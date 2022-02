Rosja kontynuuje ofensywę zmierzającą do okrążenia Kijowa, ale jest ona skutecznie odpierana - informują ukraińskie władze. Media informują, że w Wasylkowie płonie magazyn ropy. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

00:57

NEXTA informuje także o walkach w Winnicy.

00:47

Brytyjski premier Boris Johnson ocenił, że Ukraińcy "bohatersko walczą" i w niektórych miejscach odnoszą "wielkie sukcesy", ale podkreślił, że trzeba zrobić więcej, by "zmienić trudną sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina" po rosyjskiej inwazji.

Wskazał przede wszystkim na konieczność wykluczenia Rosji z globalnego systemu płatności SWIFT. Mówił, że coraz więcej krajów popiera takie działanie i coraz więcej deklaruje, że nie będzie tego blokować.

00:44

Pojawił się kolejny film przedstawiający pożar w magazynie ropy w Wasylkowie.

00:43

NEXTA podaje, że ukraiński pilot zestrzelił rosyjski samolot szturmowy w pobliżu Charkowa.

00:39

Jeszcze jedno ujęcie pożaru w Wasylkowie.

00:33

Również BNO News informuje, że w Wasylkowie płonie magazyn ropy.

00:28

"Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie" - poinformował Elon Musk, szef firmy SpaceX, która dostarcza Internet za pośrednictwem konstelacji satelit. O taką możliwość zaapelował wcześniej wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow.

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich. SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.

00:27

W walkach pod Kijowem zginął generał Magomed Tuszajew, dowódca 141. Pułku Zmotoryzowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej - poinformowała w sobotę agencja Interfax-Ukraina, cytując ukraińskie ministerstwo obrony. Tuszajew zginął podczas walk o lotnisko w Hostomlu. Jego oddział został rozbity przez siły ukraińskie.

00:25

Burmistrz Wasylkowa poinformował, że w wyniku trafienia pociskiem wroga płonie skład ropy.

00:19

Ukraińskie wojsko przekazało, że wszystkie ataki na Charków zostały odparte. Wiele budynków jest uszkodzonych.

00:11

Premier Grecji Kyriakos Micotakis poinformował w sobotę na Twitterze, że "10 niewinnych greckich cywilów zginęło w rosyjskim ataku" lotniczym w pobliżu Mariupola na wschodzie Ukrainy. "Przerwijcie bombardowanie teraz!" - napisał szef rządu.

00:02

"W wyniku naszych sankcji Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem" - powiedział wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Dodał, że USA wraz z UE i innymi sojusznikami zdecydowały się zastosować wobec Rosji "model irański".

00:02

Ambasada Ukrainy w Izraelu rozpoczęła rekrutację chętnych do walki z rosyjskim wojskiem. Placówka dyplomatyczna opublikowała post na Facebooku w języku ukraińskim, w którym wzywa ochotników do przyłączenia się do walki z Rosjanami.

00:01

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zaproponuje przywódcom Unii Europejskiej usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz bank centralny Rosji.

00:00