To już 121. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Strefa przemysłowa Siewierodoniecka i teren zakładów Azot to ostatnia część miasta, gdzie trwa ukraińska obrona. "Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców" – oświadczył Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Rosjanie rzucili wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód, a walki toczą się na wszystkich kierunkach.

Czernihów / PAP/EPA/OLEG PETRASYUK / 05:22 Szefowie państw i rządów UE, którzy w czwartek rozpoczęli szczyt w Brukseli, uznali Rosję za kraj, który próbuje wykorzystać żywność jako broń w wojnie z Ukrainą i ponosi wyłączną odpowiedzialność za sztuczny światowy kryzys żywnościowy - wynika z konkluzji szczytu, opublikowanych na stronie Rady Europejskiej.

05:20 Unia Europejska pokazała, że to ona nadal wyznacza reguły gry na kontynencie europejskim, a nie Rosja czy Chiny - oświadczył na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując fakt przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. 05:15 Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych Azot staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców - oświadczył w czwartek wieczorem Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.



Możliwość wyjścia będzie tylko na okupowaną część obwodu ługańskiego - napisał Hajdaj na Telegramie. W strefie przemysłowej miasta zniszczono już wiele umocnień obronnych. Nie wykluczamy możliwości odejścia (wojsk ukraińskich) na bardziej umocnione pozycje - dodał.



Wcześniej Hajdaj informował, że strefa przemysłowa Siewierodoniecka i teren zakładów Azot to ostatnia część miasta, gdzie trwa ukraińska obrona.



Gubernator poinformował, że przeciwnik "rzucił wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód ługański, a walki toczą się na wszystkich kierunkach".

Malwina Zaborowska