Trwa akcja ratunkowa w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim. W sobotę wieczorem pociski spadły na blok mieszkalny. Zginęło 15 osób, a pod gruzami nadal pozostaje ponad 20 mieszkańców. Rozpoczynają się prace konserwacyjne przy gazociągu Nord Stream 1. Zgodnie z planem mają potrwać 10 dni, tj. do 21 lipca. Niemcy obawiają się, że prace serwisowe mogą stać się pretekstem do dalszego zmniejszenia przez Rosję dostaw gazu lub całkowitego ich wstrzymania. Dziś jest 138. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.