Goście specjalnej debaty RMF FM "Świat, Polska, Ukraina 2023" są przekonani, że trwającej już rok wojnie w Ukrainie można było zapobiec. Ich zdaniem, gdyby Zachód bardziej zdecydowanie zareagował w 2014 roku na aneksję Krymu i Donbasu, być może plany Władimira Putina zostałyby zmodyfikowane. W debacie wzięli udział byli premierzy: Jerzy Buzek i Marek Belka oraz były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Dziś mija rok od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. 24 lutego 2022 roku siły rosyjskie rozpoczęły inwazję, a bomby zaczęły spadać na ukraińskie miasta. Czy temu konfliktowi można było zapobiec? Jerzy Buzek jest zdania, że niby "wszyscy byliśmy zaskoczeni, ale Władimir Putin mówił o tym i przygotowywał się od lat".

Stwierdził, że prezydent Rosji mógł budować swoją armię dzięki sprzedaży paliw kopalnych Europie. Miał nadzieję, że rzuci Europę na kolana, jak odetnie nam dostawy energetyczne. (...) Największym wrogiem europejskiego zielonego ładu, odejścia od paliw kopalnych, (...) jest właśnie Władimir Putin. Ta zależność była (przez niego) budowana od lat - powiedział.

Podobnego zdania jest Marek Belka. Można powiedzieć, że gdyby Zachód zareagował w 2014 roku na aneksję Krymu i części Donbasu w sposób bardziej zdecydowany, być może plany Putina zostałyby w jakimś stopniu zmodyfikowane. Przecież Gruzja, Krym, Donbas to są wojny rozbójnicze, które tkwią w DNA Rosji, a przynajmniej w DNA przywódcy Rosji - stwierdził.

Jerzy Buzek jest przekonany, że w dłuższej perspektywie Europa jest w stanie wrócić do normalnych stosunków z Rosją, ale tylko wtedy, kiedy Władimir Putin przestanie być prezydentem.

Wojna pomoże odejść od surowców kopalnych?

Marek Belka był pytany, czy pod względem energetycznym świat nie będzie już taki sam. Czy odejście od surowców kopalnych będzie "dobrą stroną" trwającej w Ukrainie wojny? Zdaniem byłego premiera, że rosyjska inwazja jest może pomóc odejść od surowców energetycznych.

Pojawił się nowy, bardzo mocny argument za odejściem od paliw kopalnych w kierunku zupełnie innego miksu, w którym odnawialne źródła energii, energia jądrowa będą podstawą naszej energetyki. Myślę, że dzisiaj każdy Polak rozumie, iż odejście od paliw kopalnych jest wzmocnieniem naszego bezpieczeństwa - powiedział. Dodał, że przemawia za tym fakt, iż dostawy z Rosji są realizowane według kryteriów politycznych, a nie ekonomicznych.

"Jesteśmy bezpieczniejsi niż rok temu"

Podczas debaty poruszono również temat bezpieczeństwa Polski. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch stwierdził, że jesteśmy bezpieczniejsi niż rok temu. Ale tez zagrożenie wzrosło. Najważniejsi sojusznicy - Amerykanie - wskazują, że są zdeterminowani do tego, żeby odstraszać przeciwnika - powiedział.

Gwarancje udzielane nam przez sojuszników, włącznie z tym najważniejszym, jakim są Stany Zjednoczone, wydają się w znacznej mierze bardziej wiarygodne. Jesteśmy bardziej pewni tych gwarancji, niż półtora roku temu - dodał.

"Kraje UE w kwestii Ukrainy są wyjątkowo zjednoczone"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że przeszliśmy trwającą rok próbę, której poddał nas Władimir Putin. Czy wspólnota międzynarodowa zdała egzamin podczas wojny w Ukrainie? Jerzy Buzek jest zdania, że "zdaliśmy go lepiej, niż sami się spodziewaliśmy".

A na pewno lepiej, niż spodziewał się Putin. Kraje Unii Europejskiej były skłócone w różnych sprawach - nadal są, ale w kwestii Ukrainy są wyjątkowo zjednoczone - powiedział. Dodał, że jednak "w tle zostali Francuzi i Niemcy".

Były premier poruszył również kwestię NATO. Jak stwierdził, Sojusz Północnoatlantycki był budowany, żeby reagować na takie sytuacje, jak dzisiaj. Premier Estonii powiedziała parę miesięcy temu bardzo ważną rzecz: ‘Chciałabym, żeby NATO obroniło mój kraj, a nie wyzwalało go po tym, jak Rosja zniszczy go całkowicie’. To jest zasadnicza sprawa, jak szybko będziemy reagować - zauważył.

O reakcję wspólnoty międzynarodowej był również pytany Marek Belka. Przede wszystkim nastąpiła wyraźna konsolidacja tzw. wolnego świata. My odczuwamy to zarówno w NATO (...), jak i w Unii Europejskiej - powiedział.

Antyamerykańskość ma wpływ na stosunek do wojny?

Piotr Salak poruszył również temat postrzegania wojny w Ukrainie przez resztę świata. Podejście m.in. krajów Ameryki Łacińskiej czy Afryki jest zupełnie inne niż krajów europejskich. Czy nie wpływa to na brak ostrzejszej reakcji Organizacji Narodów Zjednoczonych? Marek Belka powiedział, że "niewątpliwie tak".

Powiedzmy sobie szczerze - reakcja Ameryki Południowej na wojnę w Ukrainie to jest konsekwencja głęboko zakorzenionej antyamerykańskości. Ponieważ Ameryka wspiera Ukrainę, to latynosi mówią: "zaraz, zaraz, pewnie trzeba wesprzeć tę drugą stronę" - stwierdził były premier. Zauważył ponadto, że zupełnie inne motywacje są w Chinach, które traktują tę wojnę przez pryzmat swojej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest dla nich najważniejsze - dodał.