w Wilnie, by omówić to, co się działo - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z interią.pl, pytany czy zwoła RBN.

16:25

Rosyjski generał Siergiej Surowikin, którego media wiążą z inicjatorem buntu Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, od trzech dni nie kontaktuje się ze swoją rodziną. Nie zdołano skontaktować się również z ochroną generała - podało Radio Swoboda.

15:59

Litwa wzmocniła kontrolę osób przybywających z Białorusi i rosyjskiego obwodu królewieckiego. MSW poinformowało, że funkcjonariusze straży granicznej będą dokładniej sprawdzać dokumenty i wizy osób przejeżdżających tranzytem przez terytorium Litwy.

Szefowa resortu Agnė Bilotaitė wskazała, że "jeżeli poziom zagrożenia w regionie ulegnie zmianie, możliwe jest zamknięcie granicy państwowej".

15:36

Polska i Holandia mają wspólne stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Konieczna jest konsekwentna pomoc poprzez wsparcie polityczne i w sferze wojskowej - powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau na spotkaniu z szefem resortu dyplomacji Holandii.

Wopke Hoekstra podkreślił, że Holandia współpracuje z Polską w dziedzinie zaopatrzenia Ukrainy w broń.

15:02

Dla Ukrainy najważniejszym następstwem buntu Grupy Wagnera jest kompromitacja rosyjskiego dowództwa i fakt, że podlegająca Jewgienijowi Prigożynowi najemnicza armia nie będzie już walczyć przeciwko Ukrainie - poinformował szef ukraińskiego wywiadu (HUR) Kyryło Budanow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Mamy do czynienia z kompromitacją rosyjskiego dowództwa. Mit o niezłomności rosyjskiego reżimu został po raz kolejny zniszczony. (...) Co więcej, prywatna armia Wagnera nie będzie już brać udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. A jest to najskuteczniejsza jednostka rosyjskich wojsk, która wiedziała, jak osiągnąć sukces za wszelką cenę - powiedział Kyryło Budanow.

14:32

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski jako wysłannik Franciszka kolejny dzień rozwozi pomoc dla ludności Chersonia i okolic na południu Ukrainy. Odwiedza miejscowości, które zostały zalane w wyniku wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. "Tam nikt nie zna dnia ani godziny, co się może wydarzyć, ponieważ Rosjanie strzelają z drugiej strony Dniepru" - powiedział hierarcha w Radiu Watykańskim w czwartek.

Polski kardynał podkreślił: "Zagrożenie ciągle jest, my się do tego nie przyzwyczailiśmy przez tych kilka dni, ale oni z tym żyją, są całkiem spokojni, można powiedzieć prawie nie reagują na syreny, tylko żyją, a my próbujemy razem z nimi iść naprzód".

14:22

Kreml odmówił podania informacji na temat losów gen. Siergieja Surowikina, który "zniknął" po puczu wagnerowców w Rosji. W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że Surowikin, zastępca sił rosyjskich w Ukrainie, został aresztowany, ale nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

14:19

Nowe informacje z Moskwy w sprawie Jewgienija Prigożyna. Szef Grupy Wagnera miał usłyszeć, że on i jego żołnierze nie będą już walczyć w Ukrainie, ponieważ odmówił on podpisania kontraktu i podporządkowania swoich najemników rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

14:16

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ponad 200 osób powiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa rozpowszechniania informacji o działaniach Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym obrony powietrznej - powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

W 190 przypadkach - jak podała SBU - akty oskarżenia zostały skierowane do sądów.

"De facto osoby te pomagały wrogowi przygotowywać, realizować i korygować ataki powietrzne na terytorium Ukrainy, w tym przy użyciu rakiet manewrujących i dronów kamikadze" - powiadomiono w komunikacie.

13:59

Unia Europejska musi rozważyć przekształcenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, który był wykorzystywany do finansowania dostaw broni dla Ukrainy, w trwalsze narzędzie długoterminowego dostarczania uzbrojenia dla tego kraju - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wchodząc na szczyt UE w Brukseli.

"Mówimy o zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa. Z mojej strony oznacza to, że wsparcie militarne dla Ukrainy musi być długofalowe (...) w czasie wojny i po wojnie" - oświadczył Borrell.

"A więc Europejski Instrument na rzecz Pokoju dla Ukrainy może stać się Funduszem Obronnym Ukrainy; szkolenie musi być kontynuowane, modernizacja armii musi być kontynuowana" - wskazał szef dyplomacji UE.

13:52

W obwodach chersońskim i zaporoskim, na południu Ukrainy, rozpoczęły się ćwiczenia przygotowujące na ewentualne skażenie radioaktywne z okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformowali szefowie władz regionalnych.

Jak pisze agencja Reutera, o rozpoczęciu ćwiczeń powiadomili gubernatorzy Jurij Małaszko (obwód zaporoski) i Ołeksandr Prokudin (obwód chersoński). Ćwiczenia odbywają się zarówno w stolicach regionów - Zaporożu i Chersoniu, jak też na terytorium obwodów.

"Celem ćwiczeń jest koordynacja działań wszystkich służb w przypadku realnego zagrożenia sytuacją awaryjną w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - napisał na Telegramie Prokudin, wzywając mieszkańców do zachowania spokoju. Służby ćwiczą różne sposoby informowania i ewakuacji ludności oraz testują systemy alarmowe.

13:22

Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest już prawdopodobnie na Białorusi; nikt nie wie, kiedy jego "seryjni zabójcy" mogliby się zwrócić przeciwko nam - powiedział przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wydarzeniami na Białorusi. Bardzo prawdopodobne, że Prigożyn już tam jest. Bojownicy z jego grupy, czy - jak ja ich nazywam - seryjni zabójcy, mogą też pojawić się na Białorusi w każdej chwili. I nikt nie wie, kiedy mogliby się zwrócić przeciwko nam. Wschodnia flanka NATO jest teraz najważniejszym elementem" - powiedział Nauseda.

13:06

Państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą uzgodnić jasną ścieżkę członkostwa Ukrainy już na lipcowym szczycie NATO w Wilnie - oświadczyła premier Estonii Kaja Kallas przed szczytem UE w Brukseli.

"Jedyną gwarancją bezpieczeństwa, która naprawdę działa, i najtańszą gwarancją bezpieczeństwa, która naprawdę działa, jest członkostwo w NATO" - powiedziała Kallas dziennikarzom przed spotkaniem z innymi przywódcami państw UE. Dodała, że członkostwo w NATO nie może być przyznane w czasie wojny.

13:04

Unia Europejska i NATO uzupełniają się nawzajem - powiedział przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który został zaproszony na lunch z przywódcami UE zebranymi w Brukseli.

"Partnerstwo strategiczne NATO-UE jest szczególnie ważne teraz, kiedy mamy do czynienia z wojną w Europie. Wojną, która trwa na Ukrainie. Wyrażam uznanie dla UE za bezprecedensowe wsparcie, którego udzieliliście Ukrainie" - powiedział Stoltenberg.

"Sojusznicy NATO również dostarczają bezprecedensowej pomocy. Pokazuje to, jak się nawzajem uzupełniamy. Pracujemy razem w wielu innych dziedzinach, w tym w zabezpieczeniu odporności infrastruktury krytycznej" - dodał.

12:41

Unia Europejska musi znaleźć podstawę prawną, by wykorzystać skonfiskowane rosyjskie aktywa do odbudowy Ukrainy - powiedział premier Łotwy Kriszjanis Karinsz wchodząc na szczyt UE w Brukseli.

"Jest dużo pieniędzy, jak nisko wiszący owoc: zamrożone rosyjskie aktywa. Musimy znaleźć podstawę prawną do wykorzystania tych aktywów, aby Rosja zapłaciła za szkody, jakie wyrządza na Ukrainie" - oświadczył Karinsz.

12:17

Nie jesteśmy stroną tego, co się dzieje w Rosji; Władimir Putin sam na siebie to ściągnął - powiedział przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz nawiązując do niedawnego buntu Grupy Wagnera.

"Możemy to tylko obserwować. Celem, który sobie stawiamy, nie jest zmiana reżimu w Rosji. Naszym celem jest niepodległa Ukraina" - oświadczył Scholz. "Jest to kolejny dowód, że przekazywanie wojska w ręce prywatne jest nieodpowiedzialne" - dodał.

Pytany, co oznacza pojawienie się Grupy Wagnera na Białorusi, kanclerz odparł: "Musimy dokładnie obserwować, co tam się dzieje i na jaką skalę. W każdym razie, nasze wzajemne zobowiązania w NATO są jasne. Każdy atak na terytorium NATO spotka się ze wspólną odpowiedzią. Wszyscy mogą na tym polegać".

11:33

Przebywający w Moskwie papieski wysłannik ds. Ukrainy kardynał Matteo Zuppi spotyka się z rosyjską komisarz ds. praw dziecka Marią Lwową-Biełową i prawosławnym patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem - poinformował nuncjusz apostolski w Rosji arcybiskup Giovanni D'Aniello.

W oświadczeniu przekazanym przez watykańskie biuro prasowe abp D'Aniello przypomniał, że celem misji papieskiego wysłannika jest "wskazanie i zachęcenie do inicjatyw humanitarnych, pozwalających rozpocząć drogę, która - mamy nadzieję - będzie mogła doprowadzić do tak upragnionego pokoju".

Jak dodał nuncjusz, o tym kardynał Zuppi, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, rozmawiał w środę z doradcą Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem.

Watykański dyplomata poinformował również o czwartkowym spotkaniu kardynała Zuppiego z komisarz Lwową-Biełową. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej w związku z podejrzeniem o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z terytorium Ukrainy do Rosji. Jednym z celów Watykanu jest doprowadzenie do powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin.

11:20

Przygraniczne tereny obwodu sumskiego są stale ostrzeliwane przez siły rosyjskie, to najbardziej niebezpieczny region na północy Ukrainy - powiadomił generał Serhij Najew, apelując do mieszkańców o ewakuowanie się z zagrożonych miejscowości.

"Kierunek sumski jest w dalszym ciągu najbardziej niebezpieczny w północnej strefie operacyjnej. Niemal codziennie miejscowości przy granicy są ostrzeliwane przez wrogie siły" - poinformował generał, który jest dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

11:03

Grupa Wagnera na Białorusi nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ukrainy - tak twierdzi doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak cytowany przez ukraińskie media. Według niego prywatna armia po nieudanej próbie przewrotu w Rosji przestaje istnieć.

Podolak przekonuje, że po porozumieniu, które przerwało marsz na Moskwę i przewidywało, że część buntowników znajdzie schronienie na Białorusi, Grupa Wagnera zostanie podzielona na cztery części. Pierwsza z nich to najemnicy, którzy podpiszą umowy z rosyjskim resortem obrony. Druga to skazańcy w szeregach prywatnej firmy wojskowej, którzy również będą przyjmowani na kontrakty do ministerstwa. Kolejna grupa podpisze kontrakty z Gwardią Narodową - wewnętrznymi wojskami - i zostanie w Rosji. Tylko część najemników trafi na Białoruś. Tam mają między innymi szkolić siły specjalne Łukaszenki, ale większość z nich wróci do swych głośnych zajęć w Afryce - tam muszą pilnować interesu, który jest głównym źródłem dochodu grupy dowodzonej przez Jewgienija Prygożyna. Według Podolaka, nie ma ryzyka otwarcia przez wagnerowców nowego frontu z północy.

10:31

W projekcie konkluzji szczytu UE, który rozpoczyna się w czwartek w Brukseli, znajdują się m.in. zapisy o potrzebie dalszego wsparcia finansowego i militarnego Ukrainy ze strony UE.

Przywódcy mają też potępić nielegalne deportacje ukraińskich dzieci do Rosji i Białorusi oraz podkreślić potrzebę pomocy finansowej dla państw członkowskich, które ponoszą największy ciężar kosztów leczenia, edukacji i utrzymania uchodźców z Ukrainy.

10:17

Przechwycone rozmowy rosyjskich żołnierzy okupujących tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy wskazują, że wojsko rosyjskie czekało już na rozkaz w noc zniszczenia zapory z 5 na 6 czerwca - twierdzą ukraińscy dziennikarze śledczy. Wysadzenie przez Rosjan tamy spowodowało katastrofę humanitarną i ekologiczną - pisze w czwartek portal Kyiv Independent.

Prowadzący śledztwo reporterzy Radia Swoboda i portalu Slidstvo.info opublikowali rozmowy okupujących tamę żołnierzy z dowództwem. Z rozmów wyłaniają się dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, rosyjskie wojsko przygotowywało się do zrobienia czegoś na rozkaz. Po drugie, w ocenie żołnierzy, którzy znajdowali się na tamie lub w jej pobliżu, doszło do sytuacji awaryjnej.

Dodatkowo rozmowy toczone były między godz. 2:18 a godz. 2:34 w nocy, dokładnie w tym czasie, w którym na lokalnych ukraińskich czatach i mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać informacje o dziwnych dźwiękach i eksplozjach. Jedna z przechwyconych rozmów wskazuje, że Rosjanie zaplanowali "punkty ucieczki" i czekali na rozkaz swoich przełożonych.

10:15

Jeśli prezydent Zełenski ostrzega przed możliwym atakiem na Zaporoską Elektrownię Atomową to oznacza, że zagrożenie jest nie tylko realne, ale znacznie wzrosło - mówi PAP.PL wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

"Prezydent Zełenski podkreśla ogrom zagrożenia, jakie stanowi możliwy rosyjski atak na Zaporoską Elektrownię Atomową. Żeby temu zapobiec cały wolny świat musi zrobić wszystko, by zatrzymać Rosjan" - ostrzega Malar.

Konsekwencje potencjalnego ataku na Zaporoską Elektrownię Atomową, jak ostrzega Malar, będą odczuwalne dla całej Europy. Minister zaznacza, że działania Rosjan nie zagrażają wyłącznie Ukrainie, ale i całemu europejskiemu ekosystemowi.

10:03

Niestabilna sytuacja w Rosji powoduje, że część krajów Unii chce wysłać pojednawczy sygnał pod adresem Pekinu podczas rozpoczynającego się w czwartek w Brukseli szczytu Rady Europejskiej - pisze portal informacyjny Politico.

"Dla europejskich przywódców zbierających się w czwartek w Brukseli długoterminowa rywalizacja z potęgą gospodarczą Chin jest problemem, którego rozwiązanie woleliby odłożyć na później. Rządy UE wciąż sondują, do jakiego stopnia zerwać wrażliwe powiązania biznesowe z Pekinem, aby uniknąć powtórzenia katastrofalnej zależności bloku od Rosji" - zaznacza Politico.

09:42

Dania popiera członkostwo Ukrainy, Mołdawii, Gruzji oraz państw Bałkanów Zachodnich w UE, ale okoliczności geopolityczne nie usprawiedliwiają "obniżania poprzeczki" przy akcesji tych krajów - powiedział w wywiadzie dla "Financial Timesa" szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen.

Według Rasmussena UE ryzykuje "importowanie niestabilności", jeśli złagodzi swoje standardy dotyczące demokracji i korupcji dla przyspieszenia członkostwa Ukrainy oraz innych kandydujących krajów.

09:35

Utrata przez rosyjskie siły powietrzne w czasie buntu Grupy Wagnera samolotu Ił-22M będzie miała negatywny wpływ na morale, jak i na zdolność Rosji do prowadzenia operacji powietrznych i lądowych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 24 czerwca siły obrony powietrznej Grupy Wagnera zestrzeliły pewną liczbę śmigłowców wojskowych oraz samolot Ił-22M, który był częścią stosunkowo niewielkiej floty liczącej do 12 samolotów, intensywnie wykorzystywanych zarówno do dowodzenia i kontroli powietrznej, jak i zadań przekaźnikowych.

09:08

Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie przejęły inicjatywę strategiczną - powiadomił rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii Andrij Kowaliow. Wiceminister obrony potwierdziła też postępy na kierunku berdiańskim w obwodzie zaporoskim.

"Na flankach Bachmutu wojska ukraińskie naciskają na przeciwnika, wypierając go z wcześniej zajętych pozycji. Mają powodzenie, umacniają się na zajętych rubieżach" - powiadomił Kowaliow w komunikacie przekazanym w Telegramie Military Media Center. Wojskowy odnotował również częściowe powodzenie w rejonie miejscowości Riwnopil-Wołodyne w zachodniej części obwodu donieckiego, przy granicy z obwodem zaporoskim.

Hanna Malar, wiceminister obrony powiadomiła z kolei, że wojska ukraińskie w rejonie Bachmutu przesunęły się o 1,2 km w kierunku Kliszczijiwki i 1,5 km - Kurdiumiwki. Na południu na kierunku berdianskim wojska ukraińskie posunęły się do przodu o 1,3 km.

09:02

Papieski wysłannik kardynał Matteo Zuppi spotka się dzisiaj w Moskwie z patriarchą Cyrylem - informuje agencja RIA.

08:59

Wojna na Ukrainie złamała francusko-niemiecką oś, która niegdyś definiowała Europę, a teraz inicjatywę przejmują Wielka Brytania i Polska - pisze w najnowszym numerze brytyjskiego tygodnika "The New Statesman" prof. Maurice Glasman, politolog z St Mary's University w Londynie.

Jak wskazuje, inwazja Rosji na Ukrainę zburzyła dotychczasowy porządek w Europie, w tym wewnątrz Unii Europejskiej, która miała wspólne przywództwo Francji i Niemiec, przy czym Francja odgrywała dominującą rolę w kwestiach wojskowych i dyplomatycznych, a Niemcy - gospodarczych. Dodaje, że ramy prawne opierały się na prymacie prawa UE w państwach członkowskich, co doprowadzało do znacznych napięć zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Europy, przejawiających się z jednej strony wystąpieniem z UE Wielkiej Brytanii, a z drugiej sprzeciwem Polski i Węgier w kwestiach społecznych.

08:47

W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 29,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 30,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 13,081 mln wjazdów do Polski i 11,236 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:37

W rosyjskich źródłach mnożą się spekulacje o "dużych czystkach" w strukturach dowódczych armii, które miałyby być konsekwencją buntu Prigożyna - zwraca uwagę Instytut Badań nad Wojną. Pojawiła się nieoficjalna informacja o aresztowaniu uważanego za bliskiego Prigożynowi gen. Siergieja Surowikina, a także o zmianach w dowództwie na froncie w Ukrainie i karaniu wojskowych, którzy nie dość zdecydowanie reagowali na bunt. ISW zaznacza, że nie jest w stanie tych informacji zweryfikować.

W najnowszym raporcie ISW analizuje szereg nieoficjalnych doniesień na temat losów Prigożyna i jego najemników, konstatując, że "pewne aspekty porozumienia wciąż mogą być ustalane". M.in. analitycy przytaczają nieoficjalne źródła, że samolot Prigożyna we wtorek wyleciał z Białorusi do Moskwy, a następnie do Petersburga, a także - że w Rosji miał on kontynuować rozmowy z władzami.

ISW odnotowuje, że wobec braku jasnych informacji o ustaleniach pomiędzy Prigożynem i Kremlem mnożą się spekulacje, w tym dotyczące przemieszczenia części najemników na terytorium Białorusi, budowy nowego obiektu wojskowego pod Osipowiczami (na co miałyby wskazywać zdjęcia satelitarne, chociaż nie wiadomo, czy obiekt ten ma związek z Grupą Wagnera). ISW zaznacza jednak, że nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności tych informacji.



08:20

Prezydent Andrzej Duda w nocy wrócił z Kijowa. "To był dzień bardzo ważnych rozmów politycznych" - mówił podczas briefingu w Przemyślu. "Od soboty się w jakimś sensie można powiedzieć dzieje" - podkreślił prezydent.

7:32

Walerij Gierasimow, najwyższy rangą rosyjski generał, nie pojawił się publicznie ani w państwowej telewizji od czasu buntu odziałów Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - zwraca uwagę agnecja Reutera. Od 9 czerwca o gen. Gierasimowie nie wspomniano o nim również w komunikacie prasowym ministerstwa obrony.

Według niektórych zachodnich analityków wojskowych, 67-letni gen. Gierasimow, szef sztabu armii rosyjskiej i jej dowódca w agresji na Ukrainę, jest posiadaczem jednej z trzech rosyjskich "teczek nuklearnych".

6:47

Ratownicy wyciągnęli kolejne ciało z ruin restauracji w Kramatorsku, zbombardowanej we wtorek w rosyjskim ataku rakietowym. Liczba śmiertelnych ofiar masakry wzrosła do 12, a 60 osób zostało rannych.

Wśród zabitych było troje dzieci.

6:10

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael nie zgadza się na przekazanie Ukrainie opracowanego wspólnie z USA systemu obrony antyrakietowej Iron Dome ("Żelazna Kopuła") - poinformował dziennik "Wall Street Journal".

5:48

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie służby aresztowały mężczyznę, który pomógł Rosjanom we wtorkowym ataku rakietowym na Kramatorsk na wschodzie kraju.

W rosyjskim ataku rakietowym na pizzerię w Kramatorsku w obwodzie donieckim zginęło we wtorek co najmniej 11 osób, w tym troje dzieci, a ponad 60 zostało rannych.

Wideo youtube

5:12

Przywódcy Unii Europejskiej będą w czwartek debatować nad reperkusjami niedawnego "buntu" wywołanego w Rosji przez szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w Rosji.

Na szczycie w Brukseli przywódcy będą również rozmawiać z szefem NATO szefem NATO Jensem Stoltenbergiem i omówią rolę, jaką UE mogłaby w zobowiązaniach Zachodu do wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy.

5:09

Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina ds. polityki zagranicznej i papieski wysłannik ds. konfliktu na Ukrainie rozmawiali w środę w Moskwie "głównie o kwestiach humanitarnych" - podaje agencja Reutera.

Metropolita katolickiej archidiecezji moskiewskiej w Rosji abp. Paolo Pezzi powiedział agencji informacyjnej TASS, że w trakcie spotkania doradcy Kremla Jurija Uszakowa i kard. Matteo Zuppiego skupiono się głównie na problemach dotyczących uchodźców, a zwłaszcza dzieci.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił wcześniej, że tematem rozmów będzie "sytuacja wokół konfliktu na Ukrainie i oczywiście możliwe ścieżki porozumienia politycznego i dyplomatycznego".

Pieskow powiedział, że Kreml "wysoko ceni wysiłki i inicjatywy Watykanu w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego".