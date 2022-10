W sobotę rano doszło do zmasowanych rosyjskich ostrzałów. Eksplozje były słyszane w obwodach: lwowskim, wołyńskim, kijowskim i odeskim. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono prawie w całej Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po ostrzałach ukraińskiej infrastruktury krytycznej ponownie zaapelował o systemy obrony powietrznej dla jego kraju. Okupacyjne władze nakazały mieszkańcom Chersonia na południu Ukrainy "natychmiastowe" opuszczenie miasta i udanie się na lewy brzeg Dniepru - podaje Reuters. Najważniejsze informacje z 241. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 22.10.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjski poborowy podczas ćwiczeń / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

W programie Rzut na mapę w RMF24.pl Mykoła Kniażycki podsumował wydarzenia mijającego tygodnia na froncie w Ukrainie. Rozmowę Krzysztofa Berendy z deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy można zobaczyć >>>TUTAJ<<< .

14:38

Okupacyjne władze nakazały mieszkańcom Chersonia na południu Ukrainy "natychmiastowe" opuszczenie miasta i udanie się na lewy brzeg Dniepru - pisze portal Ukrainska Prawda. Rosyjskie władze okupacyjne, cytowane przez ukraiński serwis, zarządziły "natychmiastowe" opuszczenie miasta w związku z "napiętą sytuacją na froncie, podwyższonym ryzykiem zmasowanych ostrzałów miasta i ryzykiem ataków terrorystycznych". Polecono, by mieszkańcy wzięli ze sobą dokumenty, pieniądze, wartościowe rzeczy i ubrania. "Wszyscy cywile Chersonia muszą natychmiast opuścić miasto" - napisano okupacyjne władze Chersonia w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

14:27

Obiekt energetyczny w Łucku, na zachodzie Ukrainy, który rankiem w sobotę był celem rosyjskiego ataku rakietowego został faktycznie zniszczony, jego naprawa nie jest na razie możliwa - poinformował mer miasta Ihor Poliszczuk.

Szkody są "krytyczne", obiekt został "faktycznie zniszczony i jego odnowienie jest na razie niemożliwe" - napisał mer na Facebooku.

Dodał w komentarzu, że według wstępnych danych obiekt został ostrzelany trzema pociskami Ch-101.

14:14

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że Rosjanie odparli ukraińską ofensywę w obwodach ługańskim, donieckim i chersońskim. Resort podaje, że Ukraińcy nie zdołali się przebić przez rosyjską linię obrony przechodzącą przez miejscowości Piatichatki, Sablukiwka i Bezwodne.

13:59

Agencja Ukrinform podaje, że w obwodzie chersońskim zestrzelono rosyjski śmigłowiec Ka-52.

13:07

Zmobilizowani niedawno Rosjanie rzucani są przez dowódców w środek piekła - pisze w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), powołując się na przechwycone rozmowy rosyjskich żołnierzy, którzy są w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. "Rosyjscy zmobilizowani w Donbasie zaczęli panikować: dopiero co zmobilizowanych raszystów (Rosjan) rzucają w środek piekła (...)" - czytamy w komunikacie SBU. Jak dodano, zmobilizowani "masowo" dzwonią do swoich bliskich i "błagają o wyciągnięcie ich z wojny za wszelką cenę".



12:59

Rosjanie twierdzą, że powstrzymali ukraińską ofensywę w obwodzie ługańskim, donieckim i chersońskim - twierdzi Interfax.

12:49

Rosyjskie rakiety uderzyły w charkowski zakład produkujący części do ukraińskich pocisków przeciwlotniczych - podaje agencja Interfax.

12:23

W obwodzie kijowskim wydłużono termin obowiązywania godziny policyjnej do 30 października.

Godzina policyjna obowiązuje w godzinach 23:00-5:00.

11:59

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w sobotę, po zmasowanych rosyjskich ostrzałach ukraińskiej infrastruktury krytycznej, ponownie zaapelował o systemy obrony powietrznej dla jego kraju.

"Sobota na Ukrainie zaczyna się gradem rosyjskich pocisków wymierzonych w krytyczną infrastrukturę cywilną. Przechwyciliśmy część z nich, inne uderzyły w cele. Obrona powietrzna ratuje życia. W stolicach nie powinno być ani minuty opóźnienia podczas podejmowania decyzji o systemach obrony powietrznej dla Ukrainy" - napisał Kułeba na Twitterze.

11:55

Minionej doby wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło czterech cywilów, a 19 zostało rannych - poinformował w sobotę Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy.

21 października w obwodzie donieckim zginęło trzech cywilów, a 10 zostało rannych. W obwodzie zaporoskim jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Ranni cywile byli też w obwodzie odeskim i charkowskim - odpowiednio dwóch i pięciu.

11:27

Wojska rosyjskie ukończyły budowę mostu barkowego wzdłuż uszkodzonego mostu Antonowskiego w Chersoniu i jest to prawdopodobnie pierwszy raz od dziesięcioleci, by musiały użyć tego typu mostu - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie kontynuują wzmacnianie przejść przez Dniepr i ukończyły budowę mostu barkowego wzdłuż uszkodzonego mostu Antonowskiego w Chersoniu. Chociaż wykorzystanie ciężkich mostów barkowych było niemal na pewno uwzględnione w planach operacji w Europie z czasów sowieckich, to prawdopodobnie po raz pierwszy od dziesięcioleci rosyjskie wojsko musiało użyć tego typu mostu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

10:59

Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że dziś rano Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły 18 rosyjskich pocisków manewrujących.

10:47

W internecie pojawiły się nagrania z obwodu odeskiego pokazujące przelatujące rakiety.

10:28

Więcej o porannych atakach w Ukrainie piszemy w artykule:

10:24

Rosjanie o poranku zaatakowali głównie infrastrukturę energetyczną. W Chmielnickim po eksplozjach nie ma prądu. Władze zaapelowały do mieszkańców o zrobienie zapasów wody.

W Łucku na zachodzie kraju siły rosyjskie uderzyły w obiekt infrastruktury energetycznej. W części miasta nie ma prądu.

W niektórych miejscowościach obwodu wołyńskiego nie ma prądu i wody oraz pogorszyła się łączność - relacjonuje RBK-Ukraina.

W okolicach miasta Humań w obwodzie czerkaskim nie ma prądu w wyniku trafienia rakiety w obiekt infrastruktury energetycznej w sąsiednim obwodzie.

Również mieszkańcy niektórych miejscowości w obwodzie odeskim informują o braku prądu po eksplozjach.

09:47

Rosyjskie siły prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory kachowskiej elektrowni wodnej i oskarżą o to Ukrainę - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Eksperci podkreślają w najnowszej analizie, że zaczęło się wycofanie rosyjskich sił z zachodniej części obwodu chersońskiego. Wycofanie ma trwać w następnych tygodniach, ale proces ten może zakłócić ukraińska decyzja o ataku - dodają.

09:32

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz po raz kolejny zaapelował o "zamknięcie nieba" nad jego krajem systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. "Dzisiejszy sobotni poranek. Alarm powietrzny w całej Ukrainie. Prosimy o dalsze wsparcie, przede wszystkim, aby <<zamknąć niebo>> nad Ukrainą systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej" - napisał ambasador na Twitterze.

09:25

Siły Zbrojne Ukrainy przedstawiły szacunkowe straty Rosjan poniesione podczas napaści od 24 lutego do 22 października.

09:20

Kolejne rosyjskie ostrzały sprawiają, że stajemy się tylko bardziej źli - oświadczyłrano Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z różnych regionów kraju docierają informacje o ostrzałach. "To nic, wytrzymamy. Marzenie Rosjan o problemach na tyłach i wstrzymaniu wyzwalania terytorium Ukrainy jest infantylne. Stajemy się tylko bardziej źli każdego dnia. A to oznacza, że będziemy dawać jeszcze silniejszą odpowiedź" - ostrzegł.

Telegram

08:33

Słychać wybuchy w Łucku i w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - podały w rano ukraińskie media. Władze poinformowały też o odgłosach eksplozji w obwodzie chmielnickim. Są problemy z dostawami energii i wody - pisze Ukrinform. Espreso podaje, powołując się na radę miejską Chmielnickiego, że w mieście nie ma prądu. Władze zaapelowały do mieszkańców o zrobienie zapasów wody, której dostawy - jak ostrzeżono - też znikną za godzinę.

08:04

Ukraińskie media informują rano o odgłosach eksplozji w obwodzie kijowskim i odeskim. Władze potwierdziły działanie sił obrony przeciwlotniczej w obwodzie kijowskim. Ołeksij Kułeba, szef władz obwodu kijowskiego zaapelował do mieszkańców o pozostawanie w schronach.

07:54

Szef regionalnej administracji wojskowej informuje, że w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy było słychać wybuchy. Na skutek nocnego ostrzału Nikopolu w południowej części kraju uszkodzonych zostało z kolei ponad 20 domów i kilka gazociągów. Zerwane zostały także linie energetyczne. Prawie tysiąc rodzin pozostaje bez prądu. Służby naprawiają uszkodzenia.

07:22

O poranku alarm przeciwlotniczy obowiązuje w prawie wszystkich regionach Ukrainy, oprócz anektowanego przez Rosjan Krymu.

07:00

Siły rosyjskie przygotowują okupowany Chersoń na południu Ukrainy do walk ulicznych; miasto opuściła duża część mieszkańców, a wojskowi przebierają się w cywilne ubrania - pisze rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojsko rosyjskie przeprowadziło pięć rakietowych i 19 lotniczych ataków oraz 94 ostrzały z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - podaje sztab. Ostrzelano ok. 20 miejscowości.

06:39

Ambasador Ukrainy poinformował członków Rady Bezpieczeństwa, że w wyniku ukierunkowanych ataków Rosji od 24 lutego ukraińskie organy ścigania odnotowały uszkodzenia lub zniszczenia 51 tys. 412 obiektów infrastruktury cywilnej. Od 10 października miało miejsce około 300 ataków rakietowych i dronów na obiekty energetyczne i inną infrastrukturę cywilną. Prawie 40 proc. obiektów energetycznych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

06:26

"Ukraina z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane kroki podjęte przez wielu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu natychmiastowego zbadania dostaw dronów z Iranu do Rosji" - powiedział podczas posiedzenia RB ONZ ukraiński ambasador Serhij Kysłyca, cytowany przez agencję Ukrinform. "Iran musi teraz także odczuć poważne konsekwencje swoich nielegalnych działań, które przyczyniają się do eskalacji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego wzywamy wszystkie państwa do rozważenia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich dostaw broni z Iranu" - podkreślił Kysłyca.



06:15

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia wyszedł z sali posiedzeń Rady Bezpieczeństwa po tym, jak oświadczył, że nie wysłucha przemówienia ukraińskiego przedstawiciela Serhija Kysłycy - podała agencja Ukrinform. W odpowiedzi Kysłyca wyraził nadzieję, że wkrótce Rosja w ogóle nie będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie "nielegalnie" zajmuje miejsce po ZSRR jako stały członek tego organu.

06:11

"Prawie 18 mln osób, czyli ponad 40 proc. ludności Ukrainy, potrzebuje pomocy humanitarnej" - powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Denise Brown, stały koordynator z ramienia ONZ na Ukrainie.

06:05

Francja, W. Brytania i Niemcy zaapelowały o przeprowadzenie przez ONZ dochodzenia w sprawie dostarczania przez Iran dronów dla Rosji, które wykorzystuje ona do ataków na Ukrainie, co może być pogwałceniem rezolucji RB ONZ 2231 - poinformowała agencja Reutera.