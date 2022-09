"Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. „Władimir Putin został zapędzony do narożnika, dlatego z dnia na dzień coraz bardziej prawdopodobne staje się użycie przez niego taktycznej broni jądrowej” - uważa były agent CIA Robert Baer. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 218. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 28.09.2022 roku.