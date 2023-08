"Lotnisko wojskowe w Starokonstantynowie (w obwodzie chmielnickim) najbardziej teraz mierzy się ze skutkami ataków" - podkreślił Ihnat.

Jak wskazał, rosyjskie siły chciały uderzyć w ukraińskich młodych pilotów, którzy wkrótce wyruszą na szkolenia z obsługi F-16. "Chcieli uderzyć w naszą młodzież i pozbawić nas perspektywy przejścia na zachodni sprzęt" - dodał.

16:17

Rosjanie używali wcześniej od 400 do 500 pocisków artyleryjskich dziennie, teraz liczba ta spadła do maksymalnie 300 - poinformowała w piątek Natalia Humeniuk, rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju.

"Oznacza to, że uderzanie w linie komunikacyjne i zaopatrzeniowe wroga oraz niszczenie jego magazynów przyniosło efekty" - zaznaczyła Humeniuk.

15:55

Pragnę zaznaczyć, że ukraińskie służby posiadają w Rosji rozbudowane i efektywne sieci agentów. Wierzę, że liczba eksplozji na terenie tego kraju wzrośnie - zapowiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

To jasne, że pracujemy nad rozwojem technologii powietrznych, nasz wywiad pracuje. Efektywność uderzeń będzie stopniowo wzrastać - zaznaczył doradca ukraińskiego prezydenta.

15:42

Mieszkańcy położonego w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy Kupiańska odmawiają poddania się ewakuacji. Problem dotyczy szczególnie emerytów, ale też rodzin z dziećmi - poinfomorwał szef administracji miejskiej Kupiańska Andrij Biesiedin.



Niestety, tak jak tego oczekiwaliśmy, ludzie odmawiają wyjazdu. Mimo to stale utrzymujemy połączenie autobusowe pomiędzy Kupiańskiem i Charkowem. Regularnie jeździ też pociąg - zapewnił Biesiedin.



Polityk powiedział, że obecnie w gminie znajduje się ponad 600 dzieci. To dla nas bardzo ważne, by przewieźć je w bezpieczniejsze miejsce. Ze względu na eskalację walk liczba ataków na region wzrasta - dodał.



15:40

Szefowie komisariatów wojskowych (wojskowych komend uzupełnień) we wszystkich obwodach Ukrainy zostaną odwołani z funkcji; na tych stanowiskach powinni znaleźć się ludzie, którzy dobrze wiedzą, czym jest wojna oraz dlaczego cynizm i łapówkarstwo podczas wojny to zdrada państwa - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wyjaśnił, że podjął taką decyzję po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Toczy się już 112 postępowań karnych przeciwko osobom zatrudnionym w komendach uzupełnień, a 33 pracowników tych organów usłyszało zarzuty - zauważył Zełenski.

13:54

Kontrofensywa wojsk Ukrainy kontynuowana jest na dwóch kierunkach - melitopolskim i berdiańskim. Na całej linii frontu doszło w ciągu ostatnich 24 godzin do 34 starć - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Siły obronne Ukrainy okopały się na odzyskanych pozycjach i angażują się w starcia artyleryjskie" - zaznaczono w raporcie sztabu. Dodano, że wojska rosyjskie przystąpiły do ofensywy na odcinkach kupiańskim i bachmuckim, nie zdobywając jednak nawet skrawka terenu.

10:26

Prowadzone w pobliżu Grodna ćwiczenia białoruskich wojsk są prawdopodobnie częścią rutynowego cyklu szkoleniowego, ale Rosja jest zainteresowana promowaniem narracji, ze przybierają one pozycje przeciw NATO - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 7 sierpnia białoruskie ministerstwo obrony ogłosiło, że 6. Samodzielna Brygada Zmechanizowana Gwardii przeprowadzi ćwiczenia w rejonie Grodna w północno-zachodniej Białorusi, w pobliżu granicy z Polską i Litwą. Ministerstwo oświadczyło, że ćwiczenia mają na celu uwzględnienie wniosków wyciągniętych przez rosyjskie wojsko na Ukrainie.



10:22

Szczątki zestrzelonej nad Kijowem rakiety spadły na teren jednego ze szpitali dziecięcych - poinformował na Telegramie mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. "Nie ma ofiar ani poważnych zniszczeń, służby ratownicze są już na miejscu zdarzenia" - napisał. Szpital znajduje się w dzielnicy Obołoń, położonej na północy miasta.

10:04

W Kijowie w piątek ok. godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 czas polskiego) kilka minut po uruchomieniu alarmu przeciwlotniczego słychać było kilka następujących po sobie eksplozji.

Na niebie nad ukraińską stolicą widoczne były smugi po przelatujących pociskach.

09:23

Rano w Kijowie rozległ się alarm przeciwlotniczy. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko powiadomił o eksplozjach w mieście.

W Kijowie wybuchy. Pozostawajcie w ukryciu - napisał w Telegramie Kliczko. Władze stolicy potwierdziły, że w mieście uruchomiono systemy obrony powietrznej.

09:22

Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w czwartkowym rosyjskim ataku na hotel w Zaporożu - powiadomiły lokalne władze. To obiekt, w którym często zatrzymują się pracownicy ONZ i NGO.

07:10

Tylko wczoraj Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 580 żołnierzy okupanta. W ciągu minionej doby na froncie doszło do 39 starć bojowych.

Rosjanie zaatakowali z powietrza. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o 5 rosyjskich nalotach rakietowych, 61 atakach dronów i 70 salwach z systemów rakietowych na pozycje ukraińskich wojsk i tereny zaludnione.

Ukraińcom udało się zniszczyć siedem dronów typu Shahed.

Podczas wojny na pełną skalę siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały już 252 780 rosyjskich żołnierzy.