Rosja kontynuuje ofensywę zmierzającą do okrążenia Kijowa, ale jest ona skutecznie odpierana - informują ukraińskie władze. Walki uliczne toczą się w wielu Sumach, ostrzelano m.in. Ochtyrkę i Czernihów. SBU ostrzega przed prowokacjami w okupowanym przez Rosję Donbasie. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

"W wyniku naszych sankcji Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem" - powiedział wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Dodał, że USA wraz z UE i innymi sojusznikami zdecydowały się zastosować wobec Rosji "model irański".

Ambasada Ukrainy w Izraelu rozpoczęła rekrutację chętnych do walki z rosyjskim wojskiem. Placówka dyplomatyczna opublikowała post na Facebooku w języku ukraińskim, w którym wzywa ochotników do przyłączenia się do walki z Rosjanami.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zaproponuje przywódcom Unii Europejskiej usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz bank centralny Rosji.

