Wczesnym rankiem w niedzielę w stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było silne eksplozje - poinformowała agencja Reutera, cytując naocznego świadka. Rosjanie wystrzelili w niedzielę rano pociski rakietowe w stronę Kijowa z bombowców strategicznych Tu-95 znad Morza Kaspijskiego - poinformowało dowództwo sił powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska ukraińskie i rosyjskie kontrolują obecnie po połowie ważne miasto Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - powiedział w niedzielę portalowi Suspilne szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trwają walki pozycyjne. Najważniejsze wydarzenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.

10:10

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 13 odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w Donbasie w wyniku rosyjskich ostrzałów - poinformował w niedzielę sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich jednostek działających na wschodzie kraju.

09:54

Rosjanie wystrzelili w niedzielę rano pociski rakietowe w stronę Kijowa z bombowców strategicznych Tu-95 znad Morza Kaspijskiego - poinformowało dowództwo sił powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.



09:35

W ciągu ostatniej doby w walkach z wojskami ukraińskimi zginęło około 100 żołnierzy rosyjskich i w związku z tym łączne straty osobowe armii rosyjskiej wzrosły do około 31 150 - poinformował na Facebooku w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



09:33

Areszt, w którym są trzymani obrońcy Azowstalu, jest przepełniony, trzeba polepszyć ich warunki żywieniowe - mówi Kateryna Prokopenko, żona dowódcy pułku Azow podpułkownika Denysa Prokopenki, wywiezionego przez Rosjan z kombinatu Azowstal w Mariupolu.

09:30

Wojska ukraińskie i rosyjskie kontrolują obecnie po połowie ważne miasto Siewierodonieck w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - powiedział w niedzielę portalowi Suspilne szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Dodał, że trwają walki pozycyjne.

08:52

Długi język, krótki rozum - tak skomentował w niedzielę zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha słowa przewodniczącego parlamentu Węgier Laszlo Koevera krytykujące ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

08:47

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, trzeba się zapisywać do kolejki po wodę pitną; czas oczekiwania to co najmniej dwa dni - informuje w niedzielę doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko.



08:02

Nocne ostrzały regionu donieckiego.

07:55

Rosyjski pocisk rakietowy w niedzielę rano przeleciał nisko nad Południowoukraińską Elektrownią Atomową w obwodzie mikołajowskim - poinformował państwowy ukraiński koncern Enerhoatom.

07:54

Co najmniej jedna osoba poniosła śmierć, a jeszcze jedna została ranna ostatniej nocy w wyniku rosyjskiego ataku rakietowo-bombowego na miejscowość Drużkiwka w obwodzie donieckim - poinformował w niedzielę rano na Facebooku szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.

07:53

Sytuacja w obwodzie ługańskim pozostaje skrajnie trudna - informuje w niedzielę szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wskutek rosyjskich ostrzałów zginęła kobieta, a dwóch innych cywilów zostało rannych. Trwa szturm rosyjskich wojsk na Siewierodonieck.

07:52

Poranny alarm lotniczy nad Kijowem.

07:50

Dym nad Kijowem.

07:48

Poranne eksplozje w Kijowie.

07:16

Jedna osoba została ranna wskutek niedzielnych ataków rakietowych na Kijów; nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Podkreślił, że Rosjanie przeprowadzili ostrzał rakietowy obiektów infrastruktury.

07:14

Rosyjskie wojska mogą zająć Siewierodonieck i Lisiczańsk w obwodzie ługańskim, ale ukraińska obrona na tym kluczowym kierunku na wschodzie kraju jest mocna - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

07:00

Rosyjska armia użyła amunicji fosforowej w okolicach miejscowości Czerkaski Tyszky w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - raportuje w niedzielę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. To 102. dzień rosyjskiej inwazji na ten kraj.

06:43

Charków to drugie co do wielkości miasto na Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji nieustannie jest celem ataków rosyjskiej armii, skutki bombardowań widać na każdym kroku. Po ponad 100 dniach od rozpoczęcia wojny, Charków jest opustoszały. Choć od niedawna znów działa metro, a mieszkańcy mogą korzystać z niego za darmo, na stacjach praktycznie nie ma pasażerów. Otwarte są niektóre sklepy.

06:40

"Wiele eksplozji w stolicy w dzielnicach Darnycki i Dniprowski" - napisał mer KIjowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

06:20

We wczesnych godzinach rannych w niedzielę doszło do wielu eksplozji w stolicy Ukrainy, Kijowie, poinformowała agencja Reutera, cytując mera miasta Witalija Kliczki.

"Wiele eksplozji w dzielnicach Darnycki i Dniprowski w stolicy" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

06:15

Wczesnym rankiem w niedzielę w stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było silne eksplozje - poinformowała agencja Reutera, cytując naocznego świadka.

Po eksplozjach w mieście widoczny był dym.



06:11

Podczas sobotniej wizyty w Borodziance w obwodzie kijowskim, która była oblężona w początkowej fazie rosyjskiej inwazji, ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink powiedziała, że Stany Zjednoczone będą popierać międzynarodowe dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych.

06:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oskarżył Rosję o bezprecedensowe niszczenie ukraińskich zabytków kultury.