Krym od kilku dni znów jest w centrum uwagi. Wszystko za sprawą medialnych doniesień, jakoby Stany Zjednoczone miały przystać na żądania Kremla i uznać je - w ramach negocjacji pokojowych - za terytorium rosyjskie. Nie zgadza się z tym Ukraina, do której półwysep de iure należy. Okazuje się, że rosyjskiej suwerenności nad Krymem nie uznają też Amerykanie, co przypomniał im prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / UKRINFORM / East News

By zrozumieć wpis Wołodymyra Zełenskiego, konieczne jest przedstawienie kontekstu. Warto w tej sytuacji przypomnieć doniesienia brytyjskiego dziennika "Financial Times", według których Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji przeciwko Ukrainie na obecnej linii frontu .

11 kwietnia, podczas spotkania w Petersburgu, prezydent Rosji miał powiedzieć Steve'owi Witkoffowi, specjalnemu wysłannikowi USA ds. Bliskiego Wschodu, ale zaangażowanemu w rozmowy na temat zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, że Kreml jest gotowy zrzec się praw do pełnej kontroli nad czterema częściowo okupowanymi obwodami Ukrainy (chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim).

W zamian za to Rosja żąda uznania przez Stany Zjednoczone Krymu za terytorium rosyjskie (Moskwa anektowała je w 2014 r.) i domaga się, by Ukraina nie mogła wstąpić do NATO. Już wtedy prezydent Ukrainy oświadczył, że jego kraj prawnie nie uznaje okupacji Krymu.

Na początku tego tygodnia amerykańskie media, w tym Axios i "Wall Street Journal", informowały, że Stany Zjednoczone spodziewają się w środę odpowiedzi Ukrainy na propozycję ram pokojowych , które obejmują nieoficjalne uznanie rosyjskiej kontroli nad niemal wszystkimi obszarami okupowanymi.

W środę faktycznie doszło do rozmów w Londynie, sęk w tym, że pierwotnie planowane spotkanie najwyższych rangą urzędników amerykańskich, ukraińskich i europejskich przerodziło się w rozmowy niższego szczebla. Przy stole negocjacyjnym zabrakło m.in. Steve'a Witkoffa i sekretarza stanu USA Marco Rubio, który - jak podał CNN - uznał, że rozmowy z Ukrainą "nie weszły w decydujący moment".

Mimo to brytyjski resort spraw zagranicznych przekazał w środę, że "rozmowy urzędników z Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec były owocne i udane; osiągnięto postępy w sprawie wspólnego stanowiska co do dalszych kroków". Również gen. Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy, który wziął udział w spotkaniu w Londynie, oświadczył, że jego rozmowy z ukraińską delegacją były "pozytywne" i wezwał do "ruszenia naprzód" w kierunku zakończenia wojny.

Wołodymyr Zełenski przypomniał "Deklarację Krymską"

Tutaj można wrócić do wczorajszego wpisu Wołodymyra Zełenskiego. Podsumowując spotkanie ukraińskiej delegacji z sojusznikami w Londynie, ukraiński prezydent wyraził nadzieję, że "Stany Zjednoczone będą działać zgodnie ze swoimi jednoznacznymi decyzjami".

"Emocje sięgnęły dziś zenitu. Ale dobrze, że pięć krajów spotkało się, aby przybliżyć pokój" - napisał przywódca Ukrainy w mediach społecznościowych po tym, jak rozmowy w stolicy Anglii, w których pierwotnie mieli uczestniczyć wspomniani Marco Rubio i Steve Witkoff, nie doszły do skutku.

Prezydent Ukrainy we wpisie zaznaczył, że "strona amerykańska podzieliła się swoją wizją" pokoju, podobnie jak Ukraińcy i przedstawiciele państw europejskich. "Mamy nadzieję, że właśnie wspólna praca doprowadzi do trwałego pokoju. Jesteśmy wdzięczni partnerom" - zapewnił. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj "zawsze będzie działać zgodnie ze swoją konstytucją" i wyraził nadzieję, że zachodni partnerzy Ukrainy, w tym Stany Zjednoczone, będą "działać zgodnie z jej jednoznacznymi decyzjami".

Ukraiński przywódca do wpisu dołączył amerykańską "Deklarację Krymską" z 25 lipca 2018 r. (sporządzoną podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa), w której Biały Dom potwierdził odmowę uznania roszczeń Kremla do suwerenności nad Krymem i zobowiązał się do "utrzymania tej polityki do czasu przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy". Pod dokumentem podpisał się ówczesny sekretarz stanu Mike Pompeo.