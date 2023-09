W Zaporożu odnaleziono ciało zaginionego byłego brytyjskiego żołnierza, który w zeszłym roku wyjechał do tego kraju walczyć jako ochotnik - poinformowała brytyjska policja. Doradca prezydenta USA Jake Sullivan przekazał, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłoszą nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. Dodał, że Wołodymyr Zełenski i Joe Biden spotkają się 21 września. W nocy Rosjanie zestrzelili nad Kaługą dwa drony. Ukraiński wywiad twierdzi, że Ramzan Kadyrow jest w śpiączce. Sobota to 570. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie z 16.09.2023 r.

17:19

W okupowanym Heniczesku, na południu Ukrainy, współpracujący z ukraińskimi partyzantami rosyjski żołnierz podłożył ładunek wybuchowy i wysadził w powietrze dwie ciężarówki z wojskowymi armii agresora - podał portal Sprotyw, powołując się na informacje od ruchu oporu.

17:09

W Zaporożu na południu Ukrainy odnaleziono ciało zaginionego byłego brytyjskiego żołnierza, który w zeszłym roku wyjechał do tego kraju walczyć jako ochotnik - poinformowała brytyjska policja.

36-letni Daniel Burke z Manchesteru był uznawany za zaginionego od 16 sierpnia, kiedy jego rodzina w Wielkiej Brytanii zgłosiła, że utraciła z nim kontrakt.

16:46

Korea Północna jest w stanie zwiększyć dostawy amunicji artyleryjskiej dla Rosji na jej wojnę przeciwko Ukrainie, ale prawdopodobnie nie zrobi to dużej różnicy na polu walki - oświadczył w Oslo najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley przed spotkaniami NATO.

16:03

Ukraińskie udane ataki na rosyjskie okręty i systemy obrony powietrznej na Krymie są elementem kluczowym dla trwającej ukraińskiej kontrofensywy - pisze portal BBC, cytując ukraińskiego analityka Ołeksandra Musijenkę.

"Ta strategia ma dwa główne cele: zdobycie przez Ukrainę dominacji w północno-zachodniej części Morza Czarnego i osłabienie logistyki Rosjan dla ich linii obrony na południu" w rejonie Tokmaku i Melitopola w obwodzie zaporoskim - powiedział BBC Musijenko.

15:59

Komisja Europejska na razie przymknie oko na jednostronne embargo wprowadzone przez Polskę - usłyszała nieoficjalnie dziennikarka RMF FM w Brukseli. Przypomnijmy, Polska wprowadziła od dzisiaj własne embargo na pszenicę, kukurydzę, nasiona słonecznika i rzepaku oraz śruty z tych ziaren, w odpowiedzi na zniesienie przez KE unijnego zakazu. Jednostronne zakazy wprowadziły także Węgry i Słowacja. Mimo że dziennikarka RMF FM wysłała prośbę o komentarz do wprowadzonego przez Polskę jednostronnego zakazu - do tej pory nie otrzymała oficjalnego komunikatu.

15:47

Rząd Ukrainy jest gotów podjąć niezbędne decyzje dotyczące praw językowych i edukacyjnych mniejszości narodowych, ale nie zrezygnujemy z osiągnięć ostatnich siedmiu lat, bo służy to również interesom węgierskich szkół - powiedziała węgierskiemu dziennikowi "Nepszava" ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna.

13:28

W Charkowie, ostrzelanym przez Rosjan w sobotę pociskami rakietowymi, pięć osób jest rannych w wyniku ataku; trwa likwidacja szkód - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Rosjanie użyli pocisków S-300, które uderzyły w rejon na północnym zachodzie Charkowa.

"Okupanci przeprowadzili pięć ataków rakietami S-300 (...). Według wstępnych danych służb medycznych rannych zostało pięciu cywilów" - napisał Syniehubow na Telegramie. Jak dodał, stan rannych nie zagraża ich życiu.

Niespełna trzy godziny wcześniej ogłoszono alarm przeciwlotniczy w około połowie regionów Ukrainy, w tym w obwodzie charkowskim, a także w stolicy kraju - Kijowie. W Charkowie słychać było odgłosy eksplozji.

12:27

Pierwsze statki wykorzystały utworzony w sierpniu przez Ukrainę korytarz humanitarny przez Morze Czarne, by wpłynąć do portów ukraińskich, po tym, jak trasą tą przepłynęły jednostki opuszczające Ukrainę - poinformował w sobotę minister infrastruktury Ołeksand Kubrakow.

W komunikacie na Facebooku minister napisał, że "pierwsze statki cywilne wykorzystały tymczasowy korytarz humanitarny kierując się do portów ukraińskich". Następnie dodał, że statki: Resilient Africa i Aroyat, pływające pod banderą Palau, "potwierdziły gotowość wykorzystania trasy" i wpłynięcia do ukraińskiego portu Czarnomorsk, "w celu załadowania prawie 20 tys. ton pszenicy dla krajów Afryki i Azji". Załoga statków to obywatele Azerbejdżanu, Egiptu, Turcji i Ukrainy.

10:48

W Kijowie, obwodzie kijowskim, innych centralnych obwodach Ukrainy oraz w regionach na południu kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy związany z zagrożeniem atakiem rakietowym - poinformowała agencja Ukrinform.

Siły Powietrzne armii ukraińskiej podały na Telegramie, że alarm obowiązuje w obwodach: kijowskim, charkowskim, czernihowskim, czerkaskim, dniepropietrowskim, mikołajewskim, odeskim, połtawskim i zaporoskim. W praktyce oznacza to stan zagrożenia obowiązujący na terenie połowy kraju - zauważa portal Ukraińska Prawda.

Krótko później władze Charkowa, leżącego na wschodzie Ukrainy, poinformowały o czterech atakach rosyjskich na to miasto. Na miejsce, gdzie doszło do uderzeń, wyjechały służby ratownicze - poinformował na Telegramie szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Wezwał, by nie opuszczać schronów aż do odwołania alarmu przeciwlotniczego.

09:35

Ukraina zużywa znacznie więcej amunicji artyleryjskiej, niż produkuje jej Zachód i już wkrótce może być zmuszona do jej racjonowania - mówią PAP amerykańscy eksperci wojskowi. Według nich, może to ograniczyć zdolności Ukrainy do przeprowadzenia kolejnej ofensywy w przyszłości.

08:52

Rosja prawdopodobnie jest w stanie odtworzyć rezerwy rakiet manewrujących. Istnieje możliwość, że Moskwa wykorzysta tę broń w celu przeprowadzenia zimą ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną - wynika z najnowszego raportu brytyjskiego wywiadu.

08:14

Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu doby trzy rosyjskie łodzie i pięć dział dużego kalibru na obszarze odpowiedzialności Dowództwa Operacyjnego Południe. Zginęło 20 rosyjskich żołnierzy - przekazała Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe ukraińskiej armii.

08:11

Znany rosyjski publicysta Stanisław Biełkowski został uznany przez władze za "zagranicznego agenta" - podał w piątek wieczorem niezależny portal Meduza. Biełkowski, który od lat 2004-2005 krytycznie wypowiadał się na temat polityki Kremla, po agresji Rosji na Ukrainę wyjechał z kraju.

07:37

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Mariano Grossi powiedział w piątek południowokoreańskiej agencji Yonhap, że nie wyobraża sobie, by Rosja zaanagażowała się w handel z Koreą Północną w sferze technologii związanych z bronią nuklearną.

Grossi przypomniał, że Rosja należy do państw oficjalnie posiadających broń jądrową i jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Wykluczył, by wobec tego Moskwa zaangażowała się w handel bądź przekazanie Korei Północnej "jakiejkolwiek technologii związanej z bronią jądrową".

07:08

Szef kubańskiego MSZ Bruno Rodriguez zdementował w piątek wypowiedź ambasadora Kuby w Moskwie na temat udziału obywateli jego kraju w wojnie na Ukrainie. Oświadczył, iż rząd w Hawanie jest przeciwny udziałowi obywateli kubańskich "w jakimkolwiek konflikcie".

07:04

Ukraińscy żołnierze bronią południowej i wschodniej części kraju, prowadzą działanie ofensywne w kierunku Melitopola i Bachmutu - podał w najnowszym raporcie sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Sztab podał też, że Rosja zaatakowała Ukrainę 17 dronami kamikadze. Wszystkie miały zostać zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

06:55

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dwa ukraińskie drony nad miastwem Kaługa - podało rosyjskie ministerstwo obrony.

06:45

Z piątku na sobotę weszły w życie bezterminowo przepisy rozporządzenia zakazujące wwozu do Polski niektórych produktów rolnych, w tym pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku, słonecznika, a także śrut z tych zbóż. Rozporządzenie jest odpowiedzią na brak przedłużenia unijnego embarga.