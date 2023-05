Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapewniło Grupę Wagnera, że przekaże tyle broni i amunicji, ile "potrzeba do kontynuowania działań wojennych" - przekazało biuro prasowe szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że powstrzymała atak ukraińskich dronów na bazę lotniczą Iwanowo-Siewiernyj w obwodzie iwanowskim. Pięć osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Bałakliję, znacznie oddaloną od frontu miejscowość w obwodzie charkowskim - powiadomiły lokalne władze. Niedziela jest 438. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieramy w relacji na żywo z 07.05.2023 r.

Przygotowania rosyjskiej armii do parady z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

12:15

Incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca był prawdopodobnie zaplanowaną prowokacją ze strony Rosji - powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Polska załoga podjęła odpowiednie działania, dzięki czemu nic się nie stało - dodał.

12:07

Rosjanie prowadzą rozpoznanie z powietrza na całej linii frontu - oświadczył na antenie ukraińskiej telewizji rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

11:59

Niezidentyfikowany bezzałogowiec został zauważony nad lotniskiem Moskwa-Domodiedowo podczas lądowania samolotu białoruskich linii lotniczych Belavia - poinformował telegramowy kanał 112.

Samolot wylądował bezpiecznie, a dron, zgodnie z przekazanymi informacjami, kontynuował lot nad terenem lotniska.

11:50

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że powstrzymała atak ukraińskich dronów na bazę lotniczą Iwanowo-Siewiernyj w obwodzie iwanowskim.

Wywiad twierdzi, że celem ataku był "samolot wczesnego ostrzegania i kontroli A-50".

11:39

"Po ukraińskiej ofensywie w wojnie może nastąpić 'bolesny pat'. Po 2015 roku taka faza trwała całe siedem lat. Niemcy stały się wtedy głównym sponsorem nowego rosyjskiego faszyzmu poprzez gazociągi na Bałtyku. Jeśli Putin wygra na Ukrainie, stanie się hegemonem Europy. Tylko NATO może temu zapobiec" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

11:31

Jeden cywil zginął w wyniku ostrzału Doniecka - przekazał szef okupacyjnej administracji miejskiej Aleksiej Kulemzin.

11:24

Dron z wbudowaną kamerą został znaleziony na terenie zakładów lotniczych w Nowosybirsku, gdzie produkowane są elementy wielozadaniowych bombowców taktycznych Su-34.

11:17

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapewniło Grupę Wagnera, że przekaże tyle broni i amunicji, ile "potrzeba do kontynuowania działań wojennych" - przekazało biuro prasowe szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna.

Ponadto generał Siergiej Surowikin został oddelegowany do koordynowania działań pomiędzy najemniczą firmą a resortem obrony.

W piątek Jewgienij Prigożyn poinformował, że Grupa Wagnera 10 maja wycofa się z Bachmutu. Winą obarczył dowództwo rosyjskiej armii. "Szojgu i Gierasimow, gdzie do diabła jest amunicja?" - mówi na nagraniu, jakie zamieścił w mediach społecznościowych.

Na razie, mimo zapewnień ze strony resortu obrony o dostarczeniu odpowiedniej ilości broni i amunicji, szef Grupy Wagnera nie zmienił swojego stanowiska ws. wycofania się z Bachmutu.

11:05

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew zagroził, że zatrzymani w związku z wczorajszym zamachem na Zachara Prilepina umrą w rosyjskim więzieniu.

10:56

Klub Lewicy nie deleguje nikogo do komisji ds. badania wpływów rosyjskich. To ostateczna decyzja - powiedziała w TV Republika wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Karolina Pawliczak.

Komisja to narzędzie do uderzenia w opozycję - dodała.

10:33

"Intensywność transferu sprzętu wojskowego przez Mariupol w kierunku obwodu zaporoskiego z każdym dniem rośnie" - napisał na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola.

10:10

Aleksander Permjakow, który został zatrzymany w sprawie wczorajszego zamachu na Zachara Prilepina , służył wcześniej w oddziałach samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformował dziennik "Moskowskij komsomolec".

10:03

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow wieczorem 6 maja opublikował na swoim Telegramie kopię listu, który wysłał do prezydenta Rosji Władimira Putina. Zwrócił się w nim do resortu obrony o przekazanie kadyrowcom zajmowanych przez wagnerowców pozycji w Bachmucie.

09:54

Pięć osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Bałakliję, znacznie oddaloną od frontu miejscowość w obwodzie charkowskim - powiadomiły lokalne władze.

"Dwie kobiety w wieku 75 lat i jedna w wieku 50 lat mają rany spowodowane przez wybuch. Jeszcze dwaj mężczyźni w wieku 20 i 85 lat mają stosunkowo lekkie obrażenia" - powiadomił Ołeh Syniehubow, szef władz obwodu.

Jak dodał urzędnik, według wstępnych informacji Rosjanie użyli systemów S-300. Do ataku doszło dziś rano.

09:35

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej napisało, że Rosja zmaga się z największym niedoborem siły roboczej od 1998 roku.

Resort obrony zauważył, że w ciągu ostatnich trzech lat populacja Rosji skurczyła się o nadmiarowe dwa miliony ludzi - głównie ze względu na pandemię Covid-19 i wojnę w Ukrainie.

09:26

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swojej najnowszej aktualizacji pisze, że zarówno szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, jak i przywódca Czeczenów Ramzan Kadyrow chcą zrzucić odpowiedzialność za niepowodzenia w Bachmucie na rosyjską armię.

09:19

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim straciły ok. 50 tys. żołnierzy.

09:11

Rosyjskie MSZ wydało oświadczenie w sprawie wczorajszego zamachu na Zachara Prilepina . Resort dyplomacji nazwał incydent "aktem terrorystycznym, zorganizowanym i przeprowadzonym przez reżim kijowski, za którym stoją zachodni kuratorzy".

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zamach na propagandystę skomentowała w następujący sposób: "Oficjalnie nie możemy ani potwierdzić, ani zaprzeczyć zaangażowaniu SBU w tę lub inne sytuacje, które przytrafiają się okupantom i ich poplecznikom".

09:00

Dwie osoby zginęły podczas ostrzału wsi Bogatoje w okupowanej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego - poinformowała rosyjska agencja Interfax.

08:51

Szef obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że minionej nocy Ukraińcy ostrzelali miejscowość Spodarjuszino. Uszkodzony miał zostać gazociąg, infrastruktura energetyczna i budynek mieszkalny. Nikt nie odniósł obrażeń.

08:35

Telegramowy kanał Baza poinformował, że dwóch mężczyzn weszło na teren jednostki wojskowej w Noworosyjsku. Jeden z nich zginął, zastrzelony przez wartownika, a drugiego zatrzymano.

08:29

Armia rosyjska w nocy z soboty na niedzielę zaatakowała obwód mikołajowski rakietami Ch-22 - powiadomiły władze regionu.

W obwodach chersońskim i dniepropietrowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby są zabici i ranni (w obwodzie dniepropietrowskim zginęła 72-letnia kobieta, a dwie osoby zostały ranne; w obwodzie chersońskim zginęło sześć osób, a cztery zostały ranne).

08:20

Lekarze wybudzili pisarza Zachara Prilepina z narkozy. Propagandysta, który wczoraj padł ofiarą zamachu bombowego, jest przytomny i czuje się dobrze - poinformowała agencja informacyjna RIA Nowosti.

08:13

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 28,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 24,2 tys. osób - podała w niedzielę Straż Graniczna.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 11,672 mln wjazdów do Polski i 9,887 mln wyjazdów na Ukrainę.

07:59

Telegramowy kanał Baza poinformował, że nieopodal Kurska znaleziono drona z napisem "Chwała Ukrainie".

Według wstępnych danych, bezzałogowiec miał zostać zestrzelony dziś rano, ok. 61 km od granicy z Ukrainą.

07:46

Do samolotu polskiej straży granicznej, biorącego udział w misji Frontex-u, nad Morzem Czarnym trzy razy zbliżył się rosyjski myśliwiec, który wykonał agresywne i niebezpieczne manewry - poinformowała rzeczniczka tej instytucji por. Anna Michalska.

Tym samym potwierdza informacje RMF24 o zdarzeniu, do którego doszło w piątek około godziny 13:20 w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość.

07:37

"Władze okupacyjne ewakuują posiadających rosyjskie paszporty mieszkańców Enerhodaru w obwodzie zaporoskim do Berdiańska i Prymorska" - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Obok miasta znajduje się Zaporoska Elektrownia Jądrowa.

07:25

Minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły 6 ataków rakietowych, 48 nalotów i 77 ostrzałów artyleryjskich. Uszkodzone bądź zniszczone zostały prywatne domy i inna infrastruktura cywilna - poinformował w codziennej aktualizacji Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:14

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z dziennikiem "The Washington Post" powiedział, że oczekiwania co do ukraińskiej ofensywy mogą być przeszacowane.

Większość ludzi czeka na coś wielkiego, co może jednak doprowadzić do rozczarowania. Zachodni partnerzy powiedzieli mi, że teraz potrzebują kolejnego sukcesu... Ale nie mogę powiedzieć, jaka będzie skala tego sukcesu. 10, 30, 100, 200 kilometrów? W idealnym scenariuszu ofensywa powinna przeciąć tylne linie wojsk rosyjskich i zmniejszyć ich zdolności ofensywne - powiedział minister.

07:07

Zniszczenia w Awdijiwce w obwodzie donieckim.