Producent muzyczny i była gwiazda zespołu Modern Talking Dieter Bohlen wywołał ostrą krytykę swoimi wypowiedziami na temat sankcji wobec Rosji. Były mistrz wagi ciężkiej w boksie Wołodymyr Kliczko zapytał Bohlena na Twitterze: "Czy ciebie nie obchodzi, że tutaj giną ludzie?"

Dieter Bohlen / HENNING KAISER / PAP/EPA

Krążący obecnie w sieci materiał video z wypowiedzią Bohlena pochodzi najwyraźniej z imprezy platformy biznesowej "Entrepreneur University" z sierpnia - pisze portal RND. Bohlen mówi: Gdyby na przykład nie wprowadzili tych sankcji i rozsądnie usiedli przy stole, to tak, ludzie nie musieliby robić tych wszystkich bzdur. Teraz musimy marznąć, teraz musimy to i tamto, to wszystko to jest gówno z mojego punktu widzenia.

Wiele osób skrytykowało w mediach społecznościowych wypowiedzi producenta muzycznego. Były mistrz wagi ciężkiej w boksie Wołodymyr Kliczko również udostępnił na Twitterze wideo i zwrócił się bezpośrednio do Bohlena: Czy ciebie nie obchodzi, że u nas giną ludzie? Nie obchodzi cię, że Putin chce zniszczyć nasz kraj? Czy nie obchodzi cię, że doświadczamy ludobójstwa na wszystkim, co ukraińskie? - pyta Kliczko.

Bohlena skrytykowała również szefowa partii SPD Saskia Esken, pisząc na Twitterze o "moralnym zdeprawowaniu".



Bohlen był wokalistą i kompozytorem popowego duetu Modern Talking ("You're My Heart, You're My Soul"). Ostatnio masową popularność gwarantowało mu zasiadanie w jury telewizyjnego programu "Deutschland sucht den Superstar" na RTL.