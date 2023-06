Niepokojące doniesienia z Białorusi. Portal Wiorstka podał, że na terenie obwodu mohylewskiego, w pobliżu miejscowości Osipowicze, rozpoczęła się budowa obozu dla najemników Grupy Wagnera. Podobnych obozów ma powstać kilka.

Najemnicy Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem / STRINGER / PAP/EPA

Budowę pierwszego z kilku obozów, jak przekazał rosyjski niezależny portal Wiorstka, rozpoczęto nieopodal miejscowości Osipowicze, ok. 200 km od granicy z Ukrainą.

Obóz ma mieć powierzchnię 24 tys. metrów kwadratowych. Znajdzie się tam osiem tysięcy łóżek. Źródło w służbie leśnej obwodu mohylewskiego przekazało, że budowa obozu idzie pełną parą; ma on być gotowy "do jutra do obiadu".

Źródło Wiorstki, będące blisko kierownictwa obwodu mohylewskiego, potwierdziło, że władze obwodowe otrzymały polecenie budowy obozu dla Grupy Wagnera.

Informację o wysłaniu najemników na Białoruś potwierdzają również bliscy członków Grupy Wagnera.

Kobieta z rodziny jednego z najemników powiedziała portalowi, że wie od znajomego, iż pododdziały Grupy Wagnera, które przebywały w Rostowie nad Donem, kierują się na Białoruś.

Inna rozmówczyni powiedziała, że wie od męża, który w sobotę stacjonował w Rostowie nad Donem, iż "najprawdopodobniej" zostanie wysłany na Białoruś; od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

Białoruś i Grupa Wagnera - skąd ten wątek?

W sobotę doszło do buntu Grupy Wagnera, co miało być efektem napięć pomiędzy rosyjskim resortem obrony a przywódcą wagnerowców Jewgienijem Prigożynem.

Siły podległe Prigożynowi najpierw zajęły Rostów nad Donem, w tym siedzibę główną Południowego Okręgu Wojskowego, a następnie ruszyły w kolumnie pancernej w kierunku Moskwy.

Bunt zakończył się po negocjacjach Prigożyna z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Szef Grupy Wagnera zgodził się ustąpił i po południu rozkazał najemnikom, by zaczęli się wycofywać z terytorium Rosji.

Po zakończeniu zbrojnego powstania wagnerowców rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Prigożyn "wyjedzie na Białoruś".

Białoruskie władze dotąd oficjalnie nie informowały, że w kraju będą przebywać najemnicy Grupy Wagnera. Służba prasowa białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki nie potrafiła dziś odpowiedzieć dziennikarzom na pytanie, czy przywódca wagnerowców przyjechał na Białoruś.