„Noc w Sołedarze była gorąca, walki trwały” – napisała na Telegramie wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar i dodała, że Ukraińcy próbują utrzymać linię obrony. Na jaw wyszło, jak Rosjanie torturowali mieszkańców Charkowszczyzny. Jeden z rosyjskich parlamentarzystów przekazał, że do wiosny Moskwa może podnieść górną granicę wieku mężczyzn, którzy podlegają mobilizacji. Najważniejsze wydarzenia związane z 324. dniem wojny zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.01.2023 r.

Budynek mieszkalny na jednym z osiedli w Mikołajowie zniszczony po uderzeniu rosyjskiej rakiety S-300 / Leszek Szymański / PAP

- Wojska ukraińskie odparły w nocy z czwartku na piątek wiele ataków w obwodach ługańskim i donieckim - poinformował w porannym piątkowym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

- "Wróg rzucił prawie wszystkie siły z kierunku donieckiego i utrzymuje intensywną ofensywę. Nasi wojownicy dzielnie próbują utrzymać obronę" - napisała o walkach w Sołderzarze wiceminister obrony Ukrainy.

- Podczas rosyjskiej okupacji najeźdźcy torturowali mieszkańców obwodu charkowskiego, spiłowując im zęby pilnikiem i wyrywając paznokcie; odnotowano też przypadki przemocy seksualnej - poinformował komendant policji Charkowszczyzny Wołodymyr Tymoszko.

- Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin zaproponował, by konfiskować majątki Rosjan, którzy dyskredytują rosyjskie siły zbrojne i są przeciwko wojnie w Ukrainie.

- Rosja odczuwa skutki sankcji. W 2022 r. rosyjski rynek motoryzacyjny skurczył się o 58,8 proc. - podało Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców (AEB).

"Noc w Sołedarze była gorąca, walki trwały" - napisała na Telegramie wiceminister obrony Hanna Malar.

"Wróg rzucił prawie wszystkie siły z kierunku donieckiego i utrzymuje intensywną ofensywę. Nasi wojownicy dzielnie próbują utrzymać obronę. To trudna faza wojny, ale wygramy. Nie ma co do tego wątpliwości" - dodała.

Ogłaszane przez Rosjan zajęcie Sołedaru nie ma znaczenia operacyjnego i prawdopodobnie nie zapowiada rychłego okrążenia Bachmutu przez Rosjan - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad wojną (ISW).

Przedstawiciel rosyjskiego MSZ przekazał, że Białoruś może włączyć się w konflikt w Ukrainie, jeśli Kijów zdecyduje się zaatakować oba kraje.

Rosjanie wykorzystują Białoruś jako miejsce, z którego w kierunku Ukrainy są m.in. wystrzeliwane rakiety.

Od października Rosja rozmieszcza swoje wojska na Białorusi w ramach ćwiczeń wojskowych.

"Rosyjscy okupanci nadal naciskają na mieszkańców tymczasowo okupowanego obwodu chersońskiego, która odmawia współpracy z władzami okupacyjnymi. Rosjanie odwiedzają mieszkańców w domach. Zaborcy obawiają się proukraińskiej postawy mieszkańców regionu. W niektórych osadach obwodu melitopolskiego i obwodu zaporoskiego wróg przeprowadza operacje filtracyjne. Podczas kontroli okupanci szczególną uwagę zwracają na telefony, szukając potwierdzenia współpracy z siłami zbrojnymi Ukrainy" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennej aktualizacji z frontu.

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły ataki Rosjan w 17 miejscowościach - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjska propaganda wykorzystuje i będzie chciała wykorzystać informacje o wsparciu militarnym z Zachodu po to, żeby pokazywać, że Rosja prowadzi wojnę nie z Ukrainą, ale z całym światem zachodnim - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, odnosząc się zapowiedzianej dostawy z USA i Niemiec sprzętu wojskowego Ukrainie, w tym baterii Patriot.

Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin zaproponował, by konfiskować majątki Rosjan, którzy dyskredytują rosyjskie siły zbrojne i są przeciwko wojnie w Ukrainie.

Bliski współpracownik Putina dotychczasowe sankcje, takiej jak kary pieniężne, nie są wystarczająco surowe.

Rosyjska Duma zaproponowała konfiskatę majątków Rosjan, którzy dyskredytują siły zbrojne tego kraju.

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zamierza w najbliższych miesiącach ponownie odwiedzić Ukrainę - podaje "The Guardian" powołując się na źródła z kręgu Johnsona.

"Naszą bardzo ważną inicjatywą jest utworzenie hubów żywnościowych w Afryce; mieszkańcy krajów tego kontynentu już zrozumieli, że bezpieczeństwo różnych państw bezpośrednio zależy od eksportu ukraińskiej żywności" - oznajmił w czwartek w wieczornym wystąpieniu na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Absolutnie popieramy wysyłanie jakichkolwiek zdolności wojskowych Ukrainie, w tym czołgów - oświadczył w czwartek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Jednocześnie dodał, że są to suwerenne decyzje państw i należy brać w tym pod uwagę kwestie m.in. logistyki.