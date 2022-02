Zacięte walki ukraińskich żołnierzy z Rosjanami w różnych częściach Ukrainy. Pod Wasylkowem (ok. 20 kilometrów od Kijowa) płonie magazyn ropy. Agencja prasowa UNIAN informuje natomiast, że rosyjskie oddziały szturmujące Charków wysadziły w powietrze przebiegający w pobliżu tego miasta gazociąg. Siły rosyjskie wkroczyły także do Charkowa. Z kolei Zachód przygotowuje się do kolejnych sankcji – zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia ograniczeń na rosyjskie banki. Relacja z najważniejszych wydarzeń z 27.02.2022.

REKLAMA