Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że Rosja „jak dotąd odrzucała naszą prośbę o dostęp do obszarów znajdujących się pod jej tymczasową kontrolą wojskową” po wysadzeniu tamy w Kachowce, wywołaniu powodzi i odcięciu dostaw dla ludności cywilnej. To była niespokojna noc w okolicach Odessy i Chersonia. Miasta po raz kolejny znalazły się pod rosyjskim ostrzałem. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła wyzwolenie miejscowości Piatichatki. Poniedziałek, 19 czerwca to 481. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

08:20 Wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji miejscowości Piatichatki w obwodzie zaporoskim potwierdziła w poniedziałek rano wiceminister obrony Ukrainy. "W sumie pododdziały (ukraińskie) na kierunku taurydzkim posunęły się do przodu w głąb (terenów kontrolowanych przez) przeciwnika na odległość do 7 km. Wyzwolono tereny o powierzchni 113 km kwadratowych" - napisała Malar na Telegramie, wskazując, że w minionym tygodniu siły ukraińskie "prowadziły ofensywę na kilku kierunkach". 07:59 W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 30 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 29 tys. osób - podała w poniedziałek Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 12,787 mln wjazdów do Polski i 10,943 mln wyjazdów na Ukrainę. "W dn. 18.06 funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 30 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 12,787 mln os." - napisała w poniedziałek na Twitterze straż graniczna. 06:38 Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę z Morza Czarnego, z użyciem rakiet typu Kalibr. Cztery z nich udało się zestrzelić ukraińskim siłom obrony przeciwlotniczej. 06:00 Władimir Putin poparł propozycję niektórych rosyjskich dowódców wojskowych, aby utworzyć grupę roboczą w administracji prezydenta integrującą ich z prokremlowską przestrzenią informacyjną i wzmacniającą poparcie ze strony rosyjskich ultranacjonalistów, ocenia w poniedziałkowym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Poinformowano, że w skład grupy roboczej wejdą członkowie Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej i będzie ona miała na celu koordynację pomysłów dotyczących prowadzenia wojny z Ukrainą. 05:20 W okupowanym Mariupolu wzrosła śmiertelność wśród ludności cywilnej: wskaźniki są trzykrotnie wyższe niż podczas epidemii Covid -19 - poinformował w poniedziałek ukraiński portal ZN na podstawie analiz Centrum Narodowego Oporu. Śmiertelność wśród mieszkańców okupowanego Mariupola z przyczyn naturalnych jest obecnie 2,6 razy wyższa niż w czasie pandemii koronawirusa. To około 400 osób tygodniowo. Takie statystyki przedstawia Centrum Narodowego Oporu. Przyczyną jest przestawienie miejskiego systemu ochrony zdrowie na potrzeby rosyjskiej armii. Najeźdźcy zatrudnili personel medyczny na potrzeby swoich rannych żołnierzy, twierdzi Centrum.

05:15 Rosja "jak dotąd odrzucała naszą prośbę o dostęp do obszarów znajdujących się pod jej tymczasową kontrolą wojskową" po wysadzeniu tamy w Kachowce. "ONZ będzie nadal angażować się w poszukiwanie niezbędnego dostępu. Wzywamy rosyjskie władze do działania zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego" - powiedziała w oświadczeniu koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej na Ukrainie Denise Brown. "Nie można odmówić pomocy ludziom, którzy jej potrzebują", dodała.