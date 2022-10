Wartość szkód spowodowanych rosyjską agresją w Mariupolu szacowana jest na 12,5-14,5 mld USD. Rosja zawiesza udział w realizacji porozumień dotyczących eksportu produktów rolnych z ukraińskich portów - poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. W ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską 52 Ukraińców wraca do domów - poinformował w sobotę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskie wojska dają mieszkańcom dwie doby na opuszczenie swoich domów i ewakuację. Armia ukraińska dodała, że do okupowanego obwodu chersońskiego trafiła kolejna grupa Rosjan zmobilizowanych na front. Pod Majorskiem w obwodzie donieckim siły ukraińskie zlikwidowały około 300 rosyjskich żołnierzy. Wydarzenia związane z 248. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 29.10.2022 r.

Zniszczenia w Mariupolu / AA/ABACA / PAP

21:16

Niemiecka zależność od dostaw gazu ziemnego z Rosji sięga lat siedemdziesiątych. Przez lata kolejne rządy podejmowały świadomie decyzję, aby kupować gaz ziemny z Rosji jak najtaniej, a w przypadku Nord Stream 2 - z pominięciem Europy Wschodniej. Polityka SPD wobec Rosji była błędem - mówi historyk Andreas Wirsching w wywiadzie dla "Spiegla".

21:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w sobotę wieczorem o stanowczą reakcję międzynarodową - w tym na poziomie ONZ i G20 - na zawieszenie przez Rosję udziału w tzw. inicjatywie zbożowej. Ocenił, że G20 to nie miejsce dla Rosji.

20:55

Białoruski podróżnik zwiedzający Amerykę Południową dostał nocleg w Caracas, stolicy Wenezueli, dzięki swojej nienawiści do Łukaszenki - poinformował w sobotę białoruski portal Nasza Niwa.

20:51

Na wyzwolonych terytoriach obwodów donieckiego, charkowskiego i chersońskiego znaleziono ponad 1000 ciał - powiedział minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. Identyfikacja prowadzona jest poprzez analizę DNA, ponieważ nie możliwe jest wizualne zidentyfikowanie ciał.

20:35

Wartość szkód spowodowanych rosyjską agresją w Mariupolu szacowana jest na 12,5-14,5 mld USD - poinformował w sobotę lojalny wobec Kijowa mer tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy Wadym Bojczenko.

Z 2,6 tys. bloków połowa jest zniszczona. Łącznie według naszych szacunków uszkodzono 33 tys. obiektów infrastruktury. Rosja ma zapłacić naszemu miastu reparacje - powiedział mer, cytowany przez Suspilne.

Według Bojczenki rosyjskie siły nadal niszczą budynki w okupowanym mieście, by zatrzeć ślady zbrodni wojennych.

20:25

Okupanci wywieźli z Chersonia na południu Ukrainy na anektowany Krym środki transportu publicznego - pisze w sobotę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Środki transportu, które były komunalną własnością Chersonia, siły okupacyjne przewiozły na Krym - podaje sztab. Są też doniesienia na temat tego, że z większości aptek miasta wywieziono preparaty medyczne.

26 października okupacyjne władze odsunęły od pracy personel kilku miejskich szpitali, z których wywieziono sprzęt medyczny.

Sztab podaje też, że pod pozorem przygotowania do "obrony" miasta Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim rosyjscy wojskowi przeprowadzają przymusową ewakuację mieszkańców ulic, które znajdują się przy rzece Dniepr.

20:01

Szef służb wywiadowczych Mołdawii (SIS) Alexandru Musteata powiedział w sobotę, że władze Rosji próbowały w ostatnich latach i wciąż podejmują wysiłki w celu oddziaływania na sytuację w polityce tego kraju.

W rozmowie z telewizją Moldova 1 powiedział, że Kreml prowadzi na terytorium tego kraju skoordynowane działania służące zmianie obecnego układu sił politycznych i przywrócenia do władzy prorosyjskiej Partii Socjalistów Republiki Mołdawii (PSRM).

Dodał, że przez swoich ludzi Kreml inspiruje i podburza Mołdawian do protestów przeciwko polityce rządu w Kiszyniowie.

19:40

"Negocjacje z Rosją nie działają. Putin łamie umowy i szantażuje nas wszystkich. Jeśli nadal będzie zagrażał eksportowi ukraińskiego zboża, wolny świat musi się zjednoczyć w celu ochrony żeglugi przy pomocy eskorty wojskowej. Nie dajmy się szantażować" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis w odniesieniu do decyzji Rosji o zawieszeniu udziału w umowie zbożowej.

18:36

Ukraina oczekuje reakcji Turcji i ONZ na rosyjskie oświadczenie w sprawie zawieszenia jej udziału w tzw. inicjatywie zbożowej - podkreślił Serhij Nykyforow, rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraina nie podpisywała z Rosją żadnych umów zbożowych. Sygnatariuszami są Rosja, Turcja i ONZ. A Ukraina nie podpisywała z Rosją żadnych umów, bo wie, że prawie nigdy nie przestrzega ona wziętych na siebie zobowiązań. Więc oczekujemy reakcji sygnatariuszy - powiedział rzecznik, cytowany przez Suspilne.

Resort obrony w Moskwie poinformował w sobotę, że Rosja zawiesza swój udział w umowie zbożowej w związku z rzekomym "atakiem terrorystycznym na okręty Floty Czarnomorskiej i statki cywilne, które biorą udział w zabezpieczeniu korytarza zbożowego" 29 października. O przeprowadzenie "ataku" oskarżono stronę ukraińską, której - według rosyjskich zarzutów - mieli rzekomo pomagać "brytyjscy specjaliści".



18:14

Zdjęcia satelitarne przedstawiające zniszczenia w miejscowości Pisky w obwodzie donieckim w wyniku działań wojennych. Pierwsze ujęcia zostały zrobione pod koniec maja br.

18:01

Nagranie Ukraińców, którzy w ramach kolejnej wymiany jeńców wracają do domu.

17:42

UE zamroziła dotychczas aktywa 90 Rosjan w łącznej kwocie przekraczającej 17 mld euro - poinformował unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

W przypadku skonfiskowania pieniędzy zdobytych w wyniku przestępstwa, możliwe będzie przekazanie ich do funduszu odbudowy Ukrainy - informuje w sobotę portal ZDF.

17:11

Wielka Brytania odrzuciła w sobotę rosyjskie twierdzenia, jakoby to jej marynarka wojenna była odpowiedzialna za uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2, nazywając to "zmyśloną historią na ogromną skalę".

"Aby odciągnąć uwagę od jej katastrofalnie prowadzonej nielegalnej inwazji na Ukrainę, rosyjskie ministerstwo obrony ucieka się do rozpowszechniania fałszywych twierdzeń na ogromną skalę. Ta najnowsza zmyślona historia mówi więcej o kłótniach toczących się wewnątrz rosyjskiego rządu niż o Zachodzie" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze.

Wcześniej w sobotę rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że to jedna z jednostek brytyjskiej Royal Navy była odpowiedzialna za uszkodzenie gazociągu.

16:55

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o zawieszeniu udziału w umowie zbożowej po dzisiejszym ataku na Sewastopol - podała państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti.

16:36

Mieszkaniec obwodu kemerowskiego w Rosji, zmobilizowany na wojnę na Ukrainie, ogłosił w internecie, że szuka żony, by wypłacono jej odszkodowanie, jeśli zginie na froncie - pisze w sobotę Radio Swoboda.

"Nie chcę oddawać odszkodowania jakimś fundacjom, chcę je oddać swojej krajance" - napisał w mediach społecznościowych 35-letni zmobilizowany, który, jak dodał, nie ma bliskich.

Mężczyzna podkreślił, że nie ma żadnych kryteriów co do małżonki. Poprosił o wysłanie mu numeru telefonu, by uzgodnić przyjazd do centrum szkoleniowego dla zmobilizowanych, gdzie ma odbyć się ślub. Po kilku telefonach Rosjanin już wybrał przyszłą żonę.

Według szacunków portalu Ważnyje Istorii, w ciągu miesiąca na wojnie na Ukrainie zginęło co najmniej 26 zmobilizowanych Rosjan. Co najmniej 19 zmobilizowanych zmarło w ośrodkach szkoleniowych jeszcze przed wyjazdem na front. Co najmniej trzech z nich popełniło samobójstwo.

16:08

Aleksander Łapin, dowódca rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego w wojnie z Ukrainą, został usunięty ze stanowiska - podają m.in. rosyjskie media. Informacja nie została jednak jeszcze potwierdzona przez ministerstwo obrony Rosji.

15:51

Ukraińscy żołnierze w okopach w Donbasie na wschodzie kraju, 700 metrów od pozycji rosyjskich sił, zbudowali saunę - podaje AFP.

Wojskowi zbudowali saunę, korzystając z instruktażu w internecie. Bania wielkości dwóch metrów kwadratowych ogrzewana jest drewnem, a jej ściany wyłożono izolacyjnym materiałem.

Po tym jak żyjesz w błocie, wychodzisz z sauny jak nowy człowiek - mówi Jurij Syrotiuk, który jest na froncie od lutego.

Zima w Donbasie to piekło. To klimat stepowy, z mroźnymi nocami. Temperatura może spaść do minus 30 stopni Celsjusza - dodaje. Nie ma tu lasów, wiatr wieje wszędzie. Byłem tu w 2014 r. i było to nie do zniesienia - podkreśla żołnierz.

15:12

W ramach kolejnej wymiany jeńców ze stroną rosyjską 52 Ukraińców wraca do domów - poinformował w sobotę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jermak przekazał, że wśród uwolnionych są oficerowie, medycy, sierżanci, żołnierze.

Jak dodał, do domów wracają obrońcy zakładów Azowstal i Mariupola oraz ludzie, którzy ratowali życie innym. Wśród uwolnionych jest m.in. ordynator oddziału chirurgicznego szpitala wojskowego w Mariupolu, który był w zakładach Azowstal, a także młody chirurg wojskowy.

Uwolniono też marynarza z Wyspy Węży oraz wojskowych, którzy trafili do niewoli w strefie czarnobylskiej.



14:39

W Wasylkowie pod Kijowem otwarto dostarczone przez Polskę miasteczko modułowe dla mieszkańców Ukrainy, którzy stracili dach nad głową w wyniku agresji Rosji - poinformowała Ambasada RP w Kijowie. W miasteczku znajdą schronienie 352 osoby.

13:45

W przeprowadzonym przez rosyjskie wojska ostrzale Zaporoża, miasta na południu Ukrainy, został zniszczony budynek przemysłowy. Atak nie spowodował ofiar - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

Ogółem w obwodzie zaporoskim Rosjanie zaatakowali w ciągu minionej doby kilkanaście miejscowości. Część tego regionu, leżącego na południu Ukrainy, jest okupowana przez wojska najeźdźcy.

13:36

To załoga brytyjskiej marynarki wojennej wysadziła w powietrze gazociągi Nord Stream 1 i 2 na Bałtyku - twierdzi rosyjskie ministerstwo obrony. Resort nie podaje jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swojej tezy.

13:30

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko napisał w komentarzu na Telegramie, że eksplozje nastąpiły na czterech okrętach wojennych Rosji, w tym na fregacie Admirał Makarow. Heraszczenko oświadczył, że powodem eksplozji było "nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi".

13:23

Rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe ukraińskiej armii Natalia Humeniuk skomentowała słowami o "komarach bojowych" wypowiedzi przedstawicieli Rosji, którzy oświadczyli, że Ukraina zaatakowała dronami cele w Sewastopolu na anektowanym Krymie.

Humeniuk, cytowana przez portal UNIAN, powiedziała, że armia przygotowuje oficjalny komentarz w sprawie oskarżeń Kremla. Dodała następnie: "to pewnie są komary bojowe, które tak niepokoją rosyjskie władze".

Niedługo potem dowództwo operacyjne Południe poinformowało w oficjalnym oświadczeniu, że nie może potwierdzić doniesień o zniszczeniu trzech rosyjskich okrętów przenoszących pociski manewrujące Kalibr. Przyczyną incydentu mogło być "nieudane odpalenie rakiet obrony przeciwlotniczej" - oceniła Humeniuk w tym komunikacie.

13:09

Uszkodzenie fregaty Admirał Makarow potwierdziły rosyjskie media.

12:34

Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Zaporoże, ostrzeliwując obiekty infrastruktury krytycznej miasta - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. Jak dodał, trwa ustalanie skutków tego ataku.

Zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w schronach, gdyż możliwe są ponowne ostrzały.

12:29

Szef HUR ostrzegł, że Rosjanie mogą zdecydować się na częściowe wysadzenie zapory kachowskiej elektrowni wodnej. "Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, to wysadzą jedynie drogę, która biegnie przez tamę, aby uniemożliwić przejazd naszego sprzętu, a także śluzy na tamie. Spowoduje to częściowe zniszczenie obiektu" - powiedział Budanow.



20 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując online na szczycie UE, przekazał, że posiada informacje na temat tego, że Rosjanie zaminowali zaporę i transformatory kachowskiej elektrowni wodnej. Jak dodał, jeśli rosyjskie siły przerwą tę tamę, w strefie zalania znajdzie się ponad 80 miejscowości, w tym miasto Chersoń. Zaapelował o skierowanie międzynarodowej misji obserwacyjnej do kachowskiej elektrowni.

12:27

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow ocenił, że operacja wyzwolenia okupowanego przez Rosjan Chersonia będzie trwała do końca listopada. Podkreślił, że w mieście znajdują się "najlepiej przygotowane i zdolne do walki rosyjskie oddziały".



Ogółem - według Budanowa - w obwodzie chersońskim znajduje się teraz około 40 tys. wojskowych z Rosji. Są to oddziały rozlokowane w samym Chersoniu, na obszarach na zachodnim brzegu Dniepru i formacje wspierające działania na brzegu zachodnim, ale rozmieszczone na wschodnim brzegu rzeki.

11:56

W ciągu trzech tygodni, gdy Rosja masowo ostrzeliwała obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej, wzrosła różnica pomiędzy liczbą osób wyjeżdżających z Ukrainy a liczbą obywateli wjeżdżających do kraju - powiadomiła agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dane straży granicznej.

W ciągu ostatniego tygodnia z Ukrainy przez granicę na zachodzie kraju wyjechało o 9 tys. więcej osób, niż w poprzednim tygodniu (265 tys.). O 2 tys. - do 245 tys. - wzrosła liczba obywateli, którzy w tym czasie przybyli na Ukrainę.

11:49

70250 żołnierzy, 2659 czołgów, 5401 pojazdów piechoty, 1708 systemów artyleryjskich - tak przedstawiają się straty Rosjan od początku inwazji na Ukrainę.

11:34

Rosyjscy żołnierze, próbujący powstrzymać ukraińską kontrofensywę w obwodzie chersońskim, na południu kraju, zmuszają miejscowych cywilów do budowy fortyfikacji. Jest to kolejne złamanie przez wroga prawa konfliktów zbrojnych - powiadomił rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"Przede wszystkim jest to naruszenie przez Rosjan (IV) Konwencji (genewskiej) o ochronie osób cywilnych podczas wojny. Przecież to nie tylko wykorzystanie ludności cywilnej do celów wojskowych, ale także potraktowanie okolicznych mieszkańców jako żywej tarczy" - czytamy na łamach serwisu.

11:20

"Sytuacja z dostawami energii wciąż jest bardzo napięta" - poinformowało biuro prezydenta Ukrainy. Jego szef Kyryło Tymoszenko przekazał w komunikacie, że służby pracują nad przywróceniem dostaw prądu w normalnym trybie.

Ograniczenia dotyczą m.in. okolic Kijowa, w którym na ulicach, po zmroku zapada ciemność. Latarnie uliczne są wyłączane, w poszczególnych dzielnicach miasta prądu nie mają też mieszkańcy. Szef biura prezydenta Ukrainy zapowiedział, że w przyszłym tygodniu dostawy energii powinny zostać przywrócone. Nieco gorzej sytuacja wygląda np. w Charkowie. Tam w jednej z największych dzielnic - Sałtiwce - prądu nie ma już od dawna.

10:56

Według różnych źródeł eksplozje w Sewastopolu uszkodziły kilka okrętów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wśród nich ma znajdować się fregata "Admirał Makarow", która stała się okrętem flagowym po utracie krążownika "Moskwa" przez Rosjan. Informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone.

10:40

Holenderskie firmy sprzedają swoje zaawansowane technologie podmiotom założonym przez rosyjski wywiad wojskowy - powiadomił Jan Swillens, szef Wojskowej Służby Wywiadu (MIVD) Holandii. Swillens ostrzegł na łamach dziennika "Financieele Dagblad", iż w ten sposób sektor high-tech nieświadomie pomaga Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Swillens poinformował o tym procederze minister obrony Kajsę Ollongren już kilka miesięcy temu, ale obecnie powiedział o tym publicznie, aby przestrzec holenderskie firmy przed praktykami rosyjskiego wywiadu.

10:27

Ukraiński oddział Chort poinformował, że jego żołnierze rozbili w walce jednostkę należącą do grupy Wagnera - rosyjskiej formacji najemniczej. Wśród 200 wagnerowców zidentyfikowano zastępcę dowódcy sztabu - oświadczył Chort.

Oddział nie poinformował, gdzie doszło do starcia, nie podał też nazwiska zabitego zastępcy dowódcy sztabu. W komunikacie na Facebooku, opublikowanym w piątek wieczorem, Chort oznajmił, że jego żołnierze wykonywali "zadanie bojowe" i starli się w walce z grupą wagnerowców.

10:23

Rosyjscy okupanci ponownie uderzyli w obwód charkowski - informuje regionalna administracja państwowa. Trzy osoby zostały ranne.

10:14

Rosja oskarża Stany Zjednoczone o opatentowanie drona, który może "rozpylać zarażone komary" na żołnierzy przeciwnika. Wcześniej Moskwa rozpowszechniała już doniesienia m.in. o zarażonych bojowych nietoperzach i migrujących ptakach, a w ostatnim czasie propaganda szerzy fake newsy o "brudnej bombie".

09:43

Exodus ludności cywilnej z Chersonia i symbolicznie znaczące usunięcie szczątków Grigorija Potiomkina z tamtejszego soboru prawdopodobnie sugerują, że Rosja zamierza przyspieszyć działania w celu wycofania się z tego obszaru - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 27 października mianowany przez Rosję gubernator okupowanego obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo powiedział, iż Chersoń opuściło już ponad 70 tys. osób.

09:16

Rosjanie usunęli sprzęt wojskowy z lotniska w Czarnobajwce.

Zdjęcia satelitarne zakupione w firmie SATELLOGIC zostały opublikowane na Twitterze przez blogera wojskowego Tima Ehrharta.

08:58

Pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskie wojska dają mieszkańcom dwie doby na opuszczenie swoich domów i ewakuację, a ewakuowanych "prześwietlają" na punktach kontrolnych w drodze na anektowany Krym - powiadomiło dowództwo operacyjne Południe ukraińskiej armii.



Armia ukraińska dodała, że do okupowanego obwodu chersońskiego trafiła kolejna grupa Rosjan zmobilizowanych na front. Nowi żołnierze cechują się "niskim poziomem motywacji, słabym przygotowaniem i (posiadaniem tylko) częściowego wyposażenia" - oświadczyło dowództwo Południe.

08:34

Według władz okupacyjnych podwodny dron próbował zaatakować wybrzeże Krymu.

08:28

Odblokowanie w lipcu eksportu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne przyczyniło się do obniżenia cen podstawowych produktów żywnościowych w skali świata i pośrednio uchroniło około 100 mln ludzi przed skrajnym ubóstwem - oznajmił rzecznik ONZ Stephane Dujarric.



Organizacja podkreśliła, że obowiązujące od trzech miesięcy porozumienie, które umożliwiło handel zbożem z Ukrainy, powinno zostać w listopadzie przedłużone, ponieważ leży to w interesie całej globalnej społeczności.

Jak podkreślono, od lipca wyeksportowano z regionu Morza Czarnego ponad 9 mln ton zbóż.

08:17

Mimo przewagi ogniowej i zwiększenia liczby wojsk Rosjanie nie odnoszą sukcesów na froncie, ukraińska operacja obronna jest skuteczna - zapewnił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny w rozmowie z najwyższym rangą dowódcą wojskowym USA gen. Markiem Milleyem.



Generał zapewnił, że linie obrony ukraińskiej nie przesunęły się. "Operacja obronna realizowana jest z sukcesem, zgodnie z planem" - powiadomił. Jak relacjonował, siły ukraińskie koncentrują się na wyzwalaniu obszarów okupowanych i udaremnieniu dalszych rosyjskich postępów, a także na ochronie obiektów ukraińskiej infrastruktury krytycznej siłami obrony przeciwlotniczej.

08:12

07:47

Pod Majorskiem w obwodzie donieckim siły ukraińskie zlikwidowały około 300 żołnierzy przeciwnika w wyniku precyzyjnego ostrzału - powiadomił sztab generalny armii Ukrainy. W obwodzie chersońskim trwa rosyjska "ewakuacja", czyli m.in. wywożenie sprzętu medycznego ze szpitali.



Jak podał sztab, siły wroga pod Majorskiem przygotowywały się do ataku, lecz zostały zlikwidowane. "Do placówek medycznych w Gorłówce trafiło następnego dnia jeszcze około 60 lekko rannych (żołnierzy)" - oznajmiono.



Żołnierze przeciwnika w Berysławiu w obwodzie chersońskim "masowo przebierają się w ubrania cywilne i zajmują mieszkania prywatne".

07:36

Władze okupacyjne w Sewastopolu poinformowały o ataku drona.

07:14

Mieszkańcy okupowanego Mariupola stoją w kolejce po chleb.

07:00

Mieszkańcy informują o porannych wybuchach w tymczasowo okupowanym Sewastopolu. Wideo z lokalnych mediów społecznościowych.

06:41

Poza pomocą finansową, wojskową i humanitarną, Kanada uruchomiła też program dla ukraińskich naukowców. Do 20 ukraińskich naukowców będzie mogło przyjechać do Kanady i dalej prowadzić swoją działalność. Chodzi o zabezpieczenie możliwości odbudowy potencjału naukowego Ukrainy.

06:23

Kanada nałożyła też sankcje na 35 osób będących we władzach rosyjskich spółek energetycznych, w tym Gazpromu i spółek z grupy Gazpromu, oraz na sześć firm rosyjskiego sektora energii. Trudeau zapowiedział też, że Kanada ogłosi sankcje wobec winnych naruszania praw człowieka pracowników rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratorów i sędziów, bezpieczeństwa - w tym policji, a także wobec pracowników więziennictwa.



Komunikat biura prasowego poinformował też, że pierwsze z 39 zapowiedzianych w czerwcu br. przez Kanadę pojazdów opancerzonych dla Ukrainy są dostarczane do Europy, ostatnie dostawy są spodziewane na koniec listopada.

06:15

Rząd Kanady zaoferuje obligacje, których sprzedaż będzie współfinansować pomoc dla Ukrainy - poinformował w piątek premier Justin Trudeau. Kanada nałoży też nowe sankcje na Rosję.



Finansowa pomoc Kanady dla Ukrainy wyniosła w br. 2 mld dolarów kanadyjskich (CAD). Wojskowa pomoc Kanady przekroczyła 600 mln CAD, a rząd federalny zapowiedział dalszą pomoc wojskową, w tym wsparcie przy rozminowywaniu.