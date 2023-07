Nawet 10 tys. wagnerowców przyjedzie na Białoruś?

W białoruskich mediach pojawiają się nowe informacje dotyczące przyjazdu na Białoruś najemników prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej. Według różnych szacunków, na Białoruś przybyło już około 2 tys. najemników.

Z kolei konta społecznościowe związane z Grupą Wagnera, cytowane przez białoruskie portale, przekazały, że na Białoruś ma przyjechać nawet 10 tys. najemników rozwiązywanej formacji.

W mediach społecznościowych opublikowano wystąpienie przywódcy wagnerowców Jewgienija Prigożyna, który poinformował, że jego formacja zostanie tam jakiś czas. W tym czasie, mocno w to wierzę, zrobimy z białoruskiej armii drugą armię świata. Jeśli natomiast będzie taka potrzeba, staniemy w jej obronie - zapewnił.

We wtorek projekt Biełaruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk na Białorusi podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, poinformował, że czwarta kolumna pojazdów rosyjskiej Grupy Wagnera przybyła do obwodu mohylewskiego na Białorusi. Tam koło miejscowości Osipowicze znajduje się obóz polowy najemników.

Kolumna zmierzająca trasą z Bobrujska w kierunku Osipowicz liczyła co najmniej 80 rozmaitych pojazdów - podał Biełaruski Hajun. W konwoju jechały liczne pojazdy ciężarowe i minibusy marek rosyjskich - UAZ i KAMAZ. Samochody miały numery rejestracyjne wspieranych przez Rosję "republik ludowych" w ukraińskim Donbasie.

Granica z Białorusią jest chroniona

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że w ochronę polsko-białoruskiej granicy na podlaskim odcinku jest bezpośrednio zaangażowanych 1300 wojskowych .

Ta liczba znacznie się zmniejszyła po ukończeniu budowy granicznego płotu i zapory elektronicznej, wszak jeszcze w ubiegłym roku na pograniczu mieliśmy około 15 tys. żołnierzy.

Oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej Błażej Łukaszewski przyznał, że polskie siły stale obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Śledzą także ostatnie doniesienia na temat Grupy Wagnera.

Natomiast nie wpływa to na jakieś nasze zadania. My po prostu zostaliśmy konkretnie konkretne zadania do wykonania. Nie przejmujemy się, jakie tam opinie, wypowiedzi padają za wschodnią granicą, po prostu wykonujemy swoje obowiązki - mówił.

Bunt Grupy Wagnera

W sobotę 24 czerwca doszło do buntu Grupy Wagnera, co miało być efektem napięć pomiędzy rosyjskim resortem obrony a przywódcą najemników Jewgienijem Prigożynem.Wagnerowcy najpierw zajęli Rostów nad Donem, w tym siedzibę Południowego Okręgu Wojskowego, a następnie ruszyli w kolumnie pancernej w kierunku Moskwy. Najemnicy, którzy dotarli do obwodu lipieckiego, mieli znajdować się 200 km od stolicy Rosji.

Bunt zakończył się po negocjacjach przywódcy wagnerowców z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Szef Grupy Wagnera zgodził się ustąpić i po południu rozkazał najemnikom, by zaczęli się wycofywać z terytorium Rosji.

Na mocy porozumienia najemnicy, którzy zdecydowali się pozostać w Grupie Wagnera, będą mogli wyjechać na Białoruś.