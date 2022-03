Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w najnowszej odezwie do obywateli, że Ukraińcy w jeden tydzień zniszczyli plany wroga. Zapewnił też, że Ukraińcy nie oddadzą tego, co do nich należy.

Jesteśmy narodem, któremu udało się zniszczyć plany wroga w tydzień. Plany opracowywane przez lata. Zdradziecko i z premedytacją. Z nienawiści do naszego kraju, do naszych ludzi, do każdego człowieka, który ma dwie rzeczy - serce i wolność. Ale my ich zatrzymaliśmy - przekazał prezydent Zełenski.

Każdy najeźdźca powinien wiedzieć - spotka się z ostrą odmową Ukraińców. Zapamiętajcie - nie oddamy tego, co jest nasze - mówił.

W swojej odezwie do narodu Zełenski mówił, że upada morale rosyjskiego wojska, coraz więcej żołnierzy najeźdźcy ucieka. Jak podkreślał, wroga pokonują nie tylko żołnierze, ale także cywile, także ci nieuzbrojeni. Szczerze ich podziwiam, ich heroiczną walkę - mówił prezydent.

Jak wyliczał, cywile blokują drogi, wychodzą przed pojazdy opancerzone, by powstrzymać wroga. To odwaga, to poświęcenie - mówił.

Rosjanie, jestem przekonany, że nawet jeśli gdzieś weszliście, to tylko tymczasowo - podkreślał. Wyrzucimy ich - zapewniał.

To zagubione dzieciaki - mówił o rosyjskich żołnierzach. Zabierzcie ich do domu - apelował.

Gdziekolwiek wejdą, tam będą zniszczeni. Nie zaznają pokoju, nie dostaną jedzenia - podkreślał Zełenski. Zapamiętają sobie, co to znaczy wojna patriotów! - dodawał. I przypominał, że w ciągu tygodnia na Ukrainie zginęło niemal 9 tys. ukraińskich żołnierzy. 19-, 20-latki - co zaznali w życiu, zanim przyjechali na inwazję? - mówił.

Tydzień rosyjskiej inwazji

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od tygodnia. Zginęły tysiące osób. Najostrzejsze walki są prowadzone w okolicach Kijowa, Charkowa i Mariupola.

W nocy władze ukraińskie poinformowały, że straciły kontrolę nad Chersoniem nieopodal Krymu. To pierwsze miasto, które Rosjanie podbili w tej kampanii.

Dziś na Białorusi ma być prowadzona druga runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji.