19:07

W Hadze powstanie Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Przeciwko Ukrainie, które będzie zbierać dowody zbrodni popełnionych przez rosyjskich przywódców - poinformował PAP Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Chcemy, żeby ponieśli oni odpowiedzialność za napaść na Ukrainę - dodał.

19:00

O utworzenie międzynarodowego mechanizmu dochodzenia odszkodowań od Rosji za zbrodnie i zniszczenia na Ukrainie zaapelował we Lwowie ukraiński premier Denys Szmyhal.

Rosja jako agresor musi zapłacić za swoje zbrodnie. To jest sprawiedliwość - oświadczył Szmyhal.

18:51

Polska popiera utworzenie Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie i będzie współpracować z Ukrainą i innymi podobnie myślącymi partnerami w zakresie jego ustanowienia - wskazało MSZ, podkreślając, że napaść zbrojna Rosji na Ukrainę to zbrodnia agresji.

18:20

Wielka Brytania przekaże Ukrainie dwa razy więcej czołgów Challenger 2, niż początkowo obiecała - poinformował ambasador Ukrainy w Londynie Wadym Prystajko w wywiadzie dla Radia Swoboda.

Prystajko powiedział, ze Wielka Brytania obiecała Ukrainie 14 czołgów Challenger 2, ale "w wyniku wizyty prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego (w Londynie 8 lutego) uzgodniono, że ta liczba wzrośnie dwukrotnie".

Oczekuje się, że pierwsze brytyjskie czołgi trafią do Ukrainy w marcu.

18:01

Spekulacje na temat zdrowia czeczeńskiego dyktatora Ramzana Kadyrowa pojawiały się o tygodni. Zdaniem niemieckiego dziennika "Bild", bliski sojusznik prezydenta Rosji Władimira Putina ma mieć poważne problemy z nerkami. Rosyjski opozycjonista Leonid Nevzlin poinformował z kolei, że przyczyną jego problemów zdrowotnych było otrucie.

17:35

Hiszpańska Guardia Civil rozbiła grupę przestępczą, która okradała uchodźców z Ukrainy w okolicach Alicante w regionie Walencja oraz w Murcji - poinformowano w komunikacie.

Zatrzymano 10 osób, przejęto gotówkę i należące do uchodźców wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 1,2 mln euro.

17:26

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opowiedział się za sankcjami wobec rosyjskiego sektora nuklearnego, nazywając cynicznym aktem terroru zajęcie w marcu ubiegłego roku przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

17:00

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall chce kupić od szwajcarskiej firmy Ruag 96 czołgów Leopard 1, by przekazać je Ukrainie - podał szwajcarski dziennik "Tages-Anzeiger".

Chodzi o używane i w tej chwili niesprawne czołgi, które Ruag kupił w 2016 roku we Włoszech i które nadal tam się znajdują - pisze agencja Reutera.

16:44

"Analiza Ośrodka Studiów Wschodnich pokazuje prawdę o przekazie na temat Niemiec jako głównego kraju zaangażowanego w pomoc dla Ukrainy" - ocenił w mediach społecznościowych pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Od wielu tygodni podmioty medialne będące pod wpływem Niemiec oraz niemieckie instytucje publiczne prowadzą ofensywną kampanię informacyjną, której celem jest prezentowanie RFN jako głównego kraju zaangażowanego na rzecz Ukrainy" - napisał sekretarz stanu w kancelarii premiera.

"Problem w tym, że to nie jest prawda" - zaznaczył Żaryn we wpisie.

16:31

Pierwsza wizyta europejskich polityków, w tym ówczesnego wicepremiera Polski Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w atakowanym przez Rosjan Kijowie, była dla nas ogromnym wsparciem - powiedział PAP Wiktor Narynski, inicjator akcji "Pamiętamy" na ulicach stolicy Ukrainy.

16:01

Dochody Rosji z ropy i gazu spadły w lutym 2023 r. prawie o połowę - informuje Bloomberg analizując dane rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Według amerykańskiej agencji, o 48 proc. w stosunku do sytuacji sprzed roku spadły wpływy z podatków od ropy i produktów ropopochodnych.

15:25

Ukraińskie wojska przebudowują obronę i będą nadal stawiać opór pod Bachmutem w obwodzie donieckim mimo wysadzenia przez siły rosyjskie mostu do tego miasta - oświadczył rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty.

15:01

Rosyjski przedsiębiorca Dmitrij Skurichin, który w rocznicę inwazji rosyjskiej opublikował swoje zdjęcie z plakatem "Wybacz, Ukraino", jest w areszcie.

Wszczęto wobec niego dwa postępowania karne dotyczące "dyskredytacji armii" - informuje rosyjska redakcja BBC.

14:56

"Rosyjska propaganda wykorzystuje manipulacje, by atakować Polskę" - poinformował w mediach społecznościowych pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Inspirowany przez Kreml przekaz pojawił się we włoskiej infosferze" - podał.

14:48

Polska 2050 chce okrągłego stołu ws. pomocy dla uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Wiceprzewodniczący tego ugrupowania Maciej Żywno mówił o tym na konferencji prasowej niedaleko zamkniętego polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy (Podlaskie).

14:38

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Kłysiński z OSW o wizycie Łukaszenki w Chinach: Najdziwniejsza, jaką widziałem

To najdziwniejsza wizyta, jaką widziałem w ciągu 15 lat swojej pracy analityka, kiedy zajmuję się Białorusią - tak o wizycie Alaksandra Łukaszenki w Chinach mówił w Przeglądzie Zagranicznym internetowego Radia RMF24 mówił Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Nagle Łukaszenka jest z wielką pompą przyjmowany w Pekinie. Chińczycy wyszli ponad swój protokół. To było bardzo uroczyste przyjęcie - mówił gość Andrzeja Kohuta. Obecnie Białoruś nie ma nic do zaoferowania Chinom. Uzysk gospodarczy dla Chin z tej wizyty jest bardzo nikły - dodawał. Cała pompa miała być zawoalowanym sygnałem dla Rosji, że Łukaszenka powinien pozostać niezależny - skomentował.

14:26

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej oskarżyło Stany Zjednoczone o doprowadzenie do upadku międzynarodowego systemu kontroli zbrojeń.

Poparło tym samym Rosję, która zawiesiła niedawno swój udział w układzie o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START.

14:08

Władze Rosji, w tym Władimir Putin, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wobec Ukrainy, bo bez tego nie będzie pokoju - powiedziała na briefingu we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

13:56

Na należącej do Danii bałtyckiej wyspie Bornholm rozpoczęły się największe w historii dwudniowe ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej. Trening ma na celu przygotowanie do odparcia ataku ze strony Rosji.

Rosja jest znacznie bardziej agresywna. Musimy umieć walczyć, urządzać zasadzki oraz atakować takie obiekty jak drony - oświadczył szef wojsk obrony terytorialnej (Gwardii Krajowej) na Bornholmie Ulrik Skytte.

W ćwiczeniach ochotnicze wojska, złożone z lokalnej ludności, będą przez weekend przemieszczać się po całej wyspie, mają ćwiczyć w strategicznych miejscach, w portach oraz na lotnisku.

Żołnierze zostali podzieleni na dwie grupy: niebieskich, którymi są Duńczycy, oraz czerwonych, mających naśladować rosyjskiego wroga. Grupę niebieskich wspierają wojska obrony terytorialnej ze Szwecji. Jak poinformowano w komunikacie, w związku z wejściem Szwecji do NATO, współpraca duńsko-szwedzka współpraca będzie zacieśniania.

Według Skytte, obrona terytorialna nabiera coraz większego znaczenia dla obronności Danii, a doświadczenia walczącej z Rosją Ukrainy pokazuje, że tego rodzaju wojska mogą przejąć dużą część zadań bojowych od zawodowego wojska. Po rozpoczętej w lutym ubiegłego roku inwazji Rosji na Ukrainę w Danii wzrosła liczba chętnych do służby w obronie terytorialnej.

13:45

"Inwazja Rosji przyniosła Ukrainie niewypowiedziane cierpienie. Prawie rok temu świat odkrył okropności Buczy. Sama tam byłam i byłam świadkiem okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie. Istnieje coraz więcej dowodów bezpośrednich ataków na ludność cywilną, a także na infrastrukturę energetyczną i inną. Wiadomo, że siły rosyjskie dopuszczały się tortur, złego traktowania, przemocy seksualnej i doraźnych egzekucji. Nie oszczędzono nawet dzieci" - napisała w oświadczeniu w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen .

"Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności. Unia Europejska popiera rolę Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważamy również, że musi istnieć specjalny trybunał do ścigania rosyjskiej zbrodni agresji" - dodała von der Leyen.

13:35

Praca nad sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji powinna trwać, wciąż bowiem istnieją luki i są one wykorzystywane - powiedziała na briefingu prasowym we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

13:22

Rosyjski resort obrony przekazał, że minionej doby zginęło do 500 żołnierzy ukraińskich na kierunku donieckim. Kijów zanotował także straty m.in. pod Chersoniem i Kupiańskiem.

12:57

Unijne sankcje wobec Białorusi są na wyciągnięcie ręki - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Najpewniej zostaną ogłoszone ograniczenia wymierzone w osoby odpowiedzialne za procesy i skazanie m.in. Andrzeja Poczobuta i Alesia Bialackiego. Trwają negocjacje nad sankcjami na białoruskie nawozy.

12:00

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się we Lwowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono kwestie sankcji wobec Rosji oraz drogi do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.