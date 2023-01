Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko poinformował, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Korea Płn. skrytykowała USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie. Sobota jest 339. dniem rosyjskiej agresji. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Zniszczenia wojenne w rejonie donieckim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

06:46

"Owszem, Niemcy schrzanili politykę wobec Rosji. Ale, co my zrobiliśmy w Wietnamie? W Iraku? Czy to jest powód, aby więcej z nami nie współdziałać?" - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej Plus Minus" były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

Były ambasador USA był pytany w wywiadzie o zwłokę Niemiec z przekazaniem Ukrainie czołgów Leopard 2 i wydaniem zgody na podobny ruch ze strony Polski i innych aliantów.

"Niemiecka polityka wobec Ukrainy to jest wielki bałagan. Nie, żeby Niemcy nic nie robili po 24 lutego, zrobili dużo, i to w dobrej sprawie. Razem z Amerykanami i Brytyjczykami dostarczają Ukraińcom najwięcej broni. Ale jednocześnie na widoku publicznym nieporadnie odsłaniają swoje wahania, członkowie rządu federalnego wygłaszają sprzeczne opinie. A to prowokuje cyników do formułowania zarzutu, że w Berlinie szykują się do wznowienia interesów z Moskwą, jak tylko wojna się skończy" - odpowiedział Fried.

06:40

Korea Płn. skrytykowała w sobotę USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie twierdząc, że Waszyngton "ponownie przekracza czerwoną linię aby uzyskać hegemonię w drodze wojny zastępczej" - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Oświadczenie w tej sprawie ogłosiła Kim Jo Jong, wpływowa siostra północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una. Stwierdziła ona, że Korea Północna będzie "w tym samym okopie" co Rosja w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.

"Wyrażam poważne zaniepokojenie w związku z eskalacją sytuacji wojennej poprzez dostarczenie Ukrainie sprzętu wojskowego do ofensywy lądowej" - głosi oświadczenie Kim Jo Jong. Stany Zjednoczone i kraje Zachodu "nie mają ani prawa ani podstaw aby oczerniać wykonywanie przez suwerenne państwa prawa do samoobrony" - dodała.

06:00

Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział w piątek w wywiadzie dla telewizji BFM, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Nie określił jednak konkretnie, z których państw takie uzbrojenie pojedzie na Ukrainę.

"Na dzień dzisiejszy mój kraj potwierdził umowy, w ramach których otrzyma 321 ciężkich czołgów" - poinformował Omelczenko.