Krajobraz po rosyjskim ataku na Pokrowsk / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

12:51

Rosyjski okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak, uszkodzony w nocy z czwartku na piątek przez siły ukraińskie, przechylił się na lewą burtę i prawdopodobnie tonie - poinformował portal Unian.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła w nocy z czwartku na piątek operację specjalną w bazie rosyjskiej floty Noworosyjsku, wskutek której poważnie uszkodzony został okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Ukraińskie media zamieściły film z akcji, z kamery umieszczonej na bezzałogowej jednostce pływającej, która wypełniona 450 kilogramami trotylu uderzyła w okręt.

12:49

Na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy siły wroga pozorują rzekomy odwrót, żeby poznać nastroje miejscowej ludności; takie działania służą wykryciu osób o proukraińskich poglądach - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

W Kachowce, a także na innych kontrolowanych przez Rosjan terenach Chersońszczyzny, najpierw celowo rozpowszechniano nieprawdziwe pogłoski o wycofywaniu się oddziałów agresora, a następnie pozorowano te działania, przemieszczając sprzęt wojskowy w inne miejsce. W tym samym czasie wrodzy agenci prowokowali cywilów do swobodnego wypowiadania się na temat Rosjan, po czym przekazywali informacje o osobach sprzyjających Ukrainie okupacyjnym tzw. organom ścigania - powiadomiła Malar w komunikacie na Telegramie.

09:05

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach na Telegramie.

Celem ataków wroga ponownie stały się obiekty cywilne, w tym m.in. "punkt niezłomności" w Chersoniu, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy miasta mogą otrzymać pomoc humanitarną i żywność lub skorzystać z internetu.

09:03

Szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksandr Bastrykin może być bezpośrednio zaangażowany w przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji oraz ich militarną indoktrynację - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną, cytując rosyjskie media niezależne.

Według portalu Wiorstka Komitet Śledczy Rosji objął "patronat" nad dziećmi wywiezionymi z Ukrainy i umieszczonymi w domach dziecka. KŚ miał skierować swoich funkcjonariuszy do domów dziecka, gdzie wręczali oni dzieciom prezenty oraz zachęcali do wstępowania do korpusu kadetów, czyli specjalnych szkół wojskowych.

07:36

W nocy doszło do czterech ataków rosyjskiej artylerii w rejonie Nikopolu. Uszkodzone zostały dwie szkoły, 12 domów inne obiekty - poinformował Serhij Łysak, szef administracji obwodu dniepropietrowskiego.

07:17

Oto najnowsze zdjęcia pokazujące skutki ataku Rosjan na Pokrowsk.

/ UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

/ UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

07:10

W ciągu ostatniej doby na froncie zginęło 560 Rosjan - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojska miały też zniszczyć 10 rosyjskich czołgów, helikopter i 19 systemów artyleryjskich.

06:56

Walczące na ukraińskim froncie AHS Krab remontowane są przez naszych mechaników w bezpośredniej styczności z linią frontu - mówi PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek. I dodaje: Przeszkoliliśmy też około 100 ukraińskich żołnierzy, tak by potrafili samodzielnie wykonać podstawowe czynności obsługowo-serwisowe.

06:16

Rosyjskie wojska w obwodzie zaporoskim podjęły nieudane próby przejęcia utraconych pozycji - informuje w najnowszym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińcy przekazali, że nieprzyjaciel przeprowadził siedem nalotów rakietowych i przeprowadziły 66 ataków z systemów salw rakietowych.

05:35

W Zaporożu słychać było eksplozje - podaje Ukrinform. Wcześniej ukraińskie władze ostrzegały mieszkańców przed groźbą użycia broni balistycznej.

05:30

Rosyjskie rakiety w poniedziałek wieczorem dwukrotnie uderzył w centrum ukraińskiego Pokrowska zabijając osiem osób, w tym pięciu cywilów - przekazał Pawło Kyryłenko, szef władz obwody donieckiego.

05:20

Pakiet, który ma otrzymać Ukraina, ma obejmować sprzęt do usuwania min, broń przeciwpancerną TOW i AT4, broń i amunicję, przechwytywacze obrony powietrznej wyprodukowane przez Lockheed Martin Corp dla systemu Patriot, rakiety Guided Multiple Launch Rocket System (opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet -GMLRS), jak też pociski przeciwpancerne Javelin wyprodukowane przez spółkę joint venture Lockheed i RTX Corp.

Zdaniem urzędników amerykańskie władze pracują obecnie nad wnioskiem o uzupełnienie budżetu, aby nadal pomagać Kijowowi.