Trwają walki w całej Ukrainie. Pentagon ma informacje wskazujące na to, że Rosja rozpoczęła desant morski z udziałem tysięcy żołnierzy pod Mariupolem nad Morzem Azowskim. Od rana atakowany jest Kijów - w mieście słychać alarmy bombowe. Rosyjskie siły zbrojne ostrzelały m.in. przedszkole w mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim. Dźwięk syren obrony powietrznej rozlega się też we Lwowie. Kreml tymczasem informuje, że Rosja jest gotowa do rozmów z Kijowem. Do ukraińskiej stolicy mogłaby pojechać delegacja z ministerstw obrony i spraw zagranicznych. Warunkiem pokoju miałaby być demilitaryzacja Ukrainy - a więc nie tylko poddanie się, ale też zobowiązanie do tego, by Ukraina stała się państwem bez armii. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

